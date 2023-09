Người đàn ông nghèo bị xe khách bỏ rơi trên Quốc lộ 1A đoạn qua Quảng Bình

Vào khoảng 8h ngày 19/9, người đi đường phát hiện anh Hà Văn Tuy, 30 tuổi, quê ở xã Đồng Cửu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ trong tình trạng đói lả, kiệt sức ở ven Quốc lộ 1A qua xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch. Người dân đã đưa anh Tuy đến Công an xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch nhờ giúp đỡ.

Công an xã Đồng Trạch giúp đỡ người đàn ông bị xe khách bỏ rơi giữa đường

Theo xác minh của công an, vào đầu tháng 7/2023, anh Tuy đến thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị mưu sinh bằng nghề thợ xây. Trong quá trình lao động tại đây, anh Tuy không may bị mất hết giấy tờ tùy thân nên đón xe khách trở về quê. Đến địa phận xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, do không có tiền trả nên xe khách đã bỏ rơi anh Tuy giữa đường.

Công an xã Đồng Trạch báo cáo lãnh đạo đơn vị nội dung sự việc và tiến hành xác minh nhân thân, quê quán, chăm sóc sức khỏe cho anh Tuy. Hoàn cảnh anh Hà Văn Tuy nghèo khó, bố mẹ đã mất, người thân của anh Tuy là đứa em gái đang ở quê. Anh Tuy cũng trình bày rằng quá trình đi làm thợ xây ở tỉnh Quảng Trị, chủ công trình lấy lý do thua lỗ, nợ nần nên không trả tiền công cho anh, chỉ hỗ trợ cho anh Tuy vài trăm ngàn để sống qua ngày và về quê.

Thiếu tá Nguyễn Thế Anh, Trưởng công an xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch cho biết, sau khi anh Tuy đã phục hồi sức khoẻ, Công an xã Đồng Trạch đã hỗ trợ cho anh một phần kinh phí để anh Tuy trở về quê.

“Người dân đưa anh Tuy tới và nhờ công an xã Đồng Trạch hỗ trợ đưa về quê ở Phú Thọ vì anh này đã mất hết giấy tờ tùy thân. Sự việc này công an xã đã báo cáo lên Chỉ huy đơn vị và tiến hành xác minh thông tin ở quê nhà anh Tuy.

Công an xã sau đó đã chở anh Tuy đến khu vực gần đường tránh thành phố Đồng Hới, phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Quảng Bình để mua vé xe khách cho anh Tuy trở về Phú Thọ”, Thiếu tá Nguyễn Thế Anh chia sẻ.