Mới đây, vụ việc một nhân viên bảo vệ ở một khu chung cư ở Malaysia qua đời sau khi bị hành hung và dọa dẫm đã khiến nhiều người bức xúc.

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz, vụ việc mới xảy ra vào lúc 5h sáng ngày 13/10 vừa qua tại một chung cư trên đường Jalan Ipoh ở Sentul, Kuala Lumpur. Hình ảnh do camera an ninh tại đây ghi lại cho thấy một người đàn ông đã tiếp cận một nam nhân viên bảo vệ 54 tuổi tại đây. Theo Trợ lý Cảnh sát trưởng Quận Sentul, ông Ahmad Sukarno Mohd Zahari, người đàn ông muốn được giúp đỡ để đến một tòa nhà khác.

Tuy nhiên, nhân viên bảo vệ đã từ chối yêu cầu này vì ông không được phép rời khỏi vị trí của mình, điều này khiến đối phương trở nên hung hăng và tấn công nhân viên an ninh, theo Harian Metro đưa tin. Nạn nhân sau đó đã đến Bệnh viện Kuala Lumpur để điều trị và được chẩn đoán bị thương phần mềm ở đầu.

Người đàn ông đã tấn công nam nhân viên bảo vệ sau khi bị từ chối giúp đỡ.

"Nghi phạm đã tát vào má trái nạn nhân, đấm vào trán và giẫm lên người và chân nạn nhân", ông nói. Ông Ahmad Sukarno cho biết thêm rằng do không có thương tích nặng nào nên nạn nhân đã được về nhà. Nghi phạm 32 tuổi đã bị bắt vào khoảng 4 rưỡi chiều hôm đó và bị tạm giam 4 ngày để hỗ trợ việc điều tra.

Người đàn ông rút súng ra dọa nam nhân viên bảo vệ.

Tuy nhiên, ông Ahmad Sukarno cho biết khoảng 9 rưỡi 30 phút tối cùng ngày, nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh tại nhà riêng ở Jalan Ipoh. Vợ nam nhân viên bảo vệ đã gọi xe cấp cứu cho chồng nhưng rất tiếc, người đàn ông đã tử vong sau đó.

"Các nhân viên y tế sau đó xác nhận nạn nhân đã tử vong, và thi thể của ông đã được đưa đi để khám nghiệm tử thi. Kết quả cho thấy nạn nhân qua đời vì một cơn đau tim, và cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành", ông nói.

Một hãng tin địa phương cũng đưa tin rằng nạn nhân, người trước đó đã nộp đơn trình báo cảnh sát về vụ việc, khẳng định kẻ tấn công đã chĩa súng lục vào mình.

Bản tin tương tự cũng cho biết gia đình nạn nhân hiện đang kêu gọi các nhà chức trách hãy điều tra thật kỹ, xem liệu có mối liên quan giữa việc nạn nhân bị chĩa súng vào người và cơn đau tim diễn ra sau đó hay không.

(Theo World Of Buzz)