Một bác sĩ không vội can thiệp

Trong suy nghĩ thông thường, y học hiện đại gắn liền với can thiệp: càng nhanh, càng sớm, càng tốt. Nhưng với TS. BS Nguyễn Thị Sim - Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa, Giám đốc Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec, điều quan trọng hơn lại là một câu hỏi rất khác: Có thực sự cần can thiệp không?

Ca bệnh gần đây, thai phụ L.N.K.Q (29 tuổi, TP.HCM) mang thai 21 tuần được chẩn đoán có dải xơ buồng ối - một bất thường có thể dẫn đến dị tật nghiêm trọng. Gia đình được tư vấn đình chỉ thai kỳ.

Khi tìm đến Bệnh viện Đại học Phenikaa, chị Q. chờ đợi một giải pháp "mạnh hơn". Nhưng câu trả lời chị nhận được lại là: Không can thiệp; Không đình chỉ; Theo dõi sát. Một quyết định không dễ dàng - và cũng không phải ai cũng dám đưa ra.

"Can thiệp không phải lúc nào cũng là cứu chữa. Có những trường hợp, làm ít đi mới là tốt hơn cho người bệnh," TS. BS Nguyễn Thị Sim chia sẻ.

Hình ảnh dải xơ buồng ối thắt ngang lưng em bé trên hình ảnh siêu âm

Người "giải bài toán" của từng thai kỳ

Những người làm trong lĩnh vực y học bào thai thường nói với nhau: không có hai ca bệnh giống nhau. Mỗi thai kỳ là một bài toán riêng - với những biến số không thể áp dụng công thức chung.

Với TS. BS Sim, việc "đọc" một ca bệnh không chỉ là đọc kết quả siêu âm. Đó là quá trình: hình dung sự phát triển của thai theo thời gian - dự đoán những kịch bản có thể xảy ra - và cân nhắc từng lựa chọn, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong trường hợp thai nhi dải xơ buồng ối, thay vì lựa chọn can thiệp - vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro - TS. BS Sim chọn theo dõi chặt chẽ. Quyết định đó giúp thai kỳ tiếp tục an toàn, và em bé sau đó chào đời khỏe mạnh.

Em bé chào đời với vết hằn trên lưng và chân, có thể mờ dần khi bé lớn lên, không ảnh hưởng đến sức khỏe

Sự tận tâm không nằm trong quy trình

Có những việc không được ghi trong phác đồ điều trị. TS. BS Nguyễn Thị Sim ngay khi kết thúc ca mổ tại Hà Nội, lập tức lên máy bay vào TP.HCM chỉ để trực tiếp đón em bé mà mình đã theo dõi suốt thai kỳ. Bác sĩ đến để đi cùng một sinh linh đến điểm cuối của hành trình mà mình đã tin tưởng ngay từ đầu.

Trong y học, có những việc không được ghi trong phác đồ. Không ai yêu cầu. Không có quy định. Nhưng chính những lựa chọn ấy lại nói lên nhiều điều nhất. Rằng có những người bác sĩ không chỉ chữa bệnh, mà còn giữ lời với chính quyết định của mình.

"Chúng tôi chỉ muốn làm trọn vẹn trách nhiệm của mình với mỗi ca bệnh", TS. BS Sim nói.

Những hành trình tìm đến niềm tin

Không chỉ một trường hợp. Tại Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec, ngày càng nhiều thai phụ từ các tỉnh thành tìm đến. Có người từ miền Trung. Có người từ miền Nam.

Họ mang theo những chẩn đoán khó khăn, và một hy vọng nhỏ. Điều họ tìm kiếm không chỉ là một kỹ thuật y khoa. Mà là một người có thể giúp họ hiểu: nên làm gì - và không nên làm gì.

Giữ lại - đôi khi là điều khó nhất

Trong y học, làm một ca phẫu thuật phức tạp đã khó. Nhưng theo nhiều chuyên gia, khó hơn là quyết định không can thiệp khi có thể.

Bởi điều đó đòi hỏi: Sự hiểu biết sâu, kinh nghiệm, và cả bản lĩnh chịu trách nhiệm. Với TS. BS Sim, lựa chọn đó không phải là hiếm. "Không phải dị tật nào cũng cần can thiệp. Quan trọng là đánh giá đúng để tránh những rủi ro không cần thiết," TS. BS Sim cho biết.

Lẵng hoa sản phụ L.N.K.Q gửi từ TPHCM đến Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec để cảm ơn đội ngũ bác

Một cách làm nghề lặng lẽ

Không phải ca bệnh nào cũng được nhắc đến. Không phải quyết định nào cũng được nhìn thấy. Nhưng ở đâu đó, có những đứa trẻ được sinh ra bình thường - vì trước đó, đã có một quyết định đúng.

Không ồn ào. Không phô trương. Chỉ là những lựa chọn được đưa ra rất cẩn trọng.

Điều còn lại sau mỗi ca bệnh

Có những bác sĩ được nhớ đến bởi những gì họ làm. Nhưng cũng có những người được nhớ đến bởi cách họ lựa chọn. Với TS. BS Nguyễn Thị Sim, có lẽ điều đặc biệt không nằm ở những ca can thiệp phức tạp. Mà nằm ở việc, trong những thời điểm mong manh nhất, chị vẫn đủ bình tĩnh để không chọn điều dễ dàng hơn. Đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Và đủ tận tâm để đi cùng một thai kỳ đến tận khoảnh khắc cuối cùng. Để rồi, khi một em bé cất tiếng khóc chào đời, có thể không ai biết hết những gì đã diễn ra trước đó. Nhưng có một điều chắc chắn: đã có một người bác sĩ chọn giữ lại cơ hội sống ấy - bằng cả tri thức và sự tử tế của mình.

