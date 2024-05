Người dân phát hiện, bắt giữ gã đàn ông ngoại quốc làm điều phạm pháp giữa trung tâm Hà Nội

Công an Hà Nội ngày 22/5 cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Liao Jiang Tao (SN: 1965; quốc tịch: Trung Quốc) về tội trộm cắp tài sản.



Theo điều tra, khoảng 17h30’ ngày 30/4, ông Suzuki Kenichiro (quốc tịch Nhật Bản) cùng vợ nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích du lịch và ở tại một khách sạn trên địa bàn phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm. Ngày 30/4, 2 vợ chồng ông Suzuki Kenichiro đi bộ đến quán cà phê trên phố Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm để uống nước.

Khi cả hai đang đứng trước cửa quán để xem đồ thì Liao Jiang Tao áp sát, thò tay vào trong ba lô của ông Suzuki Kenichiro móc ra một chiếc ví da. Lúc này, người dân xung quanh nhìn thấy sự việc đã hô hoán rồi giữ Liao Jiang Tao lại đồng thời báo cho cơ quan Công an.

Đối tượng Liao Jiang Tao và tang vật - Ảnh: Công an Hà Nội



Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hàng Bạc đã đến hiện trường đưa đối tượng về trụ sở làm việc. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Liao Jiang Tao về tội trộm cắp tài sản.

Cơ quan điều tra thu giữ chiếc ví của ông Suzuki Kenichiro, bên trong có 65.000 yên Nhật, tương đương hơn 10 triệu đồng. Lực lượng chức năng đã làm thủ tục trao trả chiếc ví cho bị hại.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thời gian gần đây, nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc ghi nhận vụ việc người nước ngoài đến Việt Nam với mục đích làm điều phạm pháp mà nhiều nhất là dùng thủ đoạn đổi tiền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng REZAEI NIKOO quốc tịch IRAN lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ, xử lý - Ảnh: CA TPHCM

Mới đây, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bắt giữ, xử lý đối tượng REZAEI NIKOO, sinh năm 2001, quốc tịch IRAN về hành vi lợi dụng việc đổi tiền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, nhiều địa phương khác trên toàn quốc như Thái Nguyên, Phú Yên cũng đã ghi nhận những vụ việc người nước ngoài lừa đảo tương tự.



Đặc biệt, ngày 16/5, Chủ tịch UBND phường Hải Ninh (Nghi Sơn, Thanh Hóa) đã phát đi cảnh báo về việc nhóm tội phạm người nước ngoài lừa đảo. Cụ thể các đối tượng nghi mang quốc tịch các nước Trung Đông đi xe ô tô màu trắng biển kiểm soát 30E- 582.85 (là biển số giả) với thủ đoạn vào đổi tiền rồi trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.