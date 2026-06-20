Việt Nam có loại rau trắng nõn, giòn ngọt chỉ vài nghìn cả túi nhưng là “mỏ” protein, tốt cho tim mạch, tăng cường sinh lý

Đó chính là giá đỗ!

Giá đỗ được hình thành từ việc ngâm ủ, nảy mầm hạt đậu. Loại rau mầm này thường được nảy mầm từ hạt đậu xanh nhưng cũng có nơi làm bằng đậu tương, đậu đen hoặc đậu đỏ. Giá đỗ được yêu thích, rất phổ biến trên mâm cơm Việt không chỉ vì vị giòn ngọt đặc trưng mà còn rất dễ làm, dễ mua, giá rẻ và mang lại nhiều lợi ích từ sức khỏe cho tới làm đẹp.

Có thể kể đến 8 lợi ích tuyệt vời giá đỗ mang lại như:

1. Cung cấp nhiều dinh dưỡng

Cũng như các loại rau mầm khác, giá đỗ cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Có thể kể đến như protein, magie, phốt pho, mangan, folate, vitamin K và vitamin C... cùng các hợp chất oxy hóa và nhiều loại axit amin thiết yếu.

Giá đỗ nhỏ bé nhưng rất nhiều dinh dưỡng (Ảnh minh họa)

Trong đó, không thể không nhắc tới lượng protein dồi dào trong giá đỗ. Nhiều người không biết rằng loại rau mầm này là “mỏ” protein thực vật. Mỗi 100g giá cung cấp khoảng 5.3g protein. Protein trong giá đỗ cũng rất dễ hấp thụ, tốt cho tiêu hóa và không gây tăng cân, tốt cho sức khỏe.

2. Hạ đường huyết

Giá đỗ là loại rau cực tốt với những người có đường huyết cao, mắc bệnh tiểu đường. Do giá đỗ chứa rất nhiều chất chống axit, vitamin C có thể phát huy tác dụng chống lão hóa rất tốt. 100 gram giá đỗ tương có 44 kcal calo, chất niacin và vitamin B1 chứa trong giá đỗ có tác dụng điều hòa bài tiết insulin và hạ đường huyết.

Nó còn có khả năng điều chỉnh hoạt động của enzyme amylase, là một loại enzyme được cơ thể sử dụng để vận chuyển lượng đường trong máu. Ngoài ra, giá đỗ nhiều chất xơ nhưng lại chứa rất ít carbohydrate và giàu protein dễ hấp thu. Điều này giúp bệnh nhân tiểu đường kiểm soát đường huyết sau ăn tốt hơn mà vẫn đảm bảo đủ năng lượng hàng ngày.

3. Bảo vệ tim mạch

Hoạt chất saponin có trong giá đỗ có khả năng giảm cholesterol xấu trong máu, từ đó ngăn ngừa lipid máu và các bệnh về tim mạch. Trong giá đỗ còn có phytoestrogen, là một loại hormone có tác dụng tương tự như estrogen.

Loại hormone này có khả năng hỗ trợ quá trình lưu thông máu ở động mạch. Cùng với một lượng lớn vitamin C, giá đỗ có tác dụng tác dụng hạ đường huyết và cholesterol. Có thể ngăn ngừa các biến chứng tim mạch.

Nên ưu tiên chế biến giá đỗ thanh đạm, không nấu lâu với lửa lớn để giữ được nhiều dinh dưỡng (Ảnh minh họa)

4. Tốt cho xương khớp

Giá đỗ chứa một lượng lớn kẽm và magie giúp ngăn ngừa các bệnh lý về xương khớp. Đặc biệt, trong giá đỗ có chứa 0.19mg mangan, chất này khi kết hợp với vitamin C và vitamin D sẽ giúp ngăn ngừa loãng xương hiệu quả, đặc biệt là ở phụ nữ và người cao tuổi.

5. Cải thiện tiêu hóa

Giá đỗ chứa hàm lượng lớn các enzyme và chất xơ không hòa tan có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đồng thời cải thiện các phản ứng hóa học trong cơ thể. Nó cũng giúp duy trì nồng độ axit trong dạ dày, giảm chứng co thắt đường ruột.

Bên cạnh đó, các enzyme này còn giúp hỗ trợ quá trình phân hủy thức ăn, từ đó tăng cường khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng thông qua hệ tiêu hóa.

6. Giảm nguy cơ ung thư

Giá đỗ chứa nhiều chất chống oxy hóa như acid phenolic, flavonoid, acid caffeic, acid cinnamic, nhiều gấp 6 lần so với đậu xanh thông thường. Những chất này có tác dụng trung hòa các phân tử có hại, là nguyên nhân gây ra các bệnh mãn tính và ung thư. Sau khi ăn giá đỗ có thể giảm tích tụ axit lactic trong cơ thể, loại bỏ mệt mỏi và tốt cho miễn dịch - yếu tố quan trọng để chống lại ung thư.

Điều quan trọng là chất diệp lục trong loại rau mầm này có thể phân hủy amin nitrit trong cơ thể con người, có thể ngăn ngừa ung thư trực tràng. Cùng với các chất isoflavone trong giá đỗ còn đóng vai trò quan trọng trong việc chống ung thư, hạn chế nguy cơ di căn, giảm tỷ lệ ung thư vú ở phụ nữ.

7. Tốt cho sinh lý

Loại rau giá rẻ, chỉ vài ngàn cả túi, dễ mua ở bất cứ chợ Việt nào này hóa ra lại là “thuốc quý” trong cải thiện sinh lý. Đặc biệt là với phái mạnh.

Bởi nó chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như vitamin C, E, omega 3, omega 6... giúp cải thiện chất lượng tinh trùng, chống oxy hóa. Ăn giá đỗ cũng giúp tăng cường tuần hoàn máu, cải thiện chứng rối loạn cương dương ở nam giới. Hơn nữa, việc tiêu thụ giá đỗ được cho là có thể kích thích ham muốn tình dục, cung cấp nhiều năng lượng cho “cuộc yêu” thăng hoa ở cả nam và nữ.

Ngoài ra, giá đỗ giàu phytoestrogen, là một loại hormone có tác dụng tương tự như estrogen. Nhờ vậy giúp cải thiện rối loạn nội tiết tố nữ, tăng hiệu quả “chuyện ấy” và khả năng thụ thai.

8. Lợi ích làm đẹp của giá đỗ

Giá đỗ cũng có nhiều tác dụng trong làm đẹp, nhưng nổi bật nhất là giảm cân, dưỡng da và dưỡng tóc.

Loại rau này giúp giảm cân bởi giàu dinh dưỡng nhưng ít calo và chứa nhiều chất xơ. Nó tham gia vào quá trình ngăn chặn quá trình giải phóng ghrelin, là một loại hormone gây cảm giác đói, từ đó giúp bạn cảm thấy no lâu, giảm cảm giác thèm ăn.

Cách tự làm giá đỡ sạch tại nhà cũng không hề phức tạp (Ảnh minh họa)

Đối với làn da, giá đỗ giúp làm ẩm da, trắng da, giảm thâm nám và nếp nhăn, giảm hấp thụ tia tử ngoại nhờ chất chống oxy hóa dồi dào, cùng vitamin E và vitamin C. Hợp chất silica trong nó giúp thải độc, làm thông thoáng lỗ chân lông và giảm mụn. Còn với tóc, giá đỗ cung cấp kẽm, sắt, kali, vitamin B, đồng, magiê... giúp nuôi dưỡng các nang tóc, làm cho mái tóc chắc khỏe và bóng mượt, giảm gãy rụng.