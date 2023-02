Người duy nhất trên thế giới từ người lùn hóa thành khổng lồ

Adam Rainer đứng bên cạnh một người đàn ông có chiều cao bình thường. Ảnh: Insider

Ông Rainer là người duy nhất trên thế giới vừa là người lùn vừa là người khổng lồ. Năm 21 tuổi, ông chỉ cao nhỉnh hơn 120cm một chút. Nhưng khi qua đời ở tuổi 51, chiều cao của ông đã vượt quá 230cm. Tuy nhiên, chiều cao bất thường đó đã gây ra cho ông vô số biến chứng sức khỏe.

Từ chú lùn đến khổng lồ

Adam Rainer sinh năm 1899 ở Graz, Áo. Đời sống cá nhân của người đàn ông này hầu như không được biết đến. Mọi người chỉ chú ý duy nhất đến tình trạng cơ thể bất thường của ông, khi vừa là người lùn vừa là người khổng lồ trong những năm tháng sinh sống trên cuộc đời này. Ngoài điểm trên, cuộc đời ông không có gì để khiến công chúng tò mò.

Cả bố và mẹ của Adam Rainer đều có chiều cao bình thường. Ông nhập ngũ khi Thế chiến thứ nhất nổ ra vào năm 1914. Lúc này, ông cao 137cm. Các bác sĩ xếp ông vào loại lùn, không đủ tiêu chuẩn để trở thành một người lính thiện chiến. Họ coi ông là một trách nhiệm hơn là một nhân lực đóng góp có giá trị cho quân đội.

Mặc dù bị từ chối nhập ngũ, Rainer vẫn quyết tâm đi tuyển quân. Ông đã cao thêm 5cm và lại đăng ký nhập ngũ một năm sau đó. Một lần nữa, ông lại bị từ chối vì chiều cao khiêm tốn của mình.

Người lùn thường được định nghĩa là có chiều cao từ 147cm trở xuống. Và khi ông 19 tuổi, ông chỉ cao 142cm nên vẫn bị xếp loại là người lùn. Hồ sơ sức khỏe của ông cũng tiết lộ rằng ông cực kỳ gầy gò.

Khuôn mặt của ông Rainer thay đổi theo thời gian sau khi khởi phát bệnh. Ảnh: Insider

Được biết, mặc dù có vóc dáng nhỏ bé và gầy gò nhưng Rainer lại có bàn tay và bàn chân to bất thường. Bàn tay của ông dài đến 23,9cm. Vào lần đầu tiên xin nhập ngũ, ông đi đôi giày to ước chừng 27 - 28cm. Ba năm sau, cỡ giày của ông đã tăng gấp đôi. Đó là cỡ giày bất thường đối với một người đàn ông có vóc dáng nhỏ bé như vậy.

Adam Rainer bắt đầu phát triển chiều cao nhanh đáng báo động ở tuổi 21, khi hầu hết mọi người đều ngừng cao thêm. Năm 1932, khi ông 33 tuổi, ông đã vụt cao lên 218cm. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của mình, ông bị cong cột sống nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian từ những năm 20 tuổi đến 30 tuổi, trung bình mỗi năm ông cao thêm 9,14cm.

Điều gì gây ra hiện tượng kỳ lạ này?

Các bác sĩ đã vô cùng ngạc nhiên về tốc độ tăng trưởng chiều cao của ông Rainer. Hai bác sĩ đã bắt đầu kiểm tra và đánh giá cơ thể của ông để tìm ra nguồn gốc của hiện tượng cao lớn vụt lên như vậy. Bác sĩ Mandl và bác sĩ Windholz xác định rằng Adam bị bệnh to đầu chi (acromegaly), do một khối u trên tuyến yên của ông gây ra.

Liên quan đến hội chứng khổng lồ, bệnh to đầu chi là một bệnh lý về nội tiết tố, xảy ra khi tuyến yên sản xuất quá nhiều hormone tăng trưởng trong quá trình trưởng thành. Khi điều này xảy ra, xương, đặc biệt là ở bàn tay, bàn chân và mặt, sẽ phát triển bất thường. Trên thế giới có nhiều trường hợp bị mắc căn bệnh này, điển hình là các đô vật nổi tiếng Andre the Giant (người Pháp) và The Great Khali (người Ấn Độ).

Tuy nhiên, trường hợp của Rainer là duy nhất vì căn bệnh của ông đã không hề biểu hiện cho đến khi trưởng thành. Trong hầu hết các trường hợp, bệnh khổng lồ được chẩn đoán từ thời thơ ấu khi chiều cao bắt đầu gia tăng bất thường.

Bàn tay của một người bị bệnh to đầu chi. Ảnh: Insider

Cơ thể của ông Adam Rainer có những đặc điểm tiêu biểu của một bệnh nhân bị to đầu chi. Bàn tay và bàn chân khổng lồ của ông là ví dụ rõ rệt nhất. Vì xương trán và hàm nhô ra nên khuôn mặt của ông trở nên rất dài. Hơn nữa, môi của ông dày hơn nhiều so với người bình thường còn răng thì rất thưa. Trước khi cắt bỏ khối u tuyến tụy, Rainer đã trở nên yếu ớt và không thể đứng vững.

Hai bác sĩ Mandl và Windholz quyết định phẫu thuật cho ông Rainer để ngăn ông cao thêm nữa. Họ hiểu rõ ca phẫu thuật có xác suất thành công rất nhỏ vì tính đến thời điểm đó, khối u đã phát triển được gần 10 năm. Nhiều tháng sau cuộc phẫu thuật, ông Adam Rainer được đo lại chiều cao của mình. Kết quả, ông không hề cao thêm, song độ cong của cột sống vẫn xấu đi. Điều đó cho thấy cơ thể ông vẫn tiếp tục phát triển, mặc dù với tốc độ chậm hơn đáng kể.

Sức khỏe của ông ngày càng tồi tệ. Ông bị mất thính lực và mù mắt phải. Ông cũng phải nằm cố định vì đau cột sống, khiến phần cuộc đời còn lại của ông là nằm trên giường bệnh của nhà dưỡng lão. Ông mất ngày 4/3/1950. Vào giây phút cuối đời, chiều cao của ông là 233cm.