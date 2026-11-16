Người duy nhất dám chê Song Hye Kyo lùn

Sau thời gian dài chờ đợi, Song Hye Kyo chuẩn bị trở lại màn ảnh nhỏ với Tantara, dự án truyền hình được mong đợi của Netflix, đóng cùng tài tử Gong Yoo. Lấy bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc từ thập niên 1960 đến 1980, bộ phim xoay quanh hành trình theo đuổi giấc mơ nghệ thuật của những con người xuất thân nghèo khó, phải vượt qua vô số biến cố để tìm kiếm chỗ đứng trong cuộc đời.

Trong phim, Song Hye Kyo đảm nhận vai Min Ja, cô gái có cá tính mạnh mẽ, nhạy bén và luôn khao khát đổi đời. Gong Yoo vào vai Dong Gu, người bạn đồng hành đã cùng Min Ja trải qua nhiều thăng trầm từ thuở nhỏ.

Đây cũng là lần đầu tiên hai ngôi sao hàng đầu màn ảnh Hàn Quốc hợp tác trong một dự án phim truyền hình. Tác phẩm do biên kịch Noh Hee Kyung chấp bút, người đứng sau những bộ phim được đánh giá cao như Our Blues, Dear My Friends và That Winter, the Wind Blows. Tantara dự kiến lên sóng từ ngày 11/12, với tổng cộng 22 tập, chia thành ba đợt phát hành trong tháng cuối năm.

Trong lúc bộ phim bước vào giai đoạn quảng bá, những tương tác ngoài đời giữa cặp đôi chính cũng bắt đầu thu hút sự chú ý. Đáng nói, người khiến Song Hye Kyo phải lên tiếng phàn nàn không ai khác chính là Gong Yoo - nam diễn viên vốn nổi tiếng với vẻ ngoài điềm đạm, lịch lãm.

Câu chuyện được Song Hye Kyo tiết lộ trong chương trình giải trí Pinggyego trên kênh YouTube DdeunDdeun. Cô cùng Gong Yoo xuất hiện trong cuộc trò chuyện với MC Yoo Jae Suk và Yang Se Chan. Trong đoạn video giới thiệu khách mời đăng tải ngày 7/11, hai diễn viên liên tục tung hứng, tạo nên bầu không khí thoải mái và hài hước. Tập đầy đủ được phát hành vào ngày 14/11.

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý bắt đầu khi Song Hye Kyo kể về cột mốc 30 năm hoạt động nghệ thuật. Nữ diễn viên cho biết cô bước chân vào làng giải trí sau khi tham gia một cuộc thi tuyển chọn người mẫu đồng phục học sinh. Nghe vậy, Gong Yoo lập tức dành lời khen rằng nếu mặc đồng phục ở thời điểm hiện tại, cô vẫn sẽ rất xinh đẹp.

Tưởng là một lời khen ngợi đơn thuần, nhưng Song Hye Kyo nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn. Cô bật cười và đáp lại rằng Gong Yoo nói như vậy là vì cô thấp bé. Chưa dừng lại ở đó, nữ diễn viên còn tiết lộ bạn diễn thường xuyên lấy chiều cao của mình ra làm trò đùa, thậm chí ngày nào cũng trêu chọc cô lùn trên phim trường.

Song Hye Kyo "bóc mẽ" Gong Yoo trước mặt 2 MC

Màn bóc mẽ bất ngờ khiến cuộc trò chuyện trở nên rôm rả. Có thể thấy, sự thân thiết giữa hai diễn viên không chỉ tồn tại trước ống kính mà còn được duy trì trong quá trình làm việc chung. Với Song Hye Kyo, Gong Yoo dường như là người khá thoải mái trong việc trêu chọc đồng nghiệp, bất kể đối phương là một ngôi sao đình đám như cô.

Thực tế, khoảng cách chiều cao giữa hai diễn viên cũng khá dễ nhận ra. Song Hye Kyo thường được giới thiệu với chiều cao khoảng 1,61 m, trong khi Gong Yoo cao khoảng 1,84 m. Sự chênh lệch này có lẽ cũng trở thành chất liệu cho những màn trêu đùa giữa cả hai trong thời gian ghi hình.

Tuy nhiên, Song Hye Kyo cũng không phải người chịu lép vế trong những màn đối đáp. Trước đó, khi Yoo Jae Suk hỏi liệu hai diễn viên có ra mắt cùng thời điểm hay không, nữ minh tinh lập tức khẳng định mình là tiền bối. Gong Yoo sau đó nhanh chóng điều chỉnh thái độ, khiến các MC bật cười. Một màn tung hứng khác cũng cho thấy nữ diễn viên không hề ngại ngần phản bác khi bạn diễn có ý trêu mình.

Đáng chú ý, Song Hye Kyo còn khiến trường quay bật cười khi kể về vẻ ngoài trẻ trung của bản thân. Cô nói rằng đôi lúc muốn mua một chai rượu vang trên đường về nhà để uống, nhưng lại được nhân viên cửa hàng từ chối vì trông giống người mới 18 tuổi. Câu chuyện khiến Gong Yoo và Yoo Jae Suk lập tức nhận ra cô đã cố tình dẫn dắt khá lâu chỉ để khoe về nhan sắc trẻ trung của mình.

Tạo hình của Song Hye Kyo trên phim

Tạo hình của Gong Yoo trên phim

Ở tuổi 44, Song Hye Kyo vẫn là một trong những gương mặt có sức hút lớn của màn ảnh Hàn. Sau thành công của The Glory, nữ diễn viên tiếp tục khiến công chúng tò mò về những lựa chọn diễn xuất mới. Việc trở lại với một nhân vật có màu sắc gai góc trong Tantara được kỳ vọng sẽ mang đến hình ảnh khác biệt so với những vai diễn quen thuộc trước đây.

Trong khi đó, màn kết hợp với Gong Yoo cũng là yếu tố khiến dự án được chú ý. Không chỉ có ngoại hình và danh tiếng tương xứng, cả hai còn cho thấy sự ăn ý đáng kể qua những lần xuất hiện chung. Nếu trên màn ảnh, họ sẽ cùng nhau đi qua hành trình nhiều biến động của hai người bạn từ thuở nhỏ, thì ngoài đời, Gong Yoo có vẻ đã tìm được một cách khá đặc biệt để duy trì sự thân thiết với bạn diễn: ngày nào cũng nhắc cô về chiều cao.