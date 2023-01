Người dân TP.HCM mua mèo mạ vàng 24k làm quà tặng Tết, xưởng sản xuất "cháy hàng"

Mèo mạ vàng chắc hẳn là món quà quý giá mà nhiều người dân TP.HCM lựa chọn tặng bạn bè, người thân, đối tác trong dịp Tết Quý Mão 2023 đang đến rất gần. Linh vật bằng đồng mạ một lớp vàng 24k óng ánh sang trọng bên ngoài nhanh chóng hút mắt người tiêu dùng, chính vì vậy mà nhiều cửa hàng ngay lúc này đã tăng số lượng gia công chú mèo may mắn này.

Chú mèo mạ vàng hút khách trước thềm năm mới Quý Mão 2023.

Trao đổi với chúng tôi, anh Trần Văn Thắng (Tân Bình, TP.HCM), một khách hàng mua mèo mạ vàng cho hay: "Tôi mua 1 con to để trưng trong phòng khách và mua 2,3 con mèo nhỏ để gửi tặng người thân. Ngoài sang trọng nó còn có ý nghĩa về mặt phong thuỷ, tôi nghĩ không chỉ bánh kẹo, rượu mà đồ vật mạ vàng sẽ càng khiến giá trị người tặng được đề cao hơn".

Nhiều người tin rằng sở hữu mèo mạ vàng sẽ giúp công việc làm ăn phát tài.

Theo ghi nhận, mèo mạ vàng 24k có giá dao động từ 800.000đ- 60.000.000đ/1 sản phẩm. Đây là món quà sang trọng và bắt mắt bởi thiết kế tinh xảo nên được nhiều người chọn làm quà tặng tết cho người thân và bạn bè.

Anh Nguyễn Farin - Đại diện đơn vị sản sản xuất mèo mạ vàng hút khách thời gian gần đây cho hay số lượng mèo phong thủy tại cửa hàng đã bán hết từ nhiều ngày trước. Tuy có nhiều người tìm đến đặt hàng nhưng do cận Tết nên không kịp thời gian sản xuất thêm.

Không chỉ sản xuất mèo mạ vàng với kích lớn, cửa hàng anh Farin còn sản xuất mèo mạ vàng theo kích cỡ nhỏ mang tên "mèo may mắn", giá vừa túi tiền cho những ai muốn biếu tặng bạn bè, người thân với số lượng lớn.

"Vào những ngày cuôi năm giáp tết thì nhu cầu của khách hàng chọn những sản phẩm linh vật mèo mạ vàng rất cao. 50-60% quá trình chế tác sản phẩm đều phải làm thủ công.

Chúng tôi có làm 2 dáng sản phẩm chính là chú mèo truyền thống của Việt Nam và chú mèo may mắn. Ngoài ra, chúng tôi còn sản xuất thêm lá bồ đề mạ vàng 24K, đây cũng là những sản phẩm 'cháy hàng' dịp đầu năm mới, mong có sự an lành cho cả năm", anh Farin nói.

Theo anh Farin cho hay, tùy vào kích thước của tường mèo mà có số lượng vàng mạ nhất định. Được biết, mèo mạ vàng tại cửa hàng của anh Farin được làm kỳ công từ bước tạo khuôn. Ngoài thực hiện các công đoạn thủ công, người thợ còn phải chú trọng việc bảo quản sản phẩm sau khi mạ vàng bằng cách phủ 1 lớp nano để chống trầy.

Theo quan niệm dân gian, mèo là biểu tượng cho sự kỹ lưỡng, kiên trì, khéo léo, trong phong thuỷ mèo được xem là linh thú mang lại sự cát tường, thịnh vượng chính vì vậy mà trong kinh doanh người ta thường trưng bày mèo tài lộc ở trước cửa tiệm nhằm chiêu tài hút lộc.

Tượng mèo được mạ vàng lại nhờ vậy mà càng có tính biểu tượng cao, một số người còn tin rằng nếu có mèo mạ vàng trong nhà thì trong năm mới công việc làm ăn sẽ hanh thông, phát đạt.