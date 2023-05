Người Hà Nội bất an sống trong khu tập thể chờ sập: Sở Xây dựng phản hồi

Người Hà Nội bất an sống trong khu tập thể chờ sập

Ngày 13/4, Báo điện tử VTC News đăng bài phản ánh "Người Hà Nội bất an sống trong khu tập thể chờ sập, không mưa cũng dột" phản ánh tình trạng xuống cấp của khu tập thể Nghĩa đô (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Khu tập thể Nghĩa Đô xây dựng từ năm 1976 với hai dãy A và B, mỗi dãy có 5 tầng. Sau gần 50 năm sử dụng đến nay khu tập thể rơi vào cảnh xuống cấp trầm trọng, nhiều mảng tường nứt toác, bong tróc, thấm dột...

Người dân khu tập thể Nghĩa Đô nhất trí với việc di chuyển đi nơi khác để chủ đầu tư phá dỡ, xây lại, tuy nhiên nhiều năm qua nơi đây vẫn nằm trong diện dự án "treo".

Hàng trăm chuồng cọp chồng lên nhau khiến kết cấu khu nhà méo mó, biến dạng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, đổ sập.

Trong văn bản trả lời VTC News, Sở Xây dựng cho biết, ngày 28/3/2013, UBND TP Hà Nội có văn bản về việc chấp thuận đầu tư dự án cải tạo, xây dựng nhà ở cao tầng A và B khu tập thể Nghĩa Đô.

Trong đó chấp thuận Liên danh Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội, Công ty TNHH Thủ đô II và Công ty cổ phần Nhật Quân Anh làm chủ đầu tư dự án. Thời gian dự kiến hoàn thành xây dựng các hạng mục công trình vào quý I/2016.

Đến ngày 19/12/2017, UBND TP có văn bản điều chỉnh Công ty TNHH Thủ đô II là đại diện Liên danh. Thời gian dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào quý IV/2019.

Tuy nhiên, theo báo cáo của nhà đầu tư, dự án bị chậm triển khai so với tiến độ được giao là do chưa hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đồng thời do đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Hiện nay, Chủ đầu tư đang thực hiện thủ tục xin điều chỉnh tiến độ dự án theo quy định.

"UBND Thành phố, các sở, ngành liên quan và UBND quận Cầu Giấy đã có nhiều văn bản, cuộc họp rà soát, chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND quận, đồng thời hướng dẫn Liên danh nhà đầu tư thực hiện các nội dung liên quan để đẩy nhanh tiến độ triển khai. Đồng thời, vừa qua, UBND TP Hà Nội họp và ngày 23/3/2023 đã có Thông báo số 113/TB-VP giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, UBND quận Cầu Giấy và các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp với Liên danh nhà đầu tư triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến điều chỉnh tiến dộ thực hiện dự án, công tác kiểm định, lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo thẩm quyền và quy định", văn bản của Sở Xây dựng nêu rõ.