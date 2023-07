Người đàn ông ngộ độc nguy kịch do ăn so biển

Bệnh nhân được theo dõi tại bệnh viện. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân vào Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc trong tình trạng khó thở; tê bì môi, lưỡi, đầu ngón tay; buồn nôn, nôn nhiều ra thức ăn, dịch dạ dày sau một giờ ăn bát nhỏ trứng so biển.



Ngay khi xác nhận tình trạng bệnh nhân nguy kịch do ngộ độc so biển, kíp trực đã nhanh chóng đặt ống nội khí quản, thở máy; rửa dạ dày khẩn cấp; bơm than hoạt và sorbitol; truyền dịch lợi tiểu tích cực cân bằng điện giải và theo dõi sát toàn trạng.

Sau một ngày chăm sóc đặc biệt tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, bệnh nhân đã tỉnh táo qua cơn nguy kịch, được rút ống nội khí quản, tự thở tốt.

BSCKI Nguyễn Kông Hải, Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc cho biết: Khi ăn so biển, chất độc Tetrodotoxin sẽ hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa. Triệu chứng ngộ độc thường xuất hiện sau ăn khoảng 30 phút đến 1 giờ, muộn nhất là 6 giờ.

Biểu hiện là tê bì môi lưỡi, dị cảm vùng mặt, chóng mặt, nôn thốc, nặng hơn là liệt cơ có thể dẫn đến suy hô hấp, ngừng thở, rối loạn nhịp tim ảnh hưởng nguy cơ tử vong cao nếu không được cấp cứu, xử trí kịp thời. Hiện tại chưa có thuốc giải độc đặc hiệu.

So biển có hình dạng rất giống con sam nên người dân rất dễ nhầm lẫn. Đặc điểm khác biệt rất dễ nhận thấy là con sam lúc nào cũng đi đôi, còn con so biển nhỏ hơn con sam và chỉ đi một mình nên người dân cần thận trọng trong việc phân biệt giữa con so và con sam khi sử dụng để chế biến món ăn.

Nếu phát hiện người bị ngộ độc do ăn con so biển với các triệu chứng nôn mửa, tê môi, miệng, chân, tay, lơ mơ, trạng thái thần kinh li bì, toàn thân biểu hiện mệt mỏi… nên nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu kịp thời.