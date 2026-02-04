Cảnh tượng lạ trên những "phố thịt chó" một thời ở TP.HCM ngày cuối năm

Từng có thời điểm nhắc đến một vài tuyến đường ở TP.HCM là người ta nghĩ ngay đến những quán thịt chó san sát, buôn bán công khai, tấp nập khách ra vào. Thế nhưng vài năm trở lại đây, bức tranh ấy đang dần đổi khác.

Nhiều quán lặng lẽ đóng cửa, bảng hiệu tháo xuống, một số hộ chuyển sang kinh doanh mặt hàng khác. Sự thu hẹp âm thầm này cho thấy những thay đổi rõ rệt trong thói quen tiêu dùng cũng như quan điểm của một bộ phận người dân.

Khu ngã ba Ông Tạ (đoạn đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình cũ) từng là nơi tấp nập người ra vào mỗi chiều, khu vực này nay chỉ còn vài quầy thịt chó lặng lẽ mở cửa.

Một quầy bán thịt chó thưa khách ra vào, không khí buôn bán trầm lắng hơn hẳn những năm trước.

Ghi nhận tại khu ngã ba Ông Tạ (đoạn đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình cũ), hiện nay chỉ còn 2 quầy bán thịt chó hoạt động lác đác. Khác với hình ảnh buôn bán công khai trước đây, những người bán tại đây tỏ ra khá e dè khi có người lạ hỏi thăm, thậm chí không cho chụp hình.

Thịt chó được rao bán với mức giá khoảng 130.000 đồng/kg, song lượng khách không nhiều, chỉ thi thoảng mới có vài người ghé hỏi mua, không khí khá trầm lắng.

Theo lời tiểu thương, nhu cầu giảm khiến việc kinh doanh mặt hàng này không còn sôi động.

Không còn cảnh đỏ lửa nghi ngút, nhiều quán thịt chó đã âm thầm đóng cửa theo thời gian.

Tại khu vực cầu Thị Nghè, nhiều tiểu thương cho biết hiện không còn hộ nào kinh doanh mặt hàng này như trước. Theo họ, việc buôn bán thịt chó đã dần biến mất trong vài năm gần đây, một phần do nhu cầu giảm, phần khác vì những e ngại liên quan đến dư luận.

Chị H. (32 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh) chia sẻ gia đình chị nhiều năm nay không còn sử dụng thịt chó. “Trước đây người lớn trong nhà thỉnh thoảng vẫn ăn, nhưng giờ quan điểm thay đổi rồi, thấy không còn phù hợp nữa”, chị nói.

Tương tự, anh T. (40 tuổi) cho biết anh không phản đối người khác lựa chọn món ăn, song bản thân không còn nhu cầu: “Bây giờ nhiều món khác thay thế, với lại nuôi chó trong nhà nên cũng không muốn ăn”.

Những bảng hiệu cũ dần biến mất, nhường chỗ cho quán cơm, cà phê và hàng ăn gia đình.

Dọc tuyến đường Bạch Đằng (quận Tân Bình cũ), thay vì các quán chuyên thịt chó như lời kể của người dân lâu năm, nay chủ yếu là quán cơm bình dân, cà phê và nhà hàng gia đình. Không khí buôn bán vẫn nhộn nhịp, nhưng diện mạo đã khác, phản ánh phần nào sự thay đổi trong thói quen ẩm thực và lựa chọn của thực khách đô thị.