Người đàn ông làm tan vỡ trái tim Dương Mịch, Giang Sơ Ảnh

Ngày 31/1, Sina đưa tin trên trang cá nhân Hồ Ca thông báo anh đã kết hôn với một phụ nữ làm việc ngoài ngành giải trí, đồng thời cũng lên chức cha. Tin tức này gây chấn động giới giải trí Hoa ngữ bởi nam diễn viên sinh năm 1982 từ lâu bị gọi là "thánh ế".

Theo Sina, Hồ Ca là một trong những nam diễn viên điển trai, thành công và có lượng fan hâm mộ bậc nhất giới giải trí Hoa ngữ. Tài tử vướng tin tình ái với không ít mỹ nhân Cbiz như Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Tiết Giai Ngưng, Vương Hiểu Thần, Giang Sơ Ảnh... nhưng mãi vẫn không chịu kết hôn.

Hồ Ca từng khiến không ít minh tinh Hoa ngữ đau khổ.

Đường tình duyên lận đận

Hồ Ca sinh năm 1982, anh nổi tiếng từ năm 2005 sau thành công của bộ phim Tiên kiếm kỳ hiệp 1. Người tình đầu tiên của Hồ Ca là nữ diễn viên Tiết Giai Ngưng. Hai diễn viên gặp gỡ và làm quen từ năm 2004. Năm 2006, khi họ hợp tác trong phim Phấn hồng nữ lang, Hồ Ca bị tai nạn xe phải khâu 100 mũi. Tiết Giai Ngưng luôn túc trực ở bên chăm sóc nam diễn viên.

Tuy nhiên, thời điểm đó cả hai vẫn còn là diễn viên trẻ, không dám công khai tình cảm. Khi Hồ Ca khỏi bệnh, anh gửi lời cảm ơn tới nhiều người, nhưng không đề cập tới Tiết Giai Ngưng. Đến năm 2008, truyền thông đưa tin họ đã chia tay. Tiết Giai Ngưng không muốn đề cập tới Hồ Ca trong các buổi phỏng vấn.

Trong khi đó, Hồ Ca tự nhận nguyên nhân đường ai nấy đi là anh không có tâm lý vững vàng, bị ảnh hưởng bởi áp lực từ công chúng, những khó khăn trong sự nghiệp và ý kiến của người xung quanh. Tài tử Lang gia bảng còn gửi lời xin lỗi tới bạn gái cũ.

Sau Tiết Giai Ngưng, Hồ Ca vướng tin hẹn hò với bạn diễn Dương Mịch. Năm 2005, Hồ Ca lần đầu hợp tác với Dương Mịch trong phim Liêu trai chí dị, phần Tiểu Thiến. Đến năm 2009, cả hai tái hợp trong phim truyền hình Tiên kiếm kỳ hiệp 3.

Dương Mịch, Hồ Ca và Lưu Thi Thi từng du lịch Ai Cập cùng nhau. Trong những bức ảnh được chia sẻ, hai diễn viên tựa đầu vào nhau, cầm tay như đôi tình nhân. Bên cạnh đó, những tương tác trên Weibo của Dương Mịch và Hồ Ca ngọt ngào.

Tuy nhiên, sau đó Dương Mịch xảy ra tranh chấp với bà chủ của công ty Đường Nhân, nơi quản lý Hồ Ca, khiến mối quan hệ của họ rơi vào bế tắc.

Năm 2010, trong một đêm say, Hồ Ca đã viết những dòng tâm sự chứa đầy sự bất mãn trên trang cá nhân. Tài tử nói sẽ không bao giờ yêu, khi thì nói "nếu tôi kết hôn lĩnh chứng, các bạn sẽ ủng hộ chứ?". Bên cạnh đó, Hồ Ca còn viết: "Mẹ, mẹ vui chưa? Con đã cố hết sức", thể hiện sự đau khổ vì tình cảm không được mẹ ủng hộ.

Hồ Ca và Dương Mịch vướng tin hẹn hò sau khi hợp tác trong Tiên kiếm kỳ hiệp 3

Đến ngày 8/1/2011, cả Hồ Ca và Dương Mịch đều đăng một bài viết giống như tạm biệt mối tình của mình. Do đó, truyền thông Trung Quốc cho rằng đây là ngày họ chính thức chia tay.



Sau đó, thái độ của Dương Mịch với Hồ Ca thay đổi hoàn toàn. Cô không đáp trả lại những bình luận thiện ý từ bạn diễn cũ. Khi Dương Mịch kết hôn, Hồ Ca gửi lời chúc mừng nhưng nữ diễn viên lạnh nhạt.

Đến năm 2014, Hồ Ca bị bắt gặp bón đồ ăn cho Giang Sơ Ảnh. Họ từng hợp tác trong phim Đội bóng thiếu niên từ đó phải lòng nhau. Tuy nhiên, Hồ Ca liên tục phủ nhận tình cảm khiến Giang Sơ Ảnh bị fan của tài tử chửi bới thậm tệ, cho rằng cô đeo bám đàn anh để gây chú ý.

Song, khi dư luận vừa lắng xuống, Hồ Ca lại khẳng định yêu say đắm Giang Sơ Ảnh. Tuyên bố sắt son với bạn gái nhưng chỉ sau vài tháng cả hai đã đường ai nấy đi. Nam diễn viên tiếp tục xin lỗi bạn gái vì không đủ bản lĩnh để bảo vệ cô.

Hồ Ca khiến Giang Sơ Ảnh bị tấn công trên mạng xã hội.

Sau khi kết thúc mối tình với Giang Sơ Ảnh, Hồ Ca còn vướng tin kết hôn với nữ diễn viên Vương Hiểu Thần, Chương Nhạc Vận. Năm 2021, anh bị đồn đã nên duyên vợ chồng với Lưu Diệc Phi, song tài tử Lang gia bảng đều phủ nhận.



Đến nay, Hồ Ca tuyên bố đã lên chức cha. Vợ của nam diễn viên tên Hoàng Hi Ninh, sinh năm 1993. Cô từng là trợ lý phục trang cho Hồ Ca. Đến năm 2019, cô trở thành người đại diện của nam diễn viên. Hoàng Hi Ninh sinh ra trong gia đình khá giả nhất vùng, có 3 chị em gái. Cha Hoàng Hi Ninh là thầu xây dựng, có công ty riêng. Cặp đôi đã đăng ký kết hôn năm 2021.

Những tranh cãi về tình cảm và tính cách

Theo Sina, khi Hồ Ca đã lập gia đình, nhiều người chúc mừng nam diễn viên tìm được ý trung nhân khi đã bước sang tuổi 40. Tuy nhiên, cũng không có ít người cho rằng Hồ Ca là điển hình của mẫu đàn ông gia trưởng, từng làm khổ nhiều sao nữ.

Khi hẹn hò với Tiết Giai Ngưng, Giang Sơ Ảnh, Hồ Ca luôn thừa nhận anh không đủ dũng khí để bảo vệ tình yêu. Hồ Ca là một trong những nam diễn viên nổi tiếng và đông fan nhất Cbiz, do đó họ thường công kích những minh tinh vướng tin hẹn hò Hồ Ca. Nam diễn viên lại không bảo vệ bạn gái.

Bên cạnh đó, Hồ Ca còn gây tranh cãi với những phát ngôn coi thường phụ nữ. Trong bài phỏng vấn cho tạp chí Vogue Trung Quốc, nam diễn viên thừa nhận anh từng quan hệ tình cảm với hai cô gái cùng một lúc trong quá khứ vì khó lựa chọn ai hơn: "Về sau tôi không như vậy nữa do quá mệt mỏi và dẫn tới tổn thương cho cả ba", Hồ Ca nói.

Nam diễn viên bị cho là người gia trưởng, độc đoán.

"Đàn ông trăng hoa là chuyện bình thường, nếu không sẽ thiếu nhiều động lực trong sự nghiệp. Cuộc đời đáng buồn ở chỗ người đàn ông sau khi lập gia đình và có con cái, mọi sự cố gắng của anh ta đều dồn hết cho người phụ nữ đó. Nếu chúng ta biến một người phụ nữ thành nhiều phụ nữ thì động lực sẽ tăng lên hàng chục, hàng trăm lần", quan điểm về đàn ông của Hồ Ca từng nhận nhiều chỉ trích của khán giả.

Năm 2014, Hồ Ca cũng có những bình luận khiếm nhã về Hoa hậu Trung Quốc 2014 Trương Manh: "Trương Manh ăn mặc hở hang quá, nếu tôi là bạn trai cô ấy, sẽ ném ngay tách trà vào".

Ngoài ra, nam diễn viên còn cho rằng phụ nữ trang điểm móng tay có bản tính lười làm, chỉ thích hưởng thụ. Phát ngôn của Hồ Ca bị cho là gia trưởng, độc đoán.