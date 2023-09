Người đàn ông mang trong mình "thai chết lưu" suốt 36 năm, bào thai nặng 4kg, có cả tóc và tay chân

Theo tờ Times of India và các phương tiện truyền thông khác đưa tin, Sanju Bhagat sinh ra và lớn lên ở Nagpur, Maharashtra (Ấn Độ). Từ khi còn nhỏ, dù có sức khỏe bình thường nhưng bụng của anh lại to hơn rất nhiều so với những bạn bè cùng trang lứa. Càng lớn, bụng của anh càng có dấu hiệu to dần và giống như một người phụ nữ mang thai.

Bhagat cho biết, anh thường bị hàng xóm chế giễu là "người đàn ông mang bầu". Nhưng để nuôi sống gia đình, anh hàng ngày vẫn bỏ ngoài tai mọi lời châm biếm và làm việc ở một trang trại. Cho đến khi "vật thể" trong bụng anh ngày càng lớn, đè lên cơ hoành gây cảm giác khó thở và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, Bhagat mới đến một bệnh viện ở Mumbai để kiểm tra.

Sanju Bhagat và bào thai trong bụng anh

Tại đây, bác sĩ Ajay Mehta cho hay, lần đầu nhìn thấy bệnh nhân, ông cho rằng đó là một khối u. Tuy nhiên, sau quá trình kiểm tra kỹ lưỡng, ông rất ngạc nhiên khi phát hiện bên trong cơ thể bệnh nhân là một bào thai chết lưu. Bào thai này nặng 4kg và đã có một số bộ phận phát triển gần như hoàn thiện gồm các chi, tóc, bộ phận sinh dục... Quá trình phẫu thuật đã khiến toàn bộ ê kíp mổ cũng như các nhân viên y tế vô cùng sốc và cho rằng đây là một trường hợp hãn hữu.

Các bác sĩ nhận định, đây là hội chứng "sinh đôi biến mất" - tình trạng một trong những phôi thai ở giai đoạn đầu của thai kỳ bị teo nhỏ và bị phôi thai còn sống "hấp thụ" một phần hoặc hoàn toàn. Tuy nhiên sau đó, qua quá trình nghiên cứu sâu, họ nhận định trường hợp này giống tình trạng "thai trong thai" - một bất thường về phát triển bẩm sinh, trong đó các khối mô giống bào thai hình thành bên trong bào thai. Ước tính chỉ có 1/500.000 ca, tỷ lệ vô cùng nhỏ.

Bhagat đã từ chối nhìn khối u được cắt bỏ sau ca phẫu thuật. May mắn, sau ca phẫu thuật thành công, anh đã dần hồi phục và trở lại cuộc sống thường ngày, không để lại di chứng hay tiên lượng xấu.

Nguồn: ETToday