Người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên cây sầu riêng

Hiện trường người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ

Sáng 15/7, khi đi làm vườn, một số người cư ngụ ở xã Đoàn Kết (huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng ) phát hiện người đàn ông tử vong ở tư thế treo cổ trong vườn sầu riêng của một hộ dân trong xã.

Nhận được tin báo của công dân, chính quyền địa phương, Công an huyện Đạ Huoai và Công an xã Đoàn Kết nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc. Lực lượng công an đã khoanh vùng, bảo vệ hiện trường.

Chiều cùng ngày, Công an huyện Đạ Huoai đã phối hợp với cơ quan chuyên môn Công an tỉnh cùng lực lượng pháp y Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của người đàn ông này.

Bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận người tử vong là nam giới, ngoài 40 tuổi, tóc cắt ngắn, mặc áo khoác màu nâu, quần jean màu xanh. Dưới gốc cây sầu riêng có đôi dép nhựa màu xanh. Người này không mang theo giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.

Công an huyện Đạ Huoai đề nghị, ai có thông tin về nhân thân người đàn ông này, xin liên hệ với Đội điều tra của đơn vị qua số điện thoại 0909.992.441.