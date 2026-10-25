Một vụ án đã được hé lộ trong chương trình điều tra 그것이 알고 싶다 (tạm dịch: Điều chưa được biết đến) phát sóng trên đài SBS ngày 24/10.

Ngày 20/6, lực lượng cấp cứu nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông báo rằng bạn gái sống cùng mình bất tỉnh và cần được cứu giúp. Khi đến căn phòng tầng hầm tại quận Gangseo, Seoul (Hàn Quốc), các nhân viên cấp cứu phát hiện người phụ nữ đã ngừng tim.

Nạn nhân là Lim Jandi (tên đã được thay đổi), 28 tuổi, từng làm việc tại một công ty công nghệ thông tin. Trên cơ thể cô có nhiều vết bầm tím, trong khi vùng lưng xuất hiện những dấu vết cho thấy cô bị đánh bằng vật cứng nhiều lần.

Giáo sư Yoo Seong-ho Khoa pháp y, Đại học Seoul phân tích về những vết thương của nạn nhân

Bạn trai của Lim, được truyền thông Hàn Quốc gọi bằng họ Jeon, kém cô 4 tuổi, thừa nhận đã hành hung bạn gái. Tuy nhiên, người đàn ông này cho rằng mình không có ý định giết người, đồng thời biện minh rằng vụ việc xảy ra do không thể chịu đựng những lời nói dối của nạn nhân.

Những gì được phát hiện sau đó cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc lớn hơn nhiều so với lời giải thích trên.

514 lần hành hung trong 3 giờ 20 phút

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Lim bị gãy 21 xương sườn, các cơ quan nội tạng quan trọng bị tổn thương.

Các chuyên gia pháp y được chương trình dẫn lời nhận định những thương tích này mang dấu hiệu của hành vi tra tấn.

Đáng chú ý, camera được lắp đặt trong căn nhà đã ghi lại diễn biến vụ việc. Hình ảnh cho thấy Jeon liên tục hành hung bạn gái trong suốt 3 giờ 20 phút, với tổng cộng 514 lần ra tay. Người đàn ông sử dụng tay, chân và cả búa cao su để đánh nạn nhân, đồng thời ép cô chịu đựng những hành vi ngược đãi.

Đối tượng đánh bạn gái trong suốt 3 giờ 20 phút

Dù cửa ra vào nằm ngay phía sau nơi bị hành hung, Lim không thể tìm cách thoát thân. Câu hỏi vì sao người phụ nữ không chạy trốn trong suốt thời gian đó trở thành một trong những trọng tâm của cuộc điều tra.

Những người từng làm việc cùng Lim cho biết cuộc sống của cô đã thay đổi rõ rệt từ khoảng một năm trước khi qua đời. Cô thường xuyên rời vị trí làm việc để nghe điện thoại ở cầu thang thoát hiểm. Đồng nghiệp cũng nhận thấy cô có những dấu hiệu bất thường như mặt bầm tím, đi lại khó khăn, nhưng cô không tìm đến họ để nhờ giúp đỡ.

Các dấu vết trên cơ thể cho thấy tình trạng bạo hành có thể đã bắt đầu ít nhất sáu tuần trước khi Lim tử vong. Theo những thông tin được SBS công bố, cô được cho là đã cố chịu đựng thương tích bằng miếng dán giảm đau và thuốc giảm đau.

Dữ liệu điện thoại còn cho thấy Lim thường xuyên trao đổi với Jeon. Trong các cuộc trò chuyện, người đàn ông liên tục áp đặt quan điểm của mình, ít khi lắng nghe lời giải thích từ bạn gái.

Những chi tiết này khiến các nhà điều tra đặt câu hỏi liệu vụ việc có đơn thuần là một lần bạo lực bộc phát như lời khai của Jeon, hay là kết quả của quá trình kiểm soát và bạo hành kéo dài.

21 xương sườn bị gãy

Những quy tắc trừng phạt đáng sợ

Trong quá trình kiểm tra điện thoại và tài khoản lưu trữ trực tuyến của nạn nhân, nhóm sản xuất chương trình phát hiện hàng nghìn tài liệu và tệp ghi âm. Một số dữ liệu cho thấy Lim từng sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để tìm cách trả lời những câu hỏi khó hiểu do bạn trai đặt ra.

Các cuộc trao đổi giữa hai người nhiều lần nhắc đến thuật ngữ “국프”, được hiểu là viết tắt của “dự án quốc gia”. Lim là người đảm nhận phần lớn công việc soạn thảo tài liệu, trong khi Jeon phụ trách việc lập trình để số hóa hệ thống. Tuy nhiên, dự án này vẫn chưa hoàn thiện ngay trước khi vụ việc xảy ra.

Khi được nhóm sản xuất hỏi về “dự án quốc gia”, Jeon nói rằng đó là bộ quy tắc do hai người cùng đặt ra nhằm hạn chế tranh cãi trong mối quan hệ. Nhưng những tài liệu được tìm thấy lại cho thấy một cơ chế kiểm soát bất cân xứng: người đàn ông là người duy nhất thực thi các hình phạt.

Trong sổ tay hướng dẫn giao tiếp giữa hai người có những quy định khắc nghiệt. Nếu Lim bị xác định là nói dối, cô sẽ không còn được đối xử như một con người; khi hình phạt bắt đầu, cô không được phép giải thích hay biện minh; và mức phạt sẽ vượt quá những gì cô có thể tưởng tượng.

Các chuyên gia phân tích về vụ án

Tài liệu còn quy định rằng nếu Jeon tự phát hiện điều mà anh ta cho là sai phạm, hình phạt sẽ nặng hơn. Những quy tắc này đặt Lim vào tình thế gần như không có cơ hội phản biện trước các cáo buộc của bạn trai.

Một chuyên gia tham gia chương trình nhận định hành vi của Jeon không giống kiểu bạo lực chỉ xuất hiện khi một người mất kiểm soát cảm xúc. Theo phân tích của chuyên gia, người đàn ông có thể giữ giọng nói bình thản trong khi tiếp tục hành hung bạn gái, ngay cả khi cô đau đớn và cầu xin.

Dữ liệu được chương trình đề cập cho thấy Jeon đã 16 lần nhắc đến cái chết trong ngày xảy ra vụ việc, nhưng không có biểu hiện kích động rõ rệt về giọng nói. Chi tiết này được chuyên gia xem là dấu hiệu cần lưu ý khi đánh giá diễn biến và tính chất hành vi bạo lực.

Chương trình cũng đề cập đến việc Jeon tự đặt mình vào vị trí người bị hại, yêu cầu Lim bồi thường 100 triệu won (1,8 tỷ đồng), và gọi khoản tiền này là một phần của “dự án”. Theo nhận định của chuyên gia, đây có thể là một biểu hiện khác của việc kiểm soát và khai thác nạn nhân về kinh tế.

Về động cơ và trạng thái tâm lý của người đàn ông, những phân tích xuất hiện trong chương trình là nhận định chuyên môn được truyền thông dẫn lại, không nên được xem như một chẩn đoán y khoa độc lập.

Jeon tiếp tục phủ nhận ý định giết người, cho rằng hành vi bạo lực xảy ra bột phát. Gia đình người đàn ông cũng đưa ra lập luận rằng chính Lim đã thao túng tâm lý bạn trai. Những lời giải thích này trái ngược với các dấu vết thương tích, hình ảnh camera và tài liệu được công bố trong chương trình.

Một chuyên gia pháp lý được SBS dẫn lời cho rằng cần xem xét mức độ cố ý của hành vi dựa trên toàn bộ tình tiết vụ án. Chuyên gia cũng chỉ ra khó khăn trong việc xử lý những trường hợp bạo hành kéo dài, khi các hành vi kiểm soát trước thời điểm nạn nhân tử vong có thể không được phản ánh đầy đủ trong cáo buộc liên quan trực tiếp đến cái chết.

Vụ án một lần nữa đặt ra câu hỏi về cách nhận diện và ngăn chặn bạo lực trong quan hệ tình cảm, đặc biệt khi nạn nhân bị cô lập, chịu sự kiểm soát và không thể tìm kiếm sự trợ giúp từ những người xung quanh.

Theo SBS