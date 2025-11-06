Một người đàn ông ở Ấn Độ gần đây đã nhập viện vì đau dạ dày dữ dội, khiến anh ta khó ăn. Ban đầu, các bác sĩ nghi ngờ đây chỉ là một vấn đề tiêu hóa đơn giản, nhưng kết quả chụp X-quang cho thấy một vật thể lạ bên trong cơ thể anh ta.

Các bác sĩ đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện một chiếc đồng hồ và vô số ốc vít trong bụng anh ta. Ca phẫu thuật kéo dài ba giờ.

Theo báo cáo, nam bệnh nhân nhân này đã được gia đình đưa đến Bệnh viện Sawai Mansingh ở Jaipur, Ấn Độ sau khi bị đau bụng dữ dội và cực kỳ yếu do không thể ăn uống bình thường.

Sau khi thăm khám và chụp X-quang, các bác sĩ thấy một chiếc đồng hồ đeo tay, bu lông và ốc vít, được gắn chặt vào nhau... trong bụng bệnh nhân.

Các bác sĩ đã cố gắng sử dụng ống nội soi để lấy vật thể ra nhưng không thành công, sau đó phải tiến hành một cuộc phẫu thuật lớn kéo dài hơn ba giờ để lấy toàn bộ dị vật ra khỏi cơ thể.

Theo Khaosod, đội ngũ y tế "sốc ngang" khi thấy nhiều vật thể, bao gồm cả một chiếc đồng hồ đeo tay trong bụng nam bệnh nhân. Sau phẫu thuật vài ngày tình hình sức khỏe bệnh nhân đang hồi phục tốt.

(t/h)