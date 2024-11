Chung kết Miss Universe 2024 diễn ra tại Mexico, sáng nay 17/11 (giờ Hà Nội). Vượt qua 124 người đẹp, Victoria Kjær Theilvig - đại diện Đan Mạch giành chiến thắng chung cuộc.

Các danh hiệu Á hậu 1, 2, 3, 4 lần lượt thuộc về Nigeria, Mexico, Thái Lan và Venezuela.

Người đẹp Đan Mạch đăng quang Miss Universe 2024

Tại phần ứng xử đêm chung kết, khi nhận câu hỏi chung: "Hoa hậu Hoàn vũ truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ phụ nữ. Bạn có thông điệp gì muốn truyền tải đến khán giả đang xem cuộc thi?", người đẹp Đan Mach đã có câu trả lời đầy tự tin.

"Dù bạn đến từ đâu, bạn như thế nào nên lựa chọn mình là người mạnh mẽ, đừng bao giờ từ bỏ, hãy tin vào bản thân của mình. Vì vậy, bạn hãy tiếp tục chiến đấu và đừng bỏ cuộc, tôi đứng đây vì tôi muốn thay đổi thế giới. Bạn hãy tiếp tục theo đuổi ước mơ và bạn sẽ nhận được kết quả tốt", người đẹp nói.

Tân Miss Universe là ứng viên sáng giá của khu vực châu Âu. Người đẹp 21 tuổi có gương mặt đẹp tựa búp bê với đôi mắt xanh thu hút và mái tóc vàng óng ả. Cô cao 1,72 m, từng làm vũ công, đoạt giải vô địch châu Âu và giải vô địch thế giới. Ngoài ra, cô còn là doanh nhân và tương lai mong muốn làm luật sư.

Trước đó, người đẹp từng tham gia Miss Grand International 2022 nhưng chỉ dừng chân ở top 20.

Nhan sắc lộng lẫy của Tân Miss Universe

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên - đại diện Việt Nam dù rất nỗ lực song đành dừng chân ở top 30 chung cuộc. Dù khiến khán giả nước nhà tiếc nuối nhưng không ít người nhận định, đại diện Việt Nam có cơ hội vào Top 30 đã là một thành công, bởi cuộc thi năm nay quy tụ rất nhiều đối thủ mạnh.

Việc Kỳ Duyên được vào danh sách này cũng giúp Việt Nam mở lại chuỗi "intop" sau 2 năm liên tiếp "trắng tay" tại Miss Universe.

Kỳ Duyên dừng chân ở top 30 chung cuộc

Trước khi đến với Miss Universe 2024, Kỳ Duyên đã có hơn 1 tháng chuẩn bị các kỹ năng như catwalk, giao tiếp, ứng xử và kiến thức. Hoa hậu thừa nhận cô chịu áp lực rất lớn từ công chúng trong nước, nhưng cuộc thi này là ước mơ thanh xuân, là cơ hội để cô chứng minh khả năng, bản lĩnh của mình trên trường đấu nhan sắc quốc tế.

Kể từ khi nhập cuộc, Kỳ Duyên được đánh giá là giữ phong độ ổn định. Điểm cộng của cô nằm ở phong cách thời trang ấn tượng hơn qua từng ngày. Người đẹp được khen luôn biết cách làm mình nổi bật trong các hoạt động bên lề. Cô chọn trang phục ấn tượng và phù hợp cho mỗi lần xuất hiện.

Với kinh nghiệm 10 năm hoạt động showbiz, Kỳ Duyên luôn tự tin, chủ động trong các lịch trình hoạt động của Miss Universe.

Kỳ Duyên đã rất nỗ lực tại cuộc thi.

Điểm yếu của Kỳ Duyên khiến khán giả lo lắng nhất là khả năng ngoại ngữ. Cô nói chưa lưu loát, tự nhiên. Suốt cuộc thi, người đẹp chỉ nói những câu đơn giản và ngắn gọn, chưa thể hiện rõ cá tính, suy nghĩ của bản thân. Khi tương tác với các đại diện quốc tế, cô để lộ vốn từ vựng khá hạn chế và các câu trả lời kém đa dạng.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996 tại Nam Định. Cô hai lần giành ngôi Hoa hậu cấp quốc gia, đó là cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 và Miss Universe Vietnam 2024. Người đẹp cao 1,76m với số đo 3 vòng 86-60-94cm.

So với hồi nhận vương miện Hoa hậu Việt Nam, cô thay đổi rất nhiều về diện mạo, vóc dáng cũng đẹp hơn nhờ chế độ ăn uống, luyện tập đều đặn.

Hiện Kỳ Duyên hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023.

Đại diện Việt Nam đã có hành trình đáng nhớ tại Miss Universe 2024.

Miss Universe có lịch sử 73 năm và là một trong những cuộc thi nhan sắc lâu đời, uy tín nhất thế giới. Dù có nhiều cuộc thi ra đời nhưng đây vẫn được xem là đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh.

Tính đến nay, thành tích cao nhất của Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp này là H'Hen Niê khi lọt vào top 5 Miss Universe 2018. Hai năm vừa qua, các đại diện Việt Nam là Nguyễn Thị Ngọc Châu và Bùi Quỳnh Hoa đều "trắng tay" tại cuộc thi.