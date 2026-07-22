Ngọc nữ showbiz lộ hợp đồng mang thai hộ cho đại gia đến Phú Quốc đón sinh nhật tuổi 38

Sáng 22/7, tờ 163 đưa tin, nữ minh tinh đình đám Cbiz Cảnh Điềm đã cùng bạn bè tới Phú Quốc du lịch và đón sinh nhật tuổi 38 tại đây trong bầu không khí ấm áp. Trên trang cá nhân, cô tung liền 1 mạch tận 36 bức ảnh được chụp từ chuyến nghỉ dưỡng ở Phú Quốc nhân ngày sinh nhật, và xem đây như phúc lợi dành tặng cho người hâm mộ trong dịp đặc biệt.

Ống kính máy ảnh đã ghi lại khung cảnh biển xanh êm đềm và những con phố tại Phú Quốc mà nàng ngọc nữ Cbiz đi qua, gió biển cùng ánh hoàng hôn trên bãi tắm hòa quyện vào nhau tạo nên 1 khung nền đẹp như tranh vẽ. Trong ảnh, Cảnh Điềm rũ bỏ đi ánh hào quang thường thấy và diện trang phục đơn giản, đời thường cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên. Trước ống kính, người đẹp thong thả dạo bước bên bờ biển cảm nhận ngọn gió mát thổi nhẹ, khi lại lang thang qua các con phố để tận hưởng bầu không khí thư thái cùng nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi.

Cảnh Điềm tới Phú Quốc nghỉ dưỡng kết hợp đón sinh nhật tuổi 38 cùng bạn bè. Ảnh: Weibo

Nữ diễn viên tung tăng đi dạo trên các con phố trong chuyến du lịch Việt Nam mới đây. Ảnh: Weibo

Cảnh Điềm thả dáng trên bãi biển Phú Quốc, khoe vòng eo thon thả đáng ngưỡng mộ ở tuổi U40. Ảnh: Weibo

Nữ minh tinh đình đám Trung Quốc thưởng thức món kem và ly đồ uống mát lạnh trong chuyến du lịch Việt Nam. Ảnh: Weibo

Cảnh Điềm được khen là quá trẻ trung ở tuổi 38. Hình cận mặt giúp cô khoe ra làn da trắng mịn màng không tì vết ở ngưỡng U40, khiến ai nấy cũng trầm trồ. Ảnh: Weibo

Mỹ nhân xứ Trung trông vô cùng rạng rỡ, hạnh phúc trong hành trình trải nghiệm, khám phá ở Việt Nam mới đây. Ảnh: Weibo

Được biết, đây cũng là lần hiếm hoi Cảnh Điềm lộ diện sau ồn ào nhờ người mang thai hộ, lừa đảo đại gia. Vụ việc nổ ra vào giữa tháng 4 khi Cảnh Điềm vướng lùm xùm bị 1 đại gia thông qua blogger giải trí tố cáo giả vờ tìm người mang thai hộ rồi lừa bạn trai cả nghìn tỷ. Sau đó, hình ảnh về bản hợp đồng mang thai hộ ở Mỹ bằng tiếng Anh có chữ ký “Tian Jing” nghi là thuộc về nữ diễn viên Cảnh Điềm đã lan truyền khắp MXH và gây bàn tán xôn xao trong dư luận. Nguyên nhân là do nét bút ký tên của nhân vật nữ trong hợp đồng rất giống với chữ ký công khai của ngọc nữ này.

Thỏa thuận yêu cầu bạn trai đại gia phải trả khoản tiền cọc đầu tiên là 100.000 USD (2,6 tỷ đồng), nhưng đối phương đã hào phóng đến mức chuyển cho minh tinh Cbiz 30 triệu NDT (gần 110 tỷ đồng). Không chỉ vậy, để Cảnh Điềm không bị lộ chuyện nhờ người mang thai hộ và có sự thoải mái nhất trước khi lấy trứng, vị đại gia đã dùng máy bay riêng đưa cô sang Mỹ, bao trọn 1 tầng của khách sạn cao cấp tại Los Angeles để phục vụ riêng cho nữ diễn viên. Tuy nhiên vào ngày lấy trứng, Cảnh Điềm đã đột nhiên thay đổi thái độ, nói mình không được khỏe và đòi bạn trai chuyển thêm tiền mới chịu tiếp tục thực hiện thỏa thuận mang thai hộ. Sau khi bị đối phương từ chối, cô ôm 50 triệu NDT (182 tỷ đồng) đã lấy được từ người yêu từ trước đi, đi máy bay dân dụng bỏ về nước và chặn mọi liên lạc.

Hợp đồng mang thai hộ nghi thuộc về Cảnh Điềm đã gây xôn xao MXH. Nét bút ký tên của nhân vật nữ trong hợp đồng rất giống với chữ ký công khai của nữ diễn viên sinh năm 1988. Ảnh: Weibo

Sau khi vướng lùm xùm đời tư, Cảnh Điềm biến mất và không còn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Toàn bộ hoạt động nghệ thuật, hoạt động thương mại công khai của Cảnh Điềm đều bị tạm dừng vô thời hạn. Không chỉ vậy, điện thoại, email và mọi kênh liên hệ liên quan đến minh tinh 8X đều không có người phản hồi.

Không lâu sau, Cảnh Điềm bị phát hiện rao bán 1 căn hộ hạng sang gần sông Hoàng Phố (Thượng Hải, Trung Quốc) với diện tích khoảng 460 m2 và có tầm nhìn 270 độ. Bất động sản này được mỹ nhân Cbiz chào bán với giá 155 triệu NDT (563 tỷ đồng). Do không tìm được người mua, giá bán căn hộ đã giảm xuống 20 triệu NDT (72,8 tỷ đồng) và mới đây đã xuất hiện thông tin “cần bán gấp” trên trang web bất động sản. Ngoài căn hộ ở Thượng Hải, Cảnh Điềm còn rao bán lỗ 1 bất động sản ở Bắc Kinh (Trung Quốc) để gom tiền bồi thường cho bạn trai đại gia.

Tới tháng 6, có thông tin cho hay Cảnh Điềm đã dàn xếp thành công với bạn trai đại gia. Nữ diễn viên thú nhận với bạn trai rằng cô vờ muốn mang thai hộ lừa anh để lấy tiền trang trải cuộc sống trong giai đoạn sự nghiệp lao dốc. Nữ diễn viên chấp nhận hoàn trả số quà tặng trị giá khoảng 20 triệu NDT (73 tỷ đồng) trong thời gian yêu đương, khoản phí 30 triệu NDT (109 tỷ đồng) đã chi cho việc mang thai hộ và phí bồi thường danh dự cùng phí hòa giải lên tới 200 triệu NDT (726 tỷ đồng).

Tuy nhiên, Cảnh Điềm cũng yêu cầu bạn trai không tiếp tục lại rùm beng mọi chuyện trên truyền thông cũng như đâm đơn kiện cô. Do số tiền đền bù 250 triệu NDT (907 tỷ đồng) quá lớn, nữ diễn viên xin trả góp dần từng phần vì gặp khó khăn kinh tế. Trước sự hối lỗi trong nước mắt của bạn gái, vị đại gia đã đồng ý tha cho Cảnh Điềm và liên hệ với giới giải trí gỡ đóng băng hoạt động nghệ thuật của cô. Tới nay, nữ diễn viên đã dần xuất hiện hoạt động trở lại ở showbiz.