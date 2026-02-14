Nhằm kích cầu tiêu dùng dịp Tết Bính Ngọ, các siêu thị đã đồng loạt treo biển khuyến mại, giảm giá với nhiều mặt hàng.
Những chiếc xe đẩy đầy ắp hàng hóa di chuyển khó khăn trong siêu thị.
Không chỉ khu vực thanh toán mà ngay tại các quầy hàng "hot" như bánh kẹo, bia, nước giải khát, thực phẩm...sự ách tắc cũng đã diễn ra. Dòng người phải chen chân, nhích từng chút một để chọn đồ.
Trước sức mua tăng cao dịp Tết, MM Mega Market Thăng Long cũng liên tục tung ra chương trình giảm giá hấp dẫn. Đặc biệt, các loại trái cây tại đây đang có mức giá chỉ từ 40.000 - 110.000 đồng/kg, giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn thực phẩm tươi ngon với chi phí tiết kiệm.
Sau một hồi chen chúc lựa chọn, những chiếc xe đẩy nặng trĩu thực phẩm đã tập kết về khu vực thu ngân, sẵn sàng theo chân người dân về nhà đón Tết.