Vitamin E có dụng ngừa ung thư, làm đẹp da nhưng khi bổ sung cần ghi nhớ 3 điều

Vitamin E là một chất dinh dưỡng hòa tan trong chất béo được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm và rất quan trọng đối với cơ thể con người theo nhiều cách khác nhau. Giống như nhiều chất dinh dưỡng, vitamin E rất cần thiết cho sự phát triển và chức năng của các cơ quan trong cơ thể con người.



Bổ sung vitamin E vào chế độ ăn uống của bạn

Vitamin E có thể được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm, trong đó các loại hạt và dầu thực vật đứng đầu danh sách. Bạn có thể tăng cường vitamin E cho cơ thể từ những thực phẩm dưới đây:

- Măng tây

- Quả bơ

- Rau bina

- Hạt hướng dương

- Hạnh nhân

- Hạt dẻ cười

- Quả kiwi

- Quả xoài

- Bơ đậu phộng

- Ớt chuông đỏ

- Cà chua

Lợi ích của vitamin E

Vitamin E đã được quảng cáo là mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể con người. Cụ thể như sau:

1. Có thể hạ huyết áp

Huyết áp cao (tăng huyết áp) là một yếu tố nguy cơ chính của bệnh tim mạch. Nghiên cứu của các nhà khoa học tại Trung tâm nghiên cứu tim mạch Isfahan (Iran) đã chỉ ra rằng bổ sung vitamin E có thể giúp giảm huyết áp.

Nghiên cứu đã theo dõi 40.000 phụ nữ khỏe mạnh trong 10 năm và cho thấy những người bổ sung vitamin E có nguy cơ tử vong do biến cố tim thấp hơn 24%. Tuy nhiên, kết quả không khả quan đối với những người có nguy cơ cao hoặc những người đã mắc bệnh tim hoặc mắc bệnh huyết áp cao nghiêm trọng.

2. Chống lại các gốc tự do

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại Khoa Thực vật học, Cao đẳng Birla (Ấn Độ), vitamin E được cho là có khả năng "chiến đấu" với các gốc tự do và bảo vệ tế bào, ngừa ung thư. Tổn thương tế bào do các gốc tự do làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe khác nhau như bệnh tim mạch, tình trạng viêm, đục thủy tinh thể và ung thư. Chất chống oxy hóa chống lại các gốc tự do, đồng thời cũng chống lại những tình trạng mãn tính đó. Và vitamin E là một trong số các chất chống oxy hóa đó.

Sự góp phần của vitamin E trong việc giảm gốc tự do cũng làm giảm tổn thương da do tiếp xúc với tia cực tím. Ít tổn thương da hơn có nghĩa là bạn sẽ một làn da tươi trẻ hơn.

3. Có thể cải thiện các triệu chứng tiền kinh nguyệt

Theo số liệu từ một nghiên cứu của Khoa Điều dưỡng và Hộ sinh, Đại học Khoa học Y tế Isfahan (Iran), khoảng 80-90% phụ nữ gặp phải một số mức độ của hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS) trong cuộc đời. Đối với một số người, PMS gây đau đớn và gián đoạn cho cuộc sống hàng ngày. May mắn là vitamin E có thể làm giảm tình trạng khó chịu này. Nghiên cứu cũng cho thấy bổ sung vitamin E với vitamin D có thể là một cách hiệu quả để giảm các triệu chứng PMS như chuột rút, lo lắng và thèm ăn.

Lưu ý trong bổ sung vitamin E

Giống như với bất kỳ chất bổ sung nào, khi bổ sung vitamin E bạn cần thận trọng thực hiện theo hướng dẫn của chuyên gia y tế. Có một số lưu ý khi bổ sung vitamin E bạn không được bỏ qua như sau:

- Tránh bổ sung quá nhiều: Các vitamin tan trong chất béo như vitamin E hòa tan trong chất béo, trái ngược với các vitamin tan trong nước như vitamin C. Điều đó có nghĩa là vitamin E có thể được lưu trữ trong các mô mỡ và gan của cơ thể bạn trong tối đa 6 tháng.

Vì hầu hết các nhu cầu vitamin E của chúng ta có thể được đáp ứng thông qua thực phẩm, nên hiếm khi cần bổ sung vitamin E liều cao. Vì vậy, nếu tự ý bổ sung vitamin E liều cao có thể gây ra các tình trạng sức khỏe nghiêm trọng.

- Bạn có thể gặp tác dụng phụ khi bổ sung vitamin E: Khi dùng với liều lượng nhỏ, vitamin E hiếm khi gây ra bất kỳ tác dụng phụ tiêu cực nào. Tuy nhiên, trong trường hợp hiếm gặp, có người khi dùng vitamin E có thể thấy xuất hiện tác dụng phụ. Dưới đây là một số tác dụng phụ khi bổ sung vitamin E mà mọi người cần chú ý: Mờ mắt; Tiêu chảy; Mệt mỏi; Nhức đầu; Buồn nôn; Co thắt dạ dày...

- Có thể tương tác với một số loại thuốc: Nếu bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc theo toa hoặc chất bổ sung nào, hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung vitamin E. Vitamin E có thể chống lại hiệu quả của một số loại thuốc hoặc chất bổ sung như vitamin K, statin, niacin, chất làm loãng máu, thuốc chống tiểu cầu hoặc thậm chí là thuốc hóa trị.