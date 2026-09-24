Nàng thơ showbiz N. hủy hôn thiếu gia nghìn tỷ, lén ra nước ngoài cưới chủ tịch sở hữu 2 công ty lớn

Chuyện tình không êm đẹp của bông hồng lai showbiz Hong Kong (Trung Quốc) - Vương Hạo Nhi và thiếu gia Diệp Vi Đồng từ lâu đã thu hút được sự quan tâm lớn từ dư luận. Được biết, nàng thơ họ Vương từng mặn nồng bên thiếu gia 1,2 tỷ HKD (4000 tỷ đồng) trong khoảng 6 năm trước khi hủy hôn anh chàng.

Tới sáng 24/9, tờ Setn cho hay, Vương Hạo Nhi đã tìm được bến đỗ mới sau khi “đá” thiếu gia Diệp Vi Đồng. Nguồn tin cho biết, nữ ca sĩ kiêm diễn viên sinh năm 1990 đã bí mật kết hôn với đại gia Vương Chí Tôn từ tận... gần 1 năm trước mà công chúng không hề hay biết. Theo đó, Vương Hạo Nhi - Vương Chí Tôn đã âm thầm tổ chức lễ cưới tại Thổ Nhĩ Kỳ từ tháng 11/2025. Cặp đôi chỉ mời người thân và bạn bè thân thiết đến tham dự ngày vui, trong đó có MC Trần Ý Đức, nữ minh tinh Trần Oánh, tài tử La Thiên Vũ,... Lục lại những hình ảnh trên trang cá nhân của các ngôi sao này, truyền thông phát hiện ra họ đều cùng có mặt ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11 năm ngoái. Trong hình ảnh chụp chung, dàn sao chưng diện lộng lẫy, cộng thêm bối cảnh xung quanh rất giống 1 đám cưới, từ đây công chúng tin chắc chắn rằng các nghệ sĩ nói trên thực sự đã tham dự đám cưới cổ tích của Vương Hạo Nhi - Vương Chí Tôn.

Mới đây, khi truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) tiếp cận để xác nhận về đám cưới bí mật của Vương Hạo Nhi ở Thổ Nhĩ Kỳ, Trần Ý Đức tỏ ra bất ngờ và nói rằng khi ấy cô chỉ sang Thổ Nhĩ Kỳ để du lịch. Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi sâu hơn về chi tiết chuyến đi, MC họ Trần lại tuyên bố: “Tôi quên mất rồi” và chỉ nhấn mạnh rằng mình đã có những kỷ niệm rất vui vẻ tại đó. Công chúng nhận định, Trần Ý Đức thực sự đã tới dự hôn lễ Vương Hạo Nhi, nhưng vì muốn bảo vệ bí mật của đồng nghiệp nên mới bịa ra chuyện sang Thổ Nhĩ Kỳ du lịch.

Theo tìm hiểu của truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), Vương Chí Tôn là ông chủ của 2 công ty Live Nation Electronic Asia - Dancing Dragon Management chuyên đứng ra tổ chức các concert quy mô lớn và những lễ hội âm nhạc hoành tráng. Bên cạnh đó, Vương Chí Tôn còn đảm nhận vai trò ông bầu cho 1 đội bóng. Vị đại gia này luôn rất hào phóng, từng gây sốt khi thưởng nóng ngay tại chỗ 500.000 HKD (1,7 tỷ đồng) tiền mặt cho các cầu thủ sau khi giành chiến thắng trong 1 trận đấu. Chưa hết, chủ tịch họ Vương còn là người sáng lập 1 thương hiệu sưu tầm áo đấu bóng đá.

Chồng Vương Hạo Nhi nắm trong tay 2 công ty giải trí lớn. Ảnh: Setn

Trước khi nên duyên với chủ tịch Vương Chí Tôn, Vương Hạo Nhi từng trải qua 6 năm yêu đương “khắc cốt ghi tâm” với thiếu gia nghìn tỷ Diệp Vi Đồng. Xuyên suốt thời gian hẹn hò Diệp Vi Đồng, mỹ nhân họ Vương bỗng không còn tham vọng trong sự nghiệp, chỉ chủ yếu dành thời gian bên bạn trai và gia đình anh này. Mỗi khi Diệp Vi Đồng ra ngoài tiếp khách làm ăn, Vương Hạo Nhi cũng đều kè kè đi theo. Để lấy lòng đàng trai, nữ diễn viên 9X đã học nấu ăn, chơi bóng bàn cùng anh, thậm chí còn ra sức lấy lòng mẹ Diệp Vi Đồng. Khi ấy, nữ ngôi sao liên tục được bắt gặp tháp tùng mẹ Diệp Vi Đồng ra ngoài, luôn tỏ ra mình giống như 1 người con dâu thảo hiền.

Trong suốt thời gian yêu nhau, Vương Hạo Nhi - Diệp Vi Đồng luôn phô trương ầm rộ, thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh trên MXH, khiến ai nấy cũng phải lóa mắt. Nữ minh tinh họ Vương khi ấy còn thường xuyên cùng Diệp Vi Đồng vào trường đua cổ vũ cho ngựa chiến của gia đình thiếu gia này. Cặp đôi vốn chuẩn bị tổ chức đám cưới nhưng cuối cùng kế hoạch tan tành đổ bể sau khi đàng trai phá sản. Thấy Diệp Vi Đồng lâm cảnh kiệt quệ tài chính, Vương Hạo Nhi vội bỏ của chạy lấy người, nói lời chia tay đối phương 1 cách dứt khoát. Tới nay, nữ ngôi sao đã tìm được bến đỗ mới bên đại gia Vương Chí Tôn.

Vương Hạo Nhi sinh năm 1990, là nữ ca sĩ kiêm diễn viên Hong Kong (Trung Quốc) mang trong mình 3 dòng máu lai gồm Hoa - Tây Ban Nha - Philippines. Cô chính thức bước chân vào làng giải trí khi vừa tròn 20 tuổi bằng việc ký hợp đồng với công ty A Music của tài tử hàng đầu Lê Minh. Kể từ đó tới nay, người đẹp đã phát hành nhiều album gây tiếng vang ở thị trường âm nhạc Hong Kong (Trung Quốc).

Bên cạnh ca hát, Vương Hạo Nhi còn ghi dấu ấn trên mặt trận diễn xuất qua các bộ phim đáng chú ý như Nghịch Thiên Kỳ Án, Điện Hạ Ma Mãnh,...