Người đứng sau thành công của hàng nghìn giấc mơ du học Canada

Andy Lưu, một trong những cái tên đang được nhắc đến nhiều trên diễn đàn du học sinh trong thời gian gần đây với tên đầy đủ là Lưu Danh Luân, đang sinh sống và làm việc tại Toronto, Canada. Anh là cựu du học sinh tại Đại học York, Canada năm 2013 với chuyên ngành Marketing. Hiện tại, Andy là CEO của Yes Study Education and Immigration Group trong lĩnh vực du học, định cư tại Canada gần 10 năm.



Ông Lưu Danh Luân - CEO & Founder Yes Study Education and Immigration Group

Hành trình nỗ lực hết mình để chạm tay đến ước mơ



Sau tốt nghiệp, Andy làm việc trong công ty du học của Hàn Quốc có trụ sở ở Canada. Sau một thời gian, nhận thấy nhu cầu du học tại xứ sở lá phong của học sinh, sinh viên Việt Nam gia tăng, Andy cùng 2 người bạn thành lập Yes Study Education & Immigration Group với trụ sở chính đặt tại Toronto, Canada năm 2016 với mong muốn hỗ trợ các bạn trong hành trình thực hiện giấc mơ du học. Tuy nhiên con đường đi đến thành công chưa bao giờ là dễ dàng.

Anh chia sẻ: "Vì là start-up, lại ở Canada, chúng tôi không tránh khỏi những khó khăn và thử thách. Nguồn vốn lúc đó chỉ đủ thuê một văn phòng chật hẹp ở Toronto. Ba người đồng sáng lập công ty cũng là những nhân viên phụ trách mọi công việc từ tư vấn khách hàng tới xử lý hồ sơ, các thủ tục hành chính,..."

Trải qua 7 năm, Yes Study đã đạt được những thành tựu đáng tự hào như hiện nay. Hiện tại Andy đang nắm giữ chức vụ CEO của công ty, đồng thời, anh cũng là Cố vấn Di trú RCIC được cấp phép bởi Hiệp hội Tư vấn di trú Canada.

Khởi đầu thành công cùng Yes Study

Thành lập từ năm 2016, Yes Study trở thành 1 trong những cái tên uy tín trong lĩnh vực du học, tư vấn di trú và xây dựng cộng đồng du học sinh Việt Nam lớn mạnh. Ngoài trụ sở chính ở Canada, còn có 8 văn phòng đại diện tại Việt Nam (HN và TPHCM), Philippines, Thái Lan, Indonesia… và thành công hỗ trợ nhiều học bổng du học với con số lên đến hơn hàng tỷ đồng.

Trong giai đoạn dịch Covid-19, nhiều công ty bị ảnh hưởng phải đóng cửa. Nhưng Yes Study vẫn phát triển ngoạn mục như 1 kì tích. Chỉ tính riêng trong năm 2022, Yes Study đã đạt mức kỷ lục từ trước đến nay, mỗi văn phòng gia tăng nhân sự; số hồ sơ đã hỗ trợ lên đến hơn 1,300 bộ (bao gồm cả du học, du lịch, giấy phép làm việc và định cư) với tỷ lệ thành công cao; liên kết hơn 100 trường đại học, cao đẳng, THPT và học viện ngôn ngữ tại Canada.

Đội ngũ nhân sự năng động, nhiệt huyết của Yes Study tại trụ sở ở Canada

Song song với quá trình điều hành và phát triển công ty, Andy vẫn dành thời gian để học hỏi, thu nạp thêm các kiến thức chuyên sâu. Sở hữu tấm bằng của CICC (College of Immigration and Citizenship Consultants), hiện anh là tư vấn viên di trú được Hiệp hội Tư vấn Di trú Canada cấp phép với đủ khả năng và kiến thức đảm bảo cho việc tư vấn nhập cư Canada phù hợp theo quy định của pháp luật, giúp quá trình xử lý hồ sơ diễn ra nhanh chóng và hiệu quả. Trở thành RCIC thành công là bằng chứng rõ ràng cho thấy Andy nghiêm túc thực hiện lý tưởng của mình. Nhìn lại quá trình gian nan đó, anh vẫn rất tự hào, bởi đó cũng chính là nền tảng vững chắc để Yes Study có được ngày hôm nay.



Dưới sự dẫn dắt tài tình và bản lĩnh của Andy, Yes Study cũng đã trở thành công ty du học do người Việt sáng lập tiên phong được trao tặng quỹ IRAP nhằm khuyến khích hoạt động đổi mới công nghệ trong lĩnh vực du học từ đất nước lá phong đỏ.

Yes Study đang ngày càng nỗ lực hoàn thiện và thực hiện sứ mệnh của mình. Không chỉ xin Visa du học, Yes Study còn đồng hành cùng bạn trong quá trình học tập và tìm kiếm cơ hội định cư ở Canada, tư vấn và hướng dẫn hồ sơ xin việc sau tốt nghiệp, gia hạn visa,… Yes Study hy vọng trong tương lai sẽ mang lại nhiều cơ hội cho sinh viên Việt Nam hơn nữa, kết nối với du học sinh trên các quốc gia và đóng góp nhiều giá trị cho cộng đồng du học sinh thế giới.

Với mong muốn thấu hiểu hơn nhu cầu du học của các bạn, vào tháng 2/2023, Andy sẽ có chuyến công tác trở về Việt Nam để tổ chức chuỗi hội thảo "Ngày hội xu hướng du học và định cư Canada 2023" tại TP.HCM (12/02) và Hà Nội (19/02).

