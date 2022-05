‘Người đẹp Gangnam’ Im Soo Hyang từ hôn vì có bầu cùng trai lạ trong phim mới trên FPT Play

Ở xứ sở kim chi, hầu hết các bộ phim truyền hình và điện ảnh được người Hàn tự chủ ngay từ khâu kịch bản với tham vọng đẩy mạnh làn sóng Hallyu (Hàn lưu) ở châu Á và thậm chí là Hollywood. Tuy nhiên trong những năm trở lại đây, xu hướng này ít nhiều đã có sự thay đổi.

Khán giả đã được thưởng thức không ít các tác phẩm K-drama xuất sắc được chuyển thể từ nước ngoài. Trong đó có thể kể đến Chàng Hậu (Mr. Queen), Hành Vi Phạm Tội (Criminal Minds) và Người Tình Ánh Trăng (Moon Lover)... Không nằm ngoài làn sóng này, Woori The Virgin - Cô Nàng Trong Trắng Oh Woo Ri sẽ là tựa phim remake tiếp theo hứa hẹn mang đến nhiều điều thú vị từ kịch bản và sự tái hợp của bộ đôi chính Im Soo Hyang và Sung Hoon.

Phiên bản "kim chi" của Quả Cầu Vàng Jane The Virgin

Được dẫn dắt và chấp bút bởi đạo diễn/biên bịch Jeong Jeong Hwa, Cô Nàng Trong Trắng Oh Woo Ri là K-drama được mong chờ nhất của đài SBS ở thời điểm hiện tại. Woori The Virgin được chuyển thể từ serie Jane The Virgin - bộ phim hài hước thuộc diện "lão làng" của Mỹ (2014 - 2019) từng nhận được 4 đề cử Quả Cầu Vàng trong 3 năm liên tiếp.

Bộ phim xoay quanh cô nàng trợ lý biên kịch Oh Woo Ri (Im Soo Hyang) và nỗ lực giữ gìn sự trinh tiết của bản thân. Sinh ra trong một gia đình Công giáo truyền thống, cô từng lập lời thề sẽ giữ mình trong trắng trước khi bước chân vào hôn nhân với chàng cảnh sát điều tra điển trai Lee Kang Jae (Shin Dong Wook). Không gieo nhân xanh nhưng lại gặt quả chín, Woo Ri bỗng dưng mang thai sau một tai nạn y tế trong chuyến kiểm tra sức khỏe.

Trớ trêu thay, cha của đứa con từ trên trời rơi xuống chính là Raphael (Sung Hoon), Giám đốc điều hành công ty mỹ phẩm Diamond. Mang thân hình lực lưỡng và vẻ ngoài bảnh bao nhưng thực chất anh chàng này chỉ còn một cơ hội duy nhất để làm cha. Đó chính là ống "nòng nọc" cuối cùng đã vô tình bị bác sĩ cấy vào người Woo Ri. Sự tình này đã vô tình đẩy cô vào mối quan hệ đầy rắc rối giữa Raphael và Lee Kang Jae. Sự việc ngày càng phiền toái khi cha cô đột ngột trở về sau 20 năm mất tích.

Sự trong trắng và tự do yêu đương không phải là chủ đề nhạy cảm ở phương Tây nhưng lại rất ít khi được thảo luận công khai ở phương Đông, đặc biệt là trên phim ảnh. Điều này đặt ra khá nhiều thách thức cho khâu biên kịch. Nói về về quá trình chuyển thể, đạo diễn Jeong Jeong Hwa cho biết: "Các tình tiết trong kịch bản gốc trần trụi hơn nhiều so với khả năng tiếp nhận của công chúng Hàn Quốc. Vì thế, tôi đã nỗ lực trong việc chuyển thể để khán giả có thể dễ dàng thưởng thức mà giữ được gia vị hài hước của câu chuyện gốc"

Người đẹp Gangnam "yêu" lại bạn diễn sau 11 năm

Không chỉ lôi cuốn nhờ kịch bản hài hước kiểu Mỹ pha trộn chất "makjang" Hàn, Cô Nàng Trong Trắng Oh Woo Ri còn gây chú ý vì sự tái hợp của cặp đôi chính. Đây sẽ là bộ phim đánh dấu lần thứ 3 mà tài tử Sung Hoon hợp tác với Im Soo Hyang. Sau khi đóng cặp trong bộ phim truyền hình New Tales of Gisaeng năm 2011, họ đã tiếp tục chung khung hình vào năm 2016 với tư cách là bạn diễn trong Five Enough.

Vào thời điểm là người tình màn ảnh của nhau lần đầu tiên, giữa Sung Hoon và Im Soo Hyang được khen ngợi là cặp đôi sáng giá của K-biz. Đã có nhiều lời đồn đoán phim giả tình thật, thậm chí netizen còn cho rằng Sung Hoon từng tỏ tình với "người đẹp Gangnam" nhưng chuyện giữa họ không thành.

Do đó, lần tái hợp này đã khiến rất nhiều fan phấn khích. Khi tập 1 và 2 bắt đầu trình chiếu từ tối 09/05 vừa, mức rating trung bình toàn quốc mà Nielsen Korea đo được đã là 4,1% - một thành tích mở màn rất khả quan, cho thấy sức hút đáng kỳ vọng của Nàng Trong Trắng Oh Woo Ri.

Không chỉ có khán giả, Im Soo Hyang không hề che giấu sự vui mừng khi nói về vai diễn của mình trong phim mới: "Tôi thực sự hạnh phúc và nhẹ nhõm khi Sung Hoon nhận vai chính". Đồng tình với bạn diễn, Sung Hoon cho biết thêm: "Do đã quá hiểu phong cách diễn xuất của nhau, chúng tôi đã có thể tạo ra phản ứng hóa học tuyệt vời ngay từ set quay đầu tiên."

Bên cạnh Im Soo Hyang và Sung Hoon, bộ phim có còn có sự tham gia của dàn cast quen thuộc của làng giải trí Hàn Quốc: Shin Dong Wook, Hong Eun Hee, Hong Ji Yoon và Han Jae Yi…

