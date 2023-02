Người dân "vùng xanh" sống thọ trên 100 tuổi và không mắc bệnh mãn tính nhờ 9 quy tắc ăn uống đơn giản

Dan Buettner được ghi nhận là người đầu tiên xác định "vùng xanh" của trái đất, nơi được thống kê là có dân số sống lâu và khỏe mạnh nhất. Hầu hết người dân tại đây sống đến 100 tuổi hoạc hơn và không mắc bệnh mãn tính.

Năm 2008, Dan Buettner đã "xuất bản" những phát hiện của mình trong cuốn sách "The Blue Zones: 9 Lessons for Living Longer from the People Who've Lived the Longest".

Những nơi được ghi nhận là "vùng xanh" (Blue Zones) bao gồm: Ikaria ở Hy Lạp; Sardinia ở Ý; Okinawa ở Nhật Bản; Loma Linda ở California và Nicoya ở Costa Rica.