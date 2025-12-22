Chiều 21/12, Jun Phạm cùng cộng đồng người hâm mộ Carrot đã có buổi gặp gỡ ấm áp trong sự kiện Giáng sinh mang tên X-mas date with J-Santa do một nhãn hàng trang sức tổ chức tại TP HCM. Chương trình thu hút hàng trăm fan từ nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, Đà Nẵng, Long An… đến tham dự, tạo nên không khí lễ hội rộn ràng ngay từ những phút đầu.

Xuất hiện mở màn sự kiện, Jun Phạm mang đến ca khúc Mới ngồi sát trong trang phục quần trắng phối áo đỏ nổi bật, đậm sắc Giáng sinh. Nam ca sĩ cho biết anh vừa trở về từ Hà Nội sau Y-concert để kịp gặp gỡ người hâm mộ, và chính sự hiện diện đông đủ của các fan đã khiến anh cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Không chỉ là buổi giao lưu giải trí, chương trình còn mang ý nghĩa nhân văn khi ở phần J-Santa thực hiện điều ước, nhãn hàng trang sức đã trao tặng 182,5 triệu đồng cho chương trình Vết sẹo cuộc đời – dự án thiện nguyện mà Jun Phạm đồng hành trong nhiều năm. Khoản đóng góp tương đương chi phí phẫu thuật tim cho 5 trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, được xem như món quà Giáng sinh gửi đến những mảnh đời kém may mắn. Đây cũng là dự án mà Jun Phạm gắn bó cùng người thầy của mình là Ngô Thanh Vân, thể hiện sự bền bỉ trong hành trình lan tỏa các giá trị tích cực đến cộng đồng.

Trong khuôn khổ sự kiện, Jun Phạm cùng fan tham gia nhiều hoạt động mang đậm không khí lễ hội như làm bánh gừng, trang trí cây thông Noel và hòa giọng trong các ca khúc Những ngày trời bao la, Rồi sẽ qua. Đặc biệt, khoảnh khắc nam ca sĩ đeo tạp dề, nhảy cùng fan trên nền nhạc Ông xã em number one đã khuấy động không khí, mang đến nhiều tiếng cười và sự thích thú cho khán giả.

Chia sẻ về điều ước Giáng sinh cũng như kế hoạch sắp tới, Jun Phạm cho biết mong muốn lớn nhất của anh trong năm 2026 là tổ chức concert cá nhân. Nam ca sĩ nói vui với người hâm mộ: “Anh tổ chức thì mọi người có đi không, chứ làm xong sợ ế vé đó”. Bên cạnh đó, anh tiết lộ đang trong quá trình chuẩn bị một album mới, dự kiến ra mắt vào đầu năm sau, với phần lớn ca khúc do chính anh sáng tác. “Những gì đặc biệt thì cần nhiều thời gian hơn”, Jun Phạm chia sẻ.

Khi được fan hỏi về việc đã lâu chưa trở lại với phim ảnh, Jun Phạm thẳng thắn cho biết hiện anh đang dành phần lớn thời gian và tâm huyết cho âm nhạc. Việc quay phim đòi hỏi nhiều thời gian cũng như yêu cầu cao về tạo hình, nên anh chưa thể song song thực hiện cùng lúc nhiều dự án. Dù vậy, nam ca sĩ bày tỏ hy vọng sẽ tái ngộ khán giả điện ảnh trong một dự án phù hợp, thậm chí là với một vai phản diện trong phim thần thoại.

Năm 2025 được xem là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Jun Phạm khi anh tiếp tục tham gia loạt concert Anh trai vượt ngàn chông gai, góp mặt trong show thực tế Gia đình Haha và ra mắt nhiều ca khúc như Sơn thủy khúc, Bất tuyệt thao thao, Nhẹ tựa khói sương. Nam ca sĩ cũng kỷ niệm 15 năm hoạt động nghệ thuật với dự án Carrot Day, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, thiện nguyện và giao lưu văn hóa, bền bỉ lan tỏa hình ảnh một nghệ sĩ trẻ năng động, trách nhiệm và giàu cảm hứng tích cực cho xã hội.

