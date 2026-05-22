Lái xe ra đường với khuôn mặt đỏ bừng như vừa rời khỏi bàn nhậu, ông Vương (ngoài 40 tuổi, sống tại Ôn Châu, Chiết Giang, Trung Quốc) liên tục rơi vào "tầm ngắm" của cảnh sát giao thông. Thế nhưng, đằng sau những lần thổi nồng độ cồn oan uổng ấy lại là một câu chuyện đầy xót xa về một căn bệnh máu ác tính không thể chữa khỏi.

Cuộc tuýt còi định mệnh và kết quả xét nghiệm máu gây sốc

Khi bị lực lượng chức năng chặn xe, ông Vương gây chú ý mạnh bởi diện mạo đặc trưng: Gương mặt đỏ gay gắt đi kèm đôi môi tím tái. Ngoại hình này rất dễ khiến người nhìn liên tưởng đến trạng thái say xỉn. Bất ngờ thay, lần nào thổi máy đo nồng độ cồn chuyên dụng đều trả về kết quả bằng không. Bản thân người đàn ông này cũng khẳng định mình là người nói không với bia rượu.

Ảnh minh họa

Sau quá nhiều lần gặp phải những tình huống "dở khóc dở cười" với thứ mình cho là "cơ địa bẩm sinh", ông Vương quyết định đi khám theo lời khuyên của một người đồng nghiệp.

Tại Bệnh viện Trung ương Ôn Châu (Chiết Giang, Trung Quốc) các chỉ số xét nghiệm máu của ông đã khiến toàn bộ ê kíp bác sĩ kinh ngạc. Số lượng tế bào hồng cầu trong máu của ông vượt ngưỡng cho phép rất nhiều lần. Sắc đỏ bừng trên mặt và màu tím ở môi thực chất là tín hiệu cầu cứu từ một dòng máu đang đặc quánh. Ông Vương lập tức được yêu cầu nhập viện khẩn cấp.

Bản án từ căn bệnh hiếm gặp mang tên: Đa hồng cầu nguyên phát

Bác sĩ chẩn đoán ông Vương đã mắc phải căn bệnh đa hồng cầu nguyên phát (Polycythemia Vera). Đây là một loại ung thư máu hiếm gặp, xảy ra khi tủy xương sản xuất quá mức các tế bào máu, đặc biệt là hồng cầu. Sự dư thừa này làm tăng độ nhớt của máu khiến dòng máu chảy chậm, làm giảm khả năng cung cấp oxy cho cơ thể và tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các cục máu đông nguy hiểm.

Hệ quả là người bệnh phải đối mặt với nguy cơ cao bị đột quỵ, tai biến mạch máu, xơ vữa, tắc động mạch, thậm chí tử vong, chưa kể bệnh kéo dài còn làm tăng nguy cơ tiến triển thành bệnh bạch cầu hoặc các dạng ung thư khác. Mặc dù đây là căn bệnh không thể điều trị khỏi hoàn toàn, nhưng việc phát hiện kịp thời và tuân thủ phác đồ điều trị, tái khám đúng hẹn sẽ giúp kiểm soát tốt tình trạng bệnh, ngăn chặn hiệu quả các biến chứng đông máu nghiêm trọng.

Căn bệnh này nguy hiểm ở chỗ nó có thể diễn tiến âm thầm nhiều năm không triệu chứng. Trong nhiều trường hợp, người bệnh chỉ phát hiện ra khi đã đối mặt với các biến cố nghiêm trọng như đột quỵ, nhồi máu cơ tim hoặc huyết khối tĩnh mạch sâu. Ở giai đoạn sớm hơn, bệnh thường phát ra các tín hiệu mà chúng ta dễ bỏ qua như:

- Hiện tượng "ba vùng đỏ": Da mặt đỏ rực như say rượu, lòng bàn tay đỏ và kết mạc mắt đỏ bừng.

- Dấu hiệu thần kinh, thị giác: Đau đầu, chóng mặt, nhìn mờ do máu lên não quá đặc.

- Biểu hiện toàn thân: Mệt mỏi kéo dài, ngứa ngáy khắp da thịt.

Ảnh minh họa

Cuộc chiến kiểm soát dòng máu đặc suốt đời

Lời giải cho khuôn mặt đỏ bừng như uống bia rượu của ông Vương đi kèm một sự thật đau lòng: Căn bệnh này hoàn toàn không thể chữa khỏi dứt điểm. Cuộc sống từ nay về sau của ông sẽ gắn liền với phòng bệnh và thuốc men để duy trì sự sống.

Để hạ bớt áp lực cho lòng mạch, các bác sĩ phải áp dụng phương pháp trích máu định kỳ nhằm rút bớt lượng hồng cầu dư thừa. Song song đó, ông Vương được chỉ định dùng aspirin để ngăn chặn nguy cơ hình thành cục máu đông, kết hợp với các liệu pháp chuyên sâu như interferon hoặc ruxolitinib tùy theo tiến triển. Hiện tại, tình trạng của ông tạm thời nằm trong tầm kiểm soát nhờ phác đồ điều trị nghiêm ngặt.

Qua trường hợp hy hữu này, các bác sĩ đưa ra lời cảnh báo: Đừng chủ quan khi thấy cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như đỏ mặt, môi tím tái bất thường, kết hợp với các cơn chóng mặt hay tê bì chân tay. Đó hoàn toàn không phải là những thay đổi thời tiết thông thường hay "cơ địa", mà rất có thể là dấu hiệu cảnh báo một hội chứng rối loạn máu nguy hiểm cần được can thiệp y tế ngay lập tức.

Nguồn và ảnh: QQ, China Times