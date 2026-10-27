Một tai nạn thương tâm xảy ra tại Brazil đã cướp đi sinh mạng của một người đàn ông 48 tuổi, khi tấm bê tông phía trên mộ bố ruột bất ngờ sụp đổ, khiến ông rơi xuống huyệt mộ trong lúc đang đến dự đám tang một người bạn.

Theo New York Post đưa tin ngày 25/10/2026, nạn nhân là ông Adilson Marzaro, 48 tuổi. Vụ việc xảy ra hôm 21/10 tại nghĩa trang thành phố São José, thuộc Linhares, Brazil, khiến nhiều người có mặt tại hiện trường không khỏi bàng hoàng.

Một người đàn ông Brazil tử vong sau khi ngã từ mộ cha mình trong lúc dự đám tang một người bạn. Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, trong lúc tham dự tang lễ của một người bạn, ông Marzaro rời khỏi khu vực tổ chức nghi thức và đi đến phần mộ của bố mình. Tại đây, ông ngồi lên một tấm bê tông nằm phía trên mộ. Tuy nhiên, kết cấu bất ngờ đổ sập, khiến ông rơi xuống bên dưới.

Tiếng động lớn phát ra từ hiện trường khiến những người đang dự tang lễ gần đó giật mình. Mọi người nhanh chóng thông báo cho lực lượng cứu hộ đến ứng cứu. Đáng tiếc, khi lực lượng chức năng có mặt, ông Marzaro được xác định đã tử vong.

Nazaré Bravin, một người làm nghề đào huyệt tại nghĩa trang, cho biết trước khi xảy ra tai nạn, ông Marzaro đã chào hỏi những người đến dự tang lễ của người bạn. Sau đó, ông đỗ xe máy gần mộ người bạn rồi đi bộ đến phần mộ của bố mình. Không ai ngờ rằng chuyến viếng thăm ngắn ngủi ấy lại trở thành bi kịch.

Sau sự việc, chính quyền thành phố Linhares đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và bạn bè của nạn nhân, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi đến thăm nghĩa trang São José.

Đáng chú ý, nghĩa trang này là nơi an nghỉ của gần 18.000 người lượng người đến viếng mộ cao. Chính quyền địa phương vì vậy nhấn mạnh sự cần thiết phải thận trọng khi di chuyển và ngồi nghỉ tại các khu vực có kết cấu bê tông trong nghĩa trang.

Hiện cảnh sát dân sự Brazil đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn cũng như tình trạng kết cấu tại khu vực xảy ra sự việc.

Sa khi vụ việc đau lòng xảy ra, ông Adilson Marzaro được an táng tại chính nghĩa trang São José vào ngày hôm sau.