Các bác sĩ tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân bị quả cầu lông từ phía đối phương bay trúng mắt. Tai nạn khiến người bệnh bị dập nhãn cầu, sa thể thủy tinh vào buồng dịch kính cùng nhiều tổn thương phức tạp bên trong mắt.



Dù được phẫu thuật và điều trị tích cực, thị lực của bệnh nhân vẫn bị ảnh hưởng đáng kể.

Theo các bác sĩ, đây không phải trường hợp hiếm gặp. Khoa Mắt của bệnh viện thường xuyên tiếp nhận các ca chấn thương liên quan đến hoạt động thể thao như cầu lông, pickleball, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, tennis hay bóng rổ. Mức độ tổn thương có thể từ nhẹ như trầy xước giác mạc, xuất huyết dưới kết mạc đến những chấn thương nặng như xuất huyết tiền phòng, lệch hoặc sa thủy tinh thể, xuất huyết dịch kính, rách hoặc bong võng mạc, thậm chí vỡ nhãn cầu.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh BVCC.

Từ trường hợp trên, Bác sĩ khuyến cáo, khi chơi thể thao cần bảo vệ đôi mắt bằng cách tuân thủ các nguyên tắc an toàn, sử dụng kính bảo hộ phù hợp và không chủ quan với bất kỳ chấn thương mắt nào, dù là nhỏ nhất.

Khi xảy ra chấn thương mắt do chơi thể thao, cần dừng chơi ngay lập tức để theo dõi. Tuyệt đối không dụi mắt, không tự ý nhỏ thuốc, không đắp lá, chườm nóng hoặc tự điều trị tại nhà. Hạn chế tác động lên mắt bị thương.

Nhiều tổn thương nội nhãn ban đầu có thể không biểu hiện rõ ràng nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất thị lực không hồi phục nếu bỏ sót hoặc điều trị muộn.

Vì thế, nếu xuất hiện dấu hiệu nhìn mờ hoặc giảm thị lực sau va chạm; đau nhức mắt nhiều; song thị (nhìn đôi); xuất hiện chớp sáng, ruồi bay bất thường; chảy máu trong mắt hoặc quanh mắt; mắt sưng nề, biến dạng bất thường... cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa sớm nhất.