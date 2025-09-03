Chiều ngày 2/9, tại thành phố Cao Hùng (Đài Loan) đã xảy ra một sự việc hy hữu liên quan đến ong, khiến cư dân địa phương không khỏi lo lắng.

Cụ thể, theo Saostar, bà Trần (69 tuổi), trong lúc dọn dẹp ban công tầng hai ngôi nhà trên đường Minquan 2, quận Qianzhen, bất ngờ phát hiện và vô tình chạm phải một tổ ong có kích thước lớn tương đương quả bóng rổ. Chỉ vài giây sau, hàng chục con ong lao ra tấn công khiến người phụ nữ bị đốt vào tay.

Ngay sau đó, nhận được tin cảnh sát địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường và liên hệ dịch vụ cấp cứu 119. Nhân viên y tế đã đưa bà Trần đến bệnh viện để điều trị kịp thời.

Theo các bác sĩ, tuy bị sưng đau ở vùng tay nhưng nhờ được cấp cứu sớm, sức khỏe của bà hiện đã ổn định và không còn nguy kịch. Sở Nông nghiệp thành phố cũng đã cử lực lượng đến để xử lý tổ ong, tránh gây nguy hiểm cho những hộ dân xung quanh.





Trước đó, thông tin trên Sức khỏe& Đời sống, hồi tháng 8/2023, chị N.T.K.Y (sinh năm 1972, Việt Nam) khi cầm dao phạt nhánh cây xoài sau nhà đã bị ong "mặt quỷ" tấn công do bầy ong bị động tổ. Sau đó, chị Y. chạy vội vào nhà ẩn nấp rồi bất tỉnh.

Chị Y. được bà con hàng xóm đưa đến Trung tâm Y tế huyện Dương Minh Châu, sau đó được chuyển nhanh đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Theo các bác sĩ, chị N.T.K.Y bị ong "mặt quỷ" đốt gần 200 nốt đốt, tình hình sức khỏe tiên lượng rất xấu. Ngay lập tức, bệnh viện đa khoa tỉnh hội chẩn với bệnh viện tuyến trên và tiến hành điều trị bằng phương pháp dùng thuốc vận mạch, chống sốc điều trị theo phác đồ, đồng thời giảm đau, truyền dịch cho người bệnh, ngăn biến chứng nặng hơn. Tuy nhiên, dù được bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng chị Y. đã không qua khỏi.

Ở Việt Nam các loài ong hay đốt người thường gặp là: Ong vò vẽ, ong bầu, ong bắp cày, ong vàng, ong mật... Nếu gặp loài ong vàng, chúng có thể tự nhiên tấn công đốt người, nên rất khó tránh.

Ảnh minh họa

Tai nạn do ong đốt thường là do chọc phá tổ ong và hay xảy ra vào mùa hè, nhất là ở trẻ nhỏ. Biến chứng nguy hiểm có thể gây ra là sốc phản vệ. Riêng ở ong vò vẽ có thể gây suy thận cấp, huyết tán, tiểu Myoglobin do tiêu cơ vân.

‎Việc xác định loài ong nào đốt có thể được xác định do người nhà mang con ong đến, hay thông qua việc miêu tả về đặc điểm và hình dạng con ong. Ngoài ra, cần xác định thêm về thời điểm ong đốt và tiền sử dị ứng của bệnh nhân.

Ong là loài động vật không xương sống, thuộc ngành chân đốt (Arthropoda), bộ cánh màng (Hymenoptera) bao gồm 2 họ chính là Vespidae (họ ong vò vẽ) và Apidae (họ ong mật).