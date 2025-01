Tối hôm 25/1 vừa qua, đêm Gala trao giải Chị Đẹp Đạp Gió đã chính thức diễn ra, hoàn thành nốt chặng đường cuối cùng của 30 nghệ sĩ nữ. Tại đây, những nỗ lực, sự cống hiến của các Chị Đẹp được tôn vinh qua nhiều giải thưởng phụ và đặc biệt, không thể thiếu khoảnh khắc quan trọng nhất - công bố thành đoàn. 10 vị trí chung cuộc lần lượt lộ diện là Minh Hằng, Kiều Anh, Tóc Tiên, Bùi Lan Hương, MisThy, Xuân Nghi, Mie, Minh Tuyết, Dương Hoàng Yến và Thiều Bảo Trâm.



Đội hình thành đoàn gồm 10 Chị Đẹp đã được thành lập tại đêm Gala Trao giải

Hơn thế nữa, 9 Chị Đẹp còn lại đều rinh về mỗi người 1 giải thưởng phụ hoặc giải thưởng do NSX bình chọn. Tuy điều này bị coi là giảm giá trị chương trình nhưng phần nào cũng an ủi fan của các Chị Đẹp không may mắn gia nhập đội hình chiến thắng. Giữa bầu không khí hân hoan, dân tình bất ngờ phát hiện người duy nhất ra về tay trắng trong tổng 17 Chị Đẹp vào Chung kết - Hoàng Yến Chibi.



Không những không thành đoàn, Hoàng Yến Chibi còn không nhận được giải phụ nào. Điều này khơi dậy làn sóng bất bình trong cộng đồng "Gió em". Bởi lẽ, Hoàng Yến Chibi vẫn duy trì được phong độ ổn định xuyên suốt 6 Công diễn. Bỏ lại hình ảnh ngọt ngào, trong sáng quen thuộc, Hoàng Yến Chibi “tham chiến” gameshow với nguồn năng lượng quyến rũ rực lửa.

Hoàng Yến Chibi lột xác với hình tượng trưởng thành, quyến rũ hơn

Được đánh giá là Chị Đẹp toàn diện, Hoàng Yến Chibi thể hiện đủ combo vocal - dance - performance lẫn viết X-part qua 14 tập. Chủ nhân ca khúc Ngây Ngô còn không ngần ngại thử thách bản thân, “lăn xả” từ gảy đàn nhị, nhảy drop dead tới múa cầu lụa đẹp mê hồn. Do vậy, Hoàng Yến Chibi xứng đáng được công nhận nhiều hơn.



Hoàng Yến Chibi bộc lộ khả năng hết mình, đặc biệt là màn múa cầu lụa trong tiết mục In The Dark

Hoạt động trong showbiz Việt đã hơn 10 năm, Hoàng Yến Chibi có độ phủ sóng nhất định. Tuy nhiên, mặc cho sự cố gắng bền bỉ không ngừng nhưng số điểm hoa sóng qua mỗi vòng loại lại thấp đến khó hiểu. Lượng vote của nữ ca sĩ đều “ngấp nghé” nguy hiểm. Vấn đề này dấy lên câu hỏi: “Liệu NSX ‘nhúng tay’ vào kết quả hay do sức hút của Hoàng Yến Chibi đã hạ nhiệt theo thời gian?”. Nhiều năm qua, Hoàng Yến Chibi không có bản hit nào đáng nhớ.

Giữa cơn bão tranh cãi, một bộ phận netizen quay ra “dí” 1 Chị Đẹp khác là MisThy. Họ cho rằng suất thành đoàn của nữ streamer đáng ra nên thuộc về Hoàng Yến Chibi. Nguyên nhân là do MisThy chưa bộc lộ được tố chất nổi bật trên hành trình Đạp Gió của mình. Cô nàng chỉ đọng lại trong tâm trí khán giả như 1 “thánh ngoại giao”, tính cách hài hước và hoạt ngôn.



MisThy là Chị Đẹp bị réo tên nhiều nhất. Netizen cho rằng cô không xứng đáng có được tấm vé thành đoàn

Hoàng Yến Chibi nhanh chóng lên tiếng “giải vây” cho người bạn của mình. Cô ghi nhận nỗ lực của MisThy, cho biết nữ streamer đã vô cùng chăm chỉ tập luyện để tiết mục trình diễn có thể diễn ra trọn vẹn nhất. Việc so sánh hơn thua các Chị Đẹp khác là điều không nên vì mối quan hệ giữa mọi người vẫn rất tốt đẹp.