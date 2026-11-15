Ngất người vì teaser phim mới của Song Hye Kyo: Mọi khung hình đều là siêu phẩm, chiếu ngay tối nay đi!

Lấy bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc trong giai đoạn từ thập niên 1960 đến 1980, Tantara của Song Hye Kyo - Gong Yoo đưa người xem trở về một thời kỳ mà ánh hào quang sân khấu tồn tại song song với bạo lực, sự khắc nghiệt và những cuộc cạnh tranh không khoan nhượng. Nhân vật trung tâm là những con người chẳng có gì trong tay, nhưng sẵn sàng dốc toàn bộ sức lực để theo đuổi giấc mơ thành công. Đây không đơn thuần là câu chuyện về giới nghệ sĩ, mà còn là hành trình trưởng thành, đánh đổi và vươn lên giữa một thế giới đầy biến động.

Teaser Tantara

Trong teaser vừa được công bố, Song Hye Kyo gây ấn tượng mạnh với tạo hình Min Ja. Không còn vẻ dịu dàng, mong manh thường thấy, nữ diễn viên xuất hiện với ánh mắt sắc bén, biểu cảm lạnh lùng và phong thái của một người phụ nữ hiểu rõ mình muốn gì. Câu thoại: "Tôi tưởng anh đã biết tôi đánh hơi thấy tiền giỏi đến mức nào rồi. Có tiền thì sao, ở đây à?" càng khiến nhân vật trở nên bí ẩn và có phần gai góc. Chỉ một ánh nhìn cũng đủ gợi ra cảm giác Min Ja không phải người dễ bị khuất phục.

Đứng bên cạnh cô là Dong Gu (Gong Yoo), người bạn đồng hành đã cùng Min Ja trải qua vô số khó khăn từ thuở nhỏ. Nhân vật này xuất hiện với vẻ ngoài phong trần, ánh mắt bất cần và một câu thoại đầy thách thức: "Những kẻ sống hoang dã như chúng ta thì còn gì phải sợ?". Sự kết hợp giữa Song Hye Kyo và Gong Yoo là một trong những lý do khiến Tantara trở thành dự án được chú ý ngay từ khi công bố dàn diễn viên. Cả hai đều là những gương mặt có thực lực và sức hút hàng đầu màn ảnh Hàn, nhưng đây lại là lần hội ngộ trong một câu chuyện mang màu sắc hoàn toàn mới.

Một nhân vật khác cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý là Min Hui do Kim Seol Hyun thủ vai. Xuất hiện với diện mạo trẻ trung, có phần ngây thơ, Min Hui lại khiến người xem bất ngờ bởi câu nói: "Tôi phải thành công thì anh mới không bỏ rơi tôi". Cô gái có năng khiếu ca hát này được dự báo sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong câu chuyện của Min Ja và Dong Gu, đặc biệt khi cả ba cùng bước chân vào ngành công nghiệp âm nhạc. Mối quan hệ vừa gắn bó vừa chất chứa những cảm xúc phức tạp giữa các nhân vật hứa hẹn là một trong những tuyến nội dung đáng chờ đợi.

Trong khi đó, Cha Seung Won đảm nhận vai Seok Gil Yeo, một nhà soạn nhạc nổi tiếng với hình ảnh chuyên nghiệp, quyền lực và khả năng điều khiển sân khấu. Đằng sau danh tiếng của một ngôi sao hàng đầu trong giới sáng tác lại là quá khứ không hề đơn giản. Câu thoại "Một kẻ không được học hành như tôi, nghĩ rằng tôi có thể đi được đến ngày hôm nay chỉ bằng cách bình thường sao?" càng làm tăng sự tò mò về con người thật của nhân vật.

Ngoài bốn gương mặt chính, bộ phim còn có sự góp mặt của Lee Ha Nee trong vai Yang Ja và Na Moon Hee trong vai Mal Sun. Sự xuất hiện của những diễn viên giàu kinh nghiệm này góp phần tạo nên một dàn nhân vật nhiều màu sắc, đồng thời tăng thêm sức nặng cho câu chuyện về ngành giải trí Hàn Quốc trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt.

Điểm đáng chú ý của teaser là cách bộ phim tái hiện hành trình theo đuổi ánh hào quang không chỉ bằng những sân khấu rực rỡ. Phía sau giấc mơ được đứng dưới ánh đèn là những lần vấp ngã, những hoàn cảnh nghiệt ngã và vô số thử thách mà các nhân vật phải tự mình vượt qua. Hình ảnh Min Ja, Dong Gu, Min Hui và Seok Gil Yeo không ngừng tiến về phía trước, dù liên tục bị hoàn cảnh vùi dập, tạo nên tinh thần vừa dữ dội vừa giàu cảm xúc. Câu giới thiệu "Khởi đầu liều lĩnh. Vô vàn thử thách. Hành trình rực cháy của những kẻ làm nghệ thuật" cũng phần nào hé lộ tinh thần mà tác phẩm theo đuổi.

Đi kèm teaser, Netflix vũng xác nhận Tantara sẽ chính thức lên sóng từ ngày 11/12. Tuy nhiên, thay vì phát hành toàn bộ cùng lúc, bộ phim được chia thành ba phần trong ba tuần liên tiếp: Phần 1 gồm tập 1 - 8 lên sóng ngày 11/12, phần 2 gồm tập 9 - 15 phát hành ngày 18/12 và phần 3 gồm tập 16 - 22 ra mắt vào ngày 25/12.

Poster chính thức của 4 diễn viên chính

Lịch phát hành có phần khá đặc biệt này cũng khiến khán giả vừa háo hức vừa không khỏi sốt ruột. Bởi lẽ, chỉ riêng màn kết hợp giữa Song Hye Kyo và Gong Yoo đã đủ tạo nên sức hút lớn, chưa kể teaser còn gây tò mò với tạo hình mới mẻ, thần thái sắc lạnh của dàn diễn viên cùng bầu không khí đậm chất điện ảnh. Nhiều khán giả đang mong chờ được chứng kiến màn tái xuất của Song Hye Kyo, cũng như lần đầu tiên cô sánh đôi cùng Gong Yoo trong một dự án dài tập. Tuy nhiên, việc phải đợi đến ngày 11/12 mới được xem 8 tập đầu tiên, sau đó tiếp tục chờ thêm hai tuần để thưởng thức trọn vẹn 22 tập phim chắc chắn sẽ thử thách sự kiên nhẫn của người xem.