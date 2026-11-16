Râm ran tin ngọc nữ N. đang mang thai với thiếu gia tập đoàn bất động sản hơn 14 tuổi

Trong thời gian qua, chuyện tình của ngọc nữ đình đám Cbiz Na Nhiên (phim Phong Thần) và thiếu gia Hoắc Khải Sơn hơn 14 tuổi đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Gần đây, thiệp cưới của cặp đôi đã được 1 khách mời hé lộ. Theo đó, Na Nhiên - Hoắc Khải Sơn sẽ tổ chức đám cưới tại khách sạn Grand Hyatt Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 12/12.

Tới sáng 15/11, tờ 163 đưa tin, Na Nhiên bất ngờ dính nghi vấn đang mang thai con đầu lòng cho thiếu gia nhà họ Hoắc, hiện cặp đôi được cho là đã sống chung với nhau. Tin đồn rộ lên xuất phát từ đoạn chat của các blogger giải trí xứ Trung. Trong đó, 1 blogger cho hay: “Na Nhiên đã có con rồi. Nghe nói từ lâu rồi, có con rồi thì tổ chức tiệc hỷ thôi”. Chưa hết, 1 người khác tiết lộ thêm: “Họ (Na Nhiên - Hoắc Khải Sơn) còn sống chung 1 thời gian rồi, trong bụng cô ấy đã có bảo bối rồi mới tổ chức đám cưới, đối với gia tộc hào môn thì đây cũng coi như song hỷ lâm môn”.

Thông tin Na Nhiên đang mang thai cho Hoắc Khải Sơn đã gây xôn xao MXH mới đây. Ảnh: Weibo

Giữa tâm bão nghi vấn, Na Nhiên vừa đăng ảnh tập gym với vóc dáng mảnh mai, khoe ra phần bụng dưới phẳng lì. Qua đây, công chúng nhận định, mỹ nhân Phong Thần muốn ngầm bác bỏ tin đồn đang mang thai con đầu lòng.

Na Nhiên vừa có động thái đáng chú ý giữa nghi vấn mang bầu. Ảnh: Weibo

Cách đây ít ngày, truyền thông Trung Quốc đã đăng tải hình ảnh về tấm thiệp cưới của Na Nhiên - Hoắc Khải Sơn. Na Nhiên và Hoắc Khải Sơn sẽ tổ chức đám cưới tại khách sạn Grand Hyatt Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 12/12.

Thiệp mời do bố mẹ của Hoắc Khải Sơn là tỷ phú Hoắc Chấn Đình và Hoa hậu Hong Kong đẹp nhất lịch sử Chu Linh Linh cùng đứng tên ký gửi. Đám cưới của Na Nhiên - Hoắc Khải Sơn cho phép truyền thông tác nghiệp từ 16h30 đến 18h. Đúng 18h30, tiệc chiêu đãi và nghi thức cắt bánh, trao nhẫn của cô dâu - chú rể sẽ chính thức diễn ra.

Thiệp mời đám cưới của cặp đôi do bố mẹ của Hoắc Khải Sơn là tỷ phú Hoắc Chấn Đình và Hoa hậu Hong Kong đẹp nhất lịch sử Chu Linh Linh cùng đứng tên ký gửi. Ảnh: Sina

Trước thềm đám cưới thế kỷ, Hoắc Khải Sơn - Na Nhiên đã cùng nhau thành lập 1 công ty giải trí mang tên Sơn Hải Văn Hóa, với số vốn đăng ký lên tới 50 triệu HKD (166 tỷ đồng). Trong đó, Hoắc Khải Sơn nắm giữ 51% cổ phần còn Na Nhiên sở hữu 49%.

Trên giấy tờ là cùng nhau hùn vốn làm ăn còn trên thực tế, công chúng nhận định, số tiền 50 triệu HKD (166 tỷ đồng) là do thiếu gia Hoắc Khải Sơn bỏ ra mở công ty để Na Nhiên được lên làm bà chủ, giúp đàng gái không cần lo lắng về tài nguyên phim ảnh trong tương lai. Được biết, công ty này đang chuẩn bị sản xuất 1 bộ phim điện ảnh lấy chất liệu từ Liêu Trai Chí Dị, và Na Nhiên đương nhiên là nữ chính được định sẵn.

Nguồn tin cho biết thêm trước khi chính thức về làm dâu nhà hào môn, Na Nhiên đã từ chối vô số cơ hội xuất hiện trước công chúng tại Trung Quốc đại lục, thay vào đó cô chọn định cư lâu dài ở Hong Kong (Trung Quốc) - nơi gia tộc họ Hoắc sinh sống. Có “người qua đường” từng bắt gặp mỹ nhân Phong Thần trên chuyến phà Star Ferry đang chăm chỉ học tiếng Quảng Đông. Địa chỉ IP tài khoản mạng xã hội của nữ diễn viên cũng luôn hiển thị tại Hong Kong (Trung Quốc). Phong cách ăn mặc của Na Nhiên ở thời điểm hiện tại cũng đã thay đổi để cho phù hợp với gia đình nhà bạn trai.

Hoắc Khải Sơn mở công ty có vốn điều lệ 166 tỷ đồng cho Na Nhiên làm bà chủ. Ảnh: 163

Theo tìm hiểu của QQ, Na Nhiên - Hoắc Khải Sơn đã hẹn hò từ năm 2024 tới nay. Người đẹp Phong Thần ban đầu ký hợp đồng với công ty quản lý người mẫu Genesis Model Agency - nơi Hoắc Khải Sơn giữ chức CEO kiêm cổ đông lớn từ khi cô 19 tuổi. Xuất phát điểm cả 2 chỉ là nhân viên - chủ tịch. Nhưng tới năm 2024, họ bắt đầu tìm hiểu và trở thành người yêu của nhau. Na Nhiên - Hoắc Khải Sơn không công khai, nhưng cũng không che giấu việc họ là 1 đôi. Cặp đôi từng được phát hiện cùng đi du lịch Bali (Indonesia) trước khi chính thức lộ chuyện hẹn hò trên các phương tiện truyền thông.

Trong 2 năm trở lại đây, Na Nhiên từng lộ nhiều hình ảnh thân thiết với các thành viên trong gia đình nhà họ Hoắc. Thậm chí, cô còn xuất hiện trong rất nhiều dịp quan trọng của gia tộc tài phiệt nức tiếng.

Còn nhớ hồi tháng 2 năm nay đúng vào ngày mùng 2 Tết, mỹ nhân Phong Thần đã lọt vào ống kính của “team qua đường” khi cùng gia đình doanh nhân Hoắc Khải Sơn đến Ý tận hưởng chuyến du dịch trong bầu không khí đầm ấm, vui vẻ. Đặc biệt, màn tương tác giữa Na Nhiên và vợ Hoắc Khải Nhân (em trai Hoắc Khải Sơn) đã chiếm trọn spotlight của công chúng, trở thành chủ đề nóng gây xôn xao bàn tán. Trước ống kính, nữ minh tinh Phong Thần cùng con dâu út nhà tỷ phú trò chuyện vui vẻ, sôi nổi. Lúc đó, netizen cho rằng Na Nhiên đã dần được các thành viên trong gia tộc nhà bạn trai chấp thuận, dang rộng vòng tay chào đón.

Chưa hết, hồi đầu năm, Na Nhiên đã tham dự lễ mừng thọ của doanh nhân Hoắc Chấn Đình (bố Hoắc Khải Sơn). Ngoài ra, cô còn từng xuất hiện rạng rỡ trong hôn lễ Hoắc Khải Nhân - em trai Hoắc Khải Sơn hồi tháng 11 năm ngoái. Tại sự kiện này, Na Nhiên luôn kè kè theo sau Hoắc Khải Sơn không rời nửa bước. Họ có nhiều cử chỉ tình tứ, doanh nhân họ Hoắc còn giúp nữ diễn viên sinh năm 1997 chỉnh lại trang phục, khiến ai nấy nhìn vào cũng cảm thấy xốn xang. Cũng chính vì màn sánh đôi bên nhau quá đỗi ngọt ngào đó mà mối quan hệ hẹn hò giữa Na Nhiên - Hoắc Khải Sơn mới “bại lộ” trên mặt báo.

Na Nhiên xuất hiện trong chuyến du lịch gia đình của gia tộc họ Hoắc hồi tháng 2 năm nay. Cô cùng bạn trai hơn 14 tuổi diện trang phục tone-sur-tone đồng điệu. Ảnh: 163

Mỹ nhân Phong Thần còn tám chuyện vui vẻ với con dâu út nhà họ Hoắc trong chuyến du lịch hồi đầu năm. Ảnh: 163

Na Nhiên sinh năm 1997, là ngọc nữ mang 2 dòng máu lai Nga - Mông Cổ. Cô làm người mẫu từ năm 18 tuổi, và sau đó chuyển sang đóng phim. Năm 2023, Na Nhiên gây sốt toàn cõi mạng với vai Đát Kỷ trong bom tấn điện ảnh Phong Thần. Để giành được vai chính trong Phong Thần, người đẹp đã phải vượt qua 15.000 đối thủ trong vòng casting. Nhiều khán giả còn trìu mến gọi Na Nhiên bằng danh hiệu mỹ miều “Đát Kỷ đẹp nhất mọi phiên bản”.

Trong khi đó, Hoắc Khải Sơn sinh năm 1983, hiện là Phó tổng giám đốc của tập đoàn Hoắc Đông Anh. Gia tộc họ Hoắc nổi tiếng quyền lực, lắm tiền nhiều của trên đất Hong Kong (Trung Quốc). Hoắc Khải Sơn cũng được xem là thiếu gia đắt giá trong giới tài phiệt xứ tỷ dân khi có gương mặt điển trai, phong thái đĩnh đạc. Trước Na Nhiên, anh có cuộc tình lãng mạn với “đại hoa đán” Chương Tử Di từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực.

Na Nhiên là bông hồng lai có visual đỉnh cao tại showbiz Trung Quốc. Ảnh: Sohu Hoắc Khải Sơn là bồ cũ của Chương Tử Di. Ảnh: Sohu