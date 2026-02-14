Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ bức ảnh ghi lại khoảnh khắc nhóm người ngủ bên đường cùng dòng chia sẻ xúc động của người chứng kiến. Nội dung bài đăng như sau: "Một nhóm người đi làm ăn xa, lấy đất làm chiếu, lấy trời làm chăn, ngủ gục ngay bên lề đường trong hành trình về quê ăn Tết. Trong ảnh không phải là đoàn phượt hay khách du lịch, mà là những người con Sơn La, Điện Biên sau một năm làm lụng vất vả, đang trên đường trở về nhà.

Quãng đường dài 300–400km khiến họ phải dừng lại ven đường chợp mắt cho lại sức. Không chăn ấm, không nệm êm, chỉ cần một chút nghỉ ngơi để tiếp tục hành trình về với gia đình. Dọc các cung đường vùng cao, những “trạm nghỉ” như thế này không hề hiếm — đó là hình ảnh quen thuộc của những người con xa xứ.

Đúng là không có chuyến xe nào dài bằng chuyến xe về quê ăn Tết, và cũng không có khó khăn nào ngăn được bước chân người muốn về nhà. Chúc mọi người thượng lộ bình an, về tới quê trong vòng tay gia đình thật ấm áp. Cố lên, sắp tới rồi!"

Những thông tin trong bài đăng cùng bức ảnh khiến nhiều người xúc động. Đó không chỉ là câu chuyện di chuyển, mà còn phản ánh phần nào những nhọc nhằn mưu sinh của hàng nghìn lao động xa quê sau một năm làm việc vất vả. Quãng đường 300–400km đối với họ không đơn thuần là khoảng cách địa lý, mà là hành trình của mong mỏi đoàn tụ, của khát khao được trở về trong bữa cơm gia đình ngày Tết.

Bức ảnh gây chú ý này được chị Bùi Thị Dung (xã Yên Châu) chụp lại vào ngày 11/2 trên quốc lộ 6 đi qua địa phận tỉnh Sơn La.

Hình ảnh nhóm người lao động nằm nghỉ trên chặng đường về quê ăn Tết. (Nguồn: Bùi Dung)

Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có những ý kiến lo lắng về vấn đề an toàn giao thông khi nhóm người nằm nghỉ bên đường như vậy. Hay có người nghi ngờ về độ xác thực của thông tin, cho rằng đây là nhóm phượt thủ đang ngả lưng nghỉ ngơi trên chuyến đi du lịch của mình.

Trước những nghi vấn trên, chị Dung cũng đã có những chia sẻ cụ thể trên báo Dân Trí. Chị Dung làm công việc bán hàng nên thường xuyên đi lại đoạn đường này. Đây không phải lần đầu tiên chị gặp đoàn người ngủ ngay trên nền đất ven đường. 4-5 năm trở lại đây, chị thường gặp cảnh tượng này vào 22-28 tháng Chạp.

Theo lời chị Dung, họ là những người lao động có quê ở tỉnh Sơn La, Điện Biên đi làm ăn xa nhà. "Tôi có nói chuyện thì biết họ chọn đi xe máy về quê vì linh động. Nếu đi ô tô dịp Tết vừa tốn kém, chật chội, lại khó gửi xe máy mang về quê. Vì vậy họ trải qua 300-400km rất xa nhưng vẫn cố gắng cầm lái về đến nhà", chị Dung chia sẻ trên báo Dân Trí.

Trải qua hành trình nhiều giờ đồng hồ di chuyển đi trên đường trong thời tiết lạnh lẽo, mưa phùn nên nhóm người muốn dừng chân nghỉ ngơi. Tuy nhiên, địa phận này không có quán nước nên họ chọn ngả lưng ngay bên đường lấy lại sức rồi sau đó tiếp tục hành trình về quê.