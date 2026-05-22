Bí quyết giảm cân 'bèo' nhất thế gian! Nghiên cứu uy tín chứng minh: Chỉ cần thay đổi 'thói quen này' là có thể giảm ngay 12kg

Bạn cảm thấy việc giảm cân thật khổ sở, mỗi ngày đều phải nỗ lực nhịn ăn, tập thể dục mới có thể thon gọn? Một nghiên cứu mới nhất được công bố trên tạp chí y khoa uy tín thế giới JAMA Internal Medicine đã chứng minh rằng: Chỉ cần bạn ngủ nhiều hơn một chút mỗi đêm, cơ thể sẽ tự động nạp ít hơn 270 calo mỗi ngày, thậm chí có người nạp ít hơn tới 500 calo!

Con số 270 calo kinh ngạc: "Khoản lợi sinh lý" từ việc ngủ thêm 1 giờ

Bác sĩ Hứa Thư Hoa, Viện trưởng Phòng khám Quản lý Sức khỏe Thư Tâm (Đài Loan, Trung Quốc), cho biết nghiên cứu này không phải là chuyện viễn tưởng mà là thực chứng lâm sàng mới nhất từ nhóm nghiên cứu của Đại học Chicago!

Các nhà nghiên cứu đã tìm một nhóm người trưởng thành thừa cân (BMI 25-29,9) và ngủ chưa đầy 6,5 giờ mỗi ngày. Thiết kế nghiên cứu rất đặc biệt, họ không đưa ra bất kỳ thực đơn ăn kiêng hay chế độ tập luyện nào cho những người tham gia, mà chỉ thông qua tư vấn và hướng dẫn để giúp họ "kéo dài thời gian ngủ".

Kết quả thật kinh ngạc, những người tham gia trung bình ngủ thêm 1,2 giờ mỗi đêm. Trong điều kiện hoàn toàn không cố ý ăn kiêng, lượng calo nạp vào hàng ngày của họ lại giảm trung bình 270 calo!

Bác sĩ Hứa Thư Hoa còn chỉ ra rằng một số người tham gia sau khi cải thiện giấc ngủ, cơ thể tự động giảm lượng calo nạp vào lên tới 500 calo mỗi ngày. Điều này chứng minh ngủ đủ giấc, bản thân nó chính là một phương pháp can thiệp kiểm soát đường huyết và chuyển hóa mạnh mẽ.

Tại sao ngủ nhiều lại có thể gầy? Sự thật về việc "não bộ phục hồi lý trí"

Quan niệm truyền thống thường có một sai lầm cho rằng "ngủ nhiều sẽ béo vì không vận động". Nhưng bác sĩ Hứa Thư Hoa giải thích, nghiên cứu này sử dụng công nghệ đo lường chuyển hóa chính xác và phát hiện ra rằng ở những người tham gia tăng thời gian ngủ, "tổng năng lượng tiêu thụ" hàng ngày của họ thực chất tương đương với nhóm đối chứng. Điều này có nghĩa là việc giảm cân không phải vì ngủ nhiều hơn có thể đốt cháy nhiều calo hơn, cũng không phải vì họ trở nên lười biếng, mà hoàn toàn vì "họ ăn ít hơn".

Bác sĩ Hứa Thư Hoa giải thích thêm, cơ chế sinh học đằng sau thực ra rất đơn giản. Khi chúng ta thiếu ngủ, các hormone điều chỉnh cảm giác thèm ăn trong cơ thể sẽ rối loạn. Ví dụ, leptin báo cho bạn biết "đã no" sẽ giảm xuống, trong khi ghrelin làm bạn thấy "đói quá đi" sẽ tăng vọt.

Tệ hơn nữa, thiếu ngủ còn kích hoạt "vùng khen thưởng" của não bộ, khiến bạn hoàn toàn mất sức đề kháng trước các loại đồ ăn vặt có hàm lượng calo cao, không lành mạnh.

Do đó, thay vì dựa vào ý chí hữu hạn để kiềm chế sự thèm ăn, tốt hơn hết hãy dựa vào giấc ngủ để "tối ưu hóa" não bộ. Bác sĩ Hứa Thư Hoa nhấn mạnh, ngủ đủ giấc có thể giúp não bộ phục hồi lý trí, dập tắt ham muốn nguyên thủy đối với thực phẩm có hàm lượng calo cao ngay từ nguồn gốc.

Ăn ít hơn 270 calo mỗi ngày, giảm 12 kg trong 3 năm

Nghiên cứu này được tiến hành trong "cuộc sống thực" của những người tham gia, không phải trong môi trường phòng thí nghiệm được kiểm soát nghiêm ngặt. Chỉ trong vòng 2 tuần ngắn ngủi, nhóm đối chứng tiếp tục duy trì "thói quen ngủ ít", cân nặng lại tăng 0,39kg; trong khi nhóm thực nghiệm kéo dài giấc ngủ một cách ngoan ngoãn, cân nặng tự động giảm 0,48kg.

Dữ liệu thậm chí còn tính toán ra "mức giá calo" của giấc ngủ: Cứ tăng 1 giờ ngủ, lượng calo nạp vào hàng ngày có thể giảm khoảng 162 calo. Dựa trên mô hình dự đoán động, nếu có thể duy trì trạng thái giảm 270 calo mỗi ngày, dự kiến trong vòng 3 năm có thể giảm cân tự nhiên khoảng 12kg.

Tối nay hãy dành cho mình một khoản đầu tư sức khỏe hời nhất: Bắt đầu từ 'vệ sinh giấc ngủ'

Bác sĩ Hứa Thư Hoa cho rằng nghiên cứu này đã đặt "vệ sinh giấc ngủ" trở lại vị trí xứng đáng của nó. Giấc ngủ không nên chỉ là một vai phụ sau ăn uống và vận động, nó thực chất là một trong ba trụ cột lớn của cuộc sống khỏe mạnh, tầm quan trọng không thể xem nhẹ.

Muốn kích hoạt khoản đầu tư sức khỏe hời nhất này, ngay tối nay bạn có thể bắt đầu thử: vặn nhỏ đèn phòng ngủ, đặt điện thoại xuống 1 giờ trước khi ngủ, tạo ra một môi trường ngủ ấm áp và yên tĩnh.