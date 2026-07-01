Người duy nhất từ chối danh xưng “ngọc nữ”, không dám nhận là mỹ nhân: Nhan sắc ngang ngửa Tăng Thanh Hà

Sở hữu gương mặt thanh tú, vẻ đẹp thanh lịch cùng hình ảnh sạch scandal suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Đinh Ngọc Diệp từ lâu được nhiều khán giả ưu ái xếp vào nhóm "ngọc nữ" của màn ảnh Việt. Không chỉ ghi dấu qua các vai diễn điện ảnh và truyền hình, cô còn được đánh giá cao bởi phong thái trí thức, đời tư kín tiếng và nhan sắc thuộc top đầu Vbiz. Thế nhưng, khi được gọi bằng danh xưng "ngọc nữ" tại một sự kiện mới đây, Đinh Ngọc Diệp lại khiến nhiều người bất ngờ khi lập tức lên tiếng từ chối.

Trước lời khen từ khán giả, Đinh Ngọc Diệp khiêm tốn cho rằng bản thân không phù hợp với danh xưng "ngọc nữ". Nữ diễn viên lý giải cô không tham gia quá nhiều dự án phim, đồng thời cũng chưa bao giờ dám nhận mình là một mỹ nhân. "Thứ nhất là chị không có đóng phim nhiều. Thứ hai nữa là mỹ nhân thì chị không có dám thừa nhận, tại vì có rất nhiều người đẹp, xinh, thần thái, sắc sảo, cố gắng, thông minh hơn chị. À, chị luôn từ đó đến giờ, từ lúc chị làm nghề hay là vào nghệ thuật tới bây giờ, thì chị luôn nghĩ là chị không phải là một người đẹp, mà chị chỉ là một người có duyên", người đẹp chia sẻ.

Theo Đinh Ngọc Diệp, từ khi bước chân vào nghệ thuật đến nay, cô chưa từng nghĩ mình là người đẹp theo nghĩa thông thường. Điều duy nhất cô tự nhận ở bản thân là có "duyên" - một nét cuốn hút rất riêng mà theo cô, bất kỳ ai cũng có thể sở hữu và bộc lộ theo cách của mình. "Nghĩa là có duyên, nghĩa là bất cứ ai cũng có thể có một cái duyên gì đó nằm ở trong người của mình để toát ra, đúng không? Thì chị về cái mảng đó nhiều hơn. Ý là cái nét mặt có duyên nha, còn cái sự mà tính tình có duyên hay không đó là chuyện khác nha. Chị hay bị nói ngược lại lắm", cô cho biết thêm.

Đinh Ngọc Diệp không coi mình là một mỹ nhân

Phát ngôn khiêm tốn của Đinh Ngọc Diệp nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Phần lớn khán giả bày tỏ sự bất ngờ khi nữ diễn viên không nhận mình là mỹ nhân, cho rằng cô quá tinh tế so với những gì đã thể hiện suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Không ít người còn cho rằng nếu Đinh Ngọc Diệp chưa dám nhận mình đẹp thì thật khó để tìm ra nhiều cái tên xứng đáng hơn.

Một số bình luận của netizen:

- Bả không đep thì ai đẹp nữa. Tui thì như con mực á khi ở cạnh bả á.

- Ngày trước bả đẹp ngang hàng Tăng Thanh Hà với Kim Tuyến luôn.

- Không phải tự nhiên Ngọc Diệp thuộc tứ đại mỹ nhân Việt một thời đâu.

- Nhưng phải công nhận chị trẻ lâu thật, trẻ phát hờn luôn.

- Dễ thương và duyên dáng quá. Trả lời rất tinh tế á.

Đinh Ngọc Diệp sinh năm 1984 tại TP.HCM, là một trong số ít nghệ sĩ Việt xây dựng được sự nghiệp đa lĩnh vực khi thành công ở vai trò người mẫu, MC, diễn viên và sau này là nhà sản xuất điện ảnh. Trước khi bước chân vào làng giải trí, cô từng được biết đến như một "hoa khôi trí thức" với thành tích học tập nổi bật. Đinh Ngọc Diệp tốt nghiệp ngành Báo chí - Truyền thông tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM), đồng thời sở hữu thêm văn bằng Quan hệ quốc tế.

Ảnh: Google

Đinh Ngọc Diệp bén duyên với showbiz từ giữa những năm 2000 sau khi giành nhiều danh hiệu sắc đẹp và hoạt động với vai trò người mẫu. Nhờ ngoại hình thanh lịch cùng khả năng ăn nói lưu loát, cô nhanh chóng trở thành gương mặt MC quen thuộc của nhiều chương trình truyền hình trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Giai đoạn 2006-2011, Đinh Ngọc Diệp xuất hiện dày đặc trên màn ảnh nhỏ qua các bộ phim như Anh Chỉ Có Mình Em, Mưa Thủy Tinh, Hoa Dã Quỳ, Chuyện Tình Xa Xứ, Người Hoàn Hảo... Cũng ở giai đoạn này, cô cũng được biết đến là một trong tứ đại mỹ nhân màn ảnh Việt thập niên 2000 xếp cùng với Tăng Thanh Hà.

Ảnh: Google

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp đến khi Đinh Ngọc Diệp chuyển sang lĩnh vực điện ảnh. Năm 2011, cô ghi dấu ấn với Cô Dâu Đại Chiến của đạo diễn Victor Vũ. Bộ phim thành công về mặt thương mại, đồng thời đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa hai người, mở ra mối duyên cả trong công việc lẫn cuộc sống sau này. Những năm tiếp theo, cô tiếp tục góp mặt trong các tác phẩm như Bóng Ma Học Đường, Lửa Phật và Người Bất Tử, từng bước mở rộng hình tượng từ phim tâm lý, hài đến kinh dị và cổ trang.

Ảnh: NSX

Sau khi kết hôn với đạo diễn Victor Vũ vào năm 2016, Đinh Ngọc Diệp dần giảm tần suất xuất hiện trước ống kính để tập trung nhiều hơn cho công việc phía sau hậu trường. Không chỉ là người đồng hành trong cuộc sống, cô còn trở thành cộng sự quan trọng của Victor Vũ trong quá trình phát triển các dự án điện ảnh. Theo chia sẻ của nam đạo diễn, Đinh Ngọc Diệp thường là người đọc kịch bản đầu tiên, tham gia góp ý nội dung, hỗ trợ tuyển chọn diễn viên, truyền thông và điều phối sản xuất. Chính vì vậy, nhiều năm trở lại đây, cô đảm nhận vai trò nhà sản xuất ở hầu hết các dự án lớn của chồng.

Năm 2023, Đinh Ngọc Diệp đánh dấu màn tái xuất đáng chú ý với vai Hai Mẫn trong Người Vợ Cuối Cùng. Dù không phải nhân vật trung tâm, vai diễn của cô được đánh giá cao nhờ lối diễn xuất duyên dáng, giàu cảm xúc và hình tượng người phụ nữ phong kiến kiêu sa. Thành công của bộ phim trở thành tiền đề để nhân vật Hai Mẫn tiếp tục xuất hiện trong Thám tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu. Ở dự án này, Đinh Ngọc Diệp vừa đảm nhận vai diễn, vừa giữ vai trò nhà sản xuất. Thành công về doanh thu và hiệu ứng truyền thông của bộ phim giúp cô khẳng định vị thế không chỉ là diễn viên mà còn là một trong những nhà sản xuất nữ nổi bật của điện ảnh Việt.

Ảnh: NSX

Đến năm 2026, Đinh Ngọc Diệp vẫn hoạt động tích cực trong lĩnh vực điện ảnh, song lựa chọn xuất hiện có chọn lọc hơn trước. Ngoài việc tiếp tục đồng hành cùng Victor Vũ trong các dự án mới, cô còn góp mặt trong phim điện ảnh Thỏ Ơi!! của Trấn Thành với vai trò lồng tiếng cho nhân vật Cua. Đây là lần hiếm hoi cô tham gia một dự án không do Victor Vũ thực hiện. Bên cạnh đó, sau thành công của Thám tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu, nhiều khán giả kỳ vọng cô sẽ tiếp tục đồng hành cùng Victor Vũ trong các phần phim tiếp theo của vũ trụ Thám Tử Kiên. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, chưa có thông báo chính thức về dự án kế tiếp.

Ngoài ra, Đinh Ngọc Diệp còn tiếp tục đảm nhận vai trò nhà sản xuất trong dự án điện ảnh lịch sử quy mô lớn Chiến Bào do Victor Vũ đạo diễn. Dự án được chính thức công bố vào tháng 6/2026 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thanh Hóa), lấy cảm hứng từ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do anh hùng dân tộc Lê Lợi lãnh đạo. Đây được xem là tác phẩm tham vọng nhất của Victor Vũ từ trước đến nay khi theo đuổi thể loại sử thi lịch sử với quy mô sản xuất lớn. Theo ê-kíp, Chiến Bào dự kiến khởi quay sau quá trình tuyển chọn diễn viên và chuẩn bị kéo dài, với kế hoạch ra mắt khán giả vào năm 2028.

Ảnh: FBNV

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Đinh Ngọc Diệp đã có hành trình chuyển mình đáng chú ý từ một hoa khôi, MC và diễn viên truyền hình sang vị trí nhà sản xuất điện ảnh. Nếu giai đoạn đầu sự nghiệp, cô ghi dấu bằng vẻ đẹp tri thức và những vai diễn nữ chính, thì hiện nay, dấu ấn của Đinh Ngọc Diệp nằm ở khả năng tham gia sâu vào quá trình sáng tạo và sản xuất các tác phẩm điện ảnh quy mô lớn. Cùng với việc không ngừng học tập và nâng cao chuyên môn, cô được xem là một trong những gương mặt có ảnh hưởng đáng kể phía sau thành công của nhiều bộ phim Việt trong những năm gần đây.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

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