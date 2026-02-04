Người dân yêu cầu thanh toán tiền mặt, doanh nghiệp không thể mua hàng trên 5 triệu đồng: Cơ quan Thuế nói gì?

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, sáng 2/2, Thuế tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ tại khu vực cảng Cái Lân.

Hội nghị được tổ chức với mục đích tạo điều kiện cho doanh nghiệp trao đổi những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Thuế tỉnh Quảng Ninh đối thoại doanh nghiệp (Ảnh: CTTĐT tỉnh Quảng Ninh)

Đại diện các doanh nghiệp thông tin, Điều 9 Nghị định 320 quy định khi mua hàng có giá trị trên 5 triệu đồng phải thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đã gây những trở ngại cho doanh nghiệp. Cụ thể là doanh nghiệp không thể thu mua nguyên liệu. Nếu chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt sẽ bị loại chi phí đầu vào.

Nguyên nhân của tình trạng này là các hộ trồng rừng phần lớn sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đa phần chưa có tài khoản ngân hàng, chưa quen sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Vì vậy, nhiều chủ rừng yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt.

Ngoài ra, tại nhiều khu vực, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ ngân hàng còn rất hạn chế, đã gây khó khăn khi người dân muốn tạo tài khoản và thực hiện chuyển khoản thanh toán.

Với thực trạng trên, đại diện các doanh nghiệp kiến nghị Thuế Quảng Ninh và các đơn vị chức năng có lộ trình để các bên liên quan thực hiện Nghị định 320/2025/NĐ-CP. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng kiến nghị cơ quan Thuế xem xét và áp dụng các giải pháp cấp bách.

Một số giải pháp được nêu là áp dụng cơ chế thanh toán tiền mặt có kiểm soát đối với hoạt động thu mua lâm sản trực tiếp từ hộ dân tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Doanh nghiệp cũng đề xuất cho phép áp dụng một giai đoạn chuyển tiếp 2 năm để các địa phương hoàn thiện hạ tầng ngân hàng, các cơ quan thuế phổ cập thông tin và cùng doanh nghiệp hướng dẫn người dân làm quen phương thức thanh toán mới.

Đại diện doanh nghiệp cũng đề nghị cơ quan thuế chấp nhận tính vào chi phí hợp lệ nếu doanh nghiệp cung cấp đủ bộ hồ sơ xác minh, bao gồm: Bảng kê thu mua lâm sản (ghi rõ thông tin định danh người bán); biên bản giao nhận hàng hóa; danh sách hộ dân có xác nhận của chính quyền cơ sở (UBND xã hoặc kiểm lâm địa bàn).

Lãnh đạo Thuế tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Nghị định 320/2025/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm hướng tới minh bạch hóa dòng tiền, tăng cường quản lý và chống gian lận thuế, đồng thời giúp truy xuất được nguồn gốc gỗ tới chủ rừng. Với những khó khăn vướng mắc phát sinh khi thực hiện Nghị định, quan điểm của Thuế Quảng Ninh là đồng hành, tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp hoạt động.

Trên cơ sở cuộc đối thoại, cơ quan Thuế ghi nhận, tổng hợp nội dung, xây dựng văn bản để sớm gửi các đơn vị: Cục Thuế, Cục Quản lý, Giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí, Cục Hải quan xin hướng dẫn chung, thống nhất, tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quy định pháp luật.

Hà Giang