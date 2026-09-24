Người duy nhất công khai dựa hơi Trấn Thành mà không ai ý kiến: Bị chê xấu chẳng dám tự ái, giảm 12kg đẹp mê ly

Huỳnh Uyển Ân (sinh năm 1999) là một nữ diễn viên trẻ đầy tiềm năng của điện ảnh Việt, sở hữu gương mặt sáng cùng nét diễn ngày càng lên tay sau nhiều dự án phim ảnh lớn nhỏ. Tuy nhiên, kể từ khi mới bước chân vào con đường nghệ thuật, cái tên Uyển Ân luôn bị đặt cạnh một chiếc bóng quá lớn khi luôn đi kèm với cụm từ “em gái Trấn Thành” - một danh xưng vừa là bệ phóng hoàn hảo nhưng cũng là một áp lực không hề nhỏ với cô gái này.

Thế nhưng, Uyển Ân không hề khó chịu khi bị gắn mác "dựa hơi" người anh trai quyền lực suốt nhiều năm. Nữ diễn viên từng cởi mở chia sẻ với truyền thông: "Cái đầu tiên mọi người chú ý nhiều nhất là em gái Trấn Thành đúng không? Không có gì mà phải ráng phủ nhận điều đó cả". Thậm chí, cô còn thẳng thắn khẳng định: "Anh hai là niềm tự hào của tôi... mắc gì tôi phải thoát khỏi cái bóng đó".

Có lẽ với Uyển Ân, danh xưng này không đáng để là một rào cản tâm lý hay một gánh nặng khiến cô phải cố gắng chối bỏ. Nhìn nhận một cách thực tế, Trấn Thành hiện tại đang là "ông hoàng showbiz", một nhân vật quyền lực mà biết bao nghệ sĩ mong muốn được hợp tác hay có sự liên đới để thăng tiến. Vì vậy, Uyển Ân tự hào khi là em gái của Trấn Thành và biến bệ phóng vững chắc này thành động lực để làm nghề. Cô nhìn nhận nó như một món quà giúp cô rút ngắn khoảng cách với khán giả, nhưng cũng tự đặt ra cho mình tiêu chuẩn và áp lực riêng để không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh trai.

Dù được tạo điều kiện làm nghề, song khi ở cạnh một đạo diễn kiêm người anh trai cầu toàn, nghiêm khắc như Trấn Thành đồng nghĩa với việc Uyển Ân phải nhận những lời nhận xét khách quan nhất. Điển hình như tại buổi giao lưu giao lưu đoàn phim Nhà Mình Đi Thôi, cô từng tiết lộ rằng khi vừa xem xong trailer bộ phim mới của em gái, Trấn Thành đã buột miệng nhận xét: "Sao con gái gì mà khóc xấu quá vậy?". Lời chê có phần phũ phàng nhưng cũng hóm hỉnh này khiến khán giả bật cười vì phát hiện ra hai anh em ruột hóa ra đều sở hữu "nét khóc xấu đặc trưng" di truyền từ nhau.

Thay vì tự ái hay dỗi anh trai, Uyển Ânn vui vẻ tiếp thu lời góp ý. Cô hiểu rằng sự thẳng thắn không hề tô hồng hay ưu ái của Trấn Thành chính là cách anh nhìn nhận cô như một diễn viên độc lập, giúp cô có cái nhìn khắt khe hơn để tiếp tục cải thiện kỹ năng diễn xuất của mình trên màn ảnh rộng.

Song song với việc trau dồi kỹ năng diễn xuất, Uyển Ân còn khiến công chúng phải ngỡ ngàng trước màn lột xác sắc vóc đầy ngoạn mục. Ý thức được việc ngoại hình mũm mĩm, tròn trịa trước đây sẽ làm hạn chế các cơ hội nhận vai diễn đa dạng, nữ diễn viên sinh năm 1999 đã ăn kiêng và tập luyện nghiêm ngặt. Kết quả, cô đã giảm thành công 12kg, rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh cô em gái bầu bĩnh ngày nào để sở hữu một gương mặt chuẩn V-line thanh tú, vóc dáng thon gọn, quyến rũ. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện, Uyển Ân đều chiếm trọn spotlight nhờ sắc vóc đẹp mê ly và thần thái tự tin, sang trọng.

Sự nghiệp của Uyển Ân cũng là một hành trình nỗ lực được chứng minh qua từng năm. Cô chạm ngõ nghệ thuật từ năm 2018 ở tuổi 18 với vai diễn đầu tay trong web-drama học đường Cô Gái Đến Từ Bên Kia. Đến năm 2019, cô tiếp tục thử sức bằng một vai nhỏ trong phim điện ảnh Oppa, Phiền Quá Nha! do chị dâu Hari Won đóng chính. Sau đó, nữ diễn viên trẻ có cơ hội góp mặt trong phim kinh dị Đôi Mắt Âm Dương và chính thức gia nhập vũ trụ phim của anh trai với vai Út Em trong Bố Già.

Năm 2023, Uyển Ân lần đầu đảm nhận vai nữ chính Ngọc Nhi trong phim điện ảnh trăm tỷ Nhà Bà Nữ, mang về đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam. Thừa thắng xông lên, năm 2024, cô tiếp tục phủ sóng phòng vé với siêu phẩm Mai và bắt đầu thử sức ở các dự án khác như Cái Giá Của Hạnh Phúc. Đến năm 2026, Uyển Ân tách khỏi vòng tay của Trấn Thành, khẳng định độ chín trong diễn xuất với Nhà Mình Đi Thôi, nhận được cái gật đầu tán thưởng từ các bậc tiền bối như NSND Hồng Vân.

Ở tuổi 27, Huỳnh Uyển Ân đang đứng trên đôi chân của mình để tiếp tục với con đường phim ảnh. Dù cụm từ "em gái Trấn Thành" vẫn luôn đồng hành nhưng giờ đây khán giả nhắc về cô như một nữ diễn viên có dấu ấn riêng biệt, sở hữu nhan sắc chín muồi và một tương lai điện ảnh rộng mở.