Chị Ngọc Anh (39 tuổi, quê Thanh Hóa) cho biết mất hơn một tiếng đồng hồ để đi từ khu vực Cầu Giấy xuống bến xe Mỹ Đình sau giờ làm buổi trưa. “Tắc đường nên đi rất lâu. Ra đến bến lại phải chờ thêm vì xe đông khách. Chỉ riêng tiền xe ôm ra bến đã gần 200.000 đồng”, chị Ngọc Anh nói.