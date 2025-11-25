Người đàn ông sốc nặng vì phát hiện "KHỐI U SÚP LƠ" mọc trong cổ họng, cãi bác sĩ: Virus này chỉ tấn công nữ giới!

Một người đàn ông 35 tuổi, họ Trương, sống tại Giang Tô (Trung Quốc) kể lại, anh có cảm giác vướng víu trong cổ họng khoảng 3 tháng trước. Sau hơn 2 tuần, cảm giác khó chịu này càng nhân lên và đi kèm đau nhẹ nhưng dai dẳng. Anh Trương nghĩ đau họng là vấn đề thường gặp trong mùa lạnh nên không quá để tâm. Chưa bao giờ nghĩ đó là khối u ác tính do nhiễm virus HPV.

Suốt 2 tháng trời, anh Trương uống nước ấm, dùng viên ngậm và cả thuốc uống nhưng không khỏi. Đến lúc nhờ người nhà dùng đèn pin soi sâu vào họng mới thấy cục gì đó sần sùi như súp lơ nhưng lại không đau chút nào. Không chần chừ, sáng ngày hôm sau anh xin nghỉ làm, đến bệnh viện với suy nghĩ bác sĩ gắp nó ra là hết khó chịu.

Ảnh minh họa

Thế nhưng, bác sĩ lại thông báo một tin động trời: anh bị ung thư vòm họng, khối u nằm ẩn ở gốc lưỡi. Càng sốc hơn khi kết quả xét nghiệm dương tính với HPV (Human Papillomavirus) type 16. Khi bác sĩ giải thích loại virus này là nguyên nhân gây bệnh, anh Trương tức giận và phản ứng gay gắt, cho rằng bác sĩ sai lầm. Bởi trong suy nghĩ của anh, virus HPV chỉ tấn công nữ giới, hoặc nếu có nhiễm sang nam giới cũng chỉ gây bệnh vặt, không thể là ung thư.

HPV - Loại virus gây ung thư, nguy hiểm với cả nam và nữ!

Bác sĩ điều trị của anh Trương chia sẻ, anh không phải trường hợp bệnh nhân đầu tiên cho rằng virus HPV chỉ tấn công và gây bệnh ở nữ giới. Trên thực tế, không ít người cũng đang mắc phải sai lầm này, dẫn tới chủ quan trong cả phòng bệnh và khám chữa bệnh có liên quan tới virus HPV. Ông khẳng định HPV là virus lây truyền qua đường tiếp xúc da, niêm mạc và gây nhiều bệnh tật - gồm cả ung thư ở cả nam và nữ giới.

Trong khi HPV type nguy cơ cao (đặc biệt là 16 và 18) gây ra ung thư cổ tử cung, ung thư âm hộ, âm đạo ở nữ giới, thì ở nam giới, nó lại là nguyên nhân chính gây ra ung thư dương vật, ung thư hậu môn và đặc biệt là ung thư vòm họng.

Các dữ liệu thống kê cho thấy, nam giới nhiễm HPV có nguy cơ mắc ung thư vòm họng cao gấp 10 lần so với nữ giới. Ông cảnh báo trong bối cảnh hiện đại, HPV đã thay thế thuốc lá, rượu bia, trở thành nguyên nhân phổ biến tốp đầu gây ra ung thư vòm họng ở người trẻ tuổi. Virus có thể nằm im trong cơ thể 5-10 năm trước khi biến thành khối u ác tính.

6 dấu hiệu ung thư vòm họng cần cảnh giác và biện pháp phòng tránh

Thông qua trường hợp của anh Trương, bác sĩ cũng nhắc nhở ung thư vòm họng thường ngụy trang khéo léo như viêm họng mạn tính. Việc phát hiện sớm là chìa khóa vàng giúp tăng gấp đôi tỷ lệ sống sót.

Ảnh minh họa

Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào sau đây kéo dài hơn 2 tuần, hãy đến gặp bác sĩ Tai Mũi Họng ngay:

- Cảm giác vướng họng dai dẳng: Cảm giác như có vật mắc kẹt, không thể nuốt hoặc nhổ ra được.

- Khối u ở cổ không đau: Xuất hiện một khối u cứng, không đau và không di chuyển khi ấn vào (dấu hiệu di căn hạch).

- Loét hầu họng lâu ngày không lành: Vết loét có mép lồi và cứng, khác với loét nhiệt miệng thông thường.

- Đau lan ra tai khi nuốt: Cảm thấy đau nhói ở tai khi nuốt thức ăn.

- Giọng nói khàn: Giọng dần khàn đi hoặc khó nghe mà không rõ nguyên nhân.

- Khó khăn khi nuốt (nuốt nghẹn): Dấu hiệu khối u đã phát triển lớn.

Để chủ động phòng tránh, biện pháp mấu chốt là tiêm vắc-xin HPV cho cả nam và nữ ở độ tuổi phù hợp để ngăn chặn nguy cơ từ nguồn lây. Đồng thời, cần thực hành tình dục an toàn và từ bỏ các thói quen độc hại như hút thuốc, uống rượu, vì chúng làm tổn thương niêm mạc và tăng nguy cơ nhiễm virus.