Người đàn ông hỏng thận khi ăn loại quả nhiều người thích, rất quen thuộc trên mâm cơm Việt

Một người đàn ông 56 tuổi gần đây đã nhập viện do đau thắt lưng dữ dội, kèm theo các triệu chứng như tiểu liên tục, nước tiểu màu vàng và lượng nước tiểu ít. Các bác sĩ phát hiện chức năng thận của bệnh nhân bất thường, ống thận bị tổn thương, viêm thận và có sỏi oxalat. Điều đáng nói là kết quả xét nghiệm chức năng thận của ông vào tháng Hai năm nay vẫn hoàn toàn bình thường.

Sau khi tìm hiểu, bác sĩ xác định nguyên nhân gây bệnh là do thói quen ăn ớt trong cả ba bữa ăn mỗi ngày kéo dài của bệnh nhân.

Mặc dù ớt có chứa nhiều vitamin C, mang lại một số lợi ích cho sức khỏe nếu được tiêu thụ với lượng vừa phải, như tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho mắt và da, cũng như các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh mãn tính (theo Healthline), nhưng việc ăn quá nhiều ớt lại gây hại cho thận.

Ăn quá nhiều ớt gây hại cho thận.

Theo Science Direct, ăn ớt với số lượng lớn và thường xuyên có thể dẫn đến sự lắng đọng sỏi oxalat, gây tổn thương thận và thậm chí làm tăng nguy cơ suy thận cấp. Nghiên cứu từ Đại học Liên bang Sao Paulo (Brazil) cũng cho thấy việc bổ sung 1 hoặc 2g vitamin C mỗi ngày có thể làm tăng đáng kể lượng oxalat trong nước tiểu, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành sỏi canxi oxalat. Do đó, những người có tiền sử sỏi thận nên hạn chế lượng vitamin C tiêu thụ hàng ngày.

Ngoài ra, ăn quá nhiều ớt còn gây kích ứng niêm mạc dạ dày, dẫn đến khó chịu, trào ngược axit hoặc viêm dạ dày, đặc biệt là ở những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Những người mắc hội chứng ruột kích thích hoặc loét dạ dày cần đặc biệt thận trọng khi ăn đồ cay. Một số tác dụng phụ khác có thể gặp bao gồm tăng nhịp tim, đỏ mặt, buồn nôn, nôn mửa và rối loạn tiêu hóa.

Bên cạnh việc ăn quá nhiều ớt, bác sĩ cũng lưu ý rằng việc uống trà đặc trong thời gian dài cũng có thể gây hại cho thận. Trà chứa caffeine và tannin, khi kết hợp với sắt trong cơ thể sẽ tạo thành chất không hòa tan, làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận và tổn thương chức năng thận.

Tóm lại, mặc dù ớt có một số lợi ích cho sức khỏe, nhưng việc tiêu thụ quá mức có thể gây ra những tác hại nghiêm trọng, đặc biệt là đối với thận và hệ tiêu hóa. Vì vậy, nên ăn ớt với lượng vừa phải và kết hợp với chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý để bảo vệ sức khỏe.

Các triệu chứng của bệnh sỏi thận

Đau: Đau dữ dội, đau thường khởi phát từ các điểm niệu quản, lan dọc theo đường đi của niệu quản xuống phía gò mu, cũng có khi đau xuyên cả ra hông, lưng, có khi buồn nôn và nôn. Đau âm ỉ, gặp ở những trường hợp sỏi vừa và thậm chí lớn nhưng nằm ở vị trí bể thận.

Đái máu: Là biến chứng thường gặp của sỏi thận - tiết niệu, nhất là khi sỏi đang di chuyển bên trong niệu quản gây đau kèm đái máu.

Đái buốt, đái rắt, đái mủ: Khi có nhiễm khuẩn tiết niệu, nó tái phát nhiều lần, có thể đái ra sỏi.

Khi có nhiễm khuẩn tiết niệu, nó tái phát nhiều lần, có thể đái ra sỏi.

Sốt: Người bệnh sốt cao, rét run kèm theo triệu chứng đau hông, lưng, đái buốt, đái rắt, đái mủ là dấu hiệu của viêm thận - bể thận cấp.

Các dấu hiệu tắc nghẽn đường niệu: Đái tắc từng lúc hoặc hoàn toàn.

Bệnh sỏi thận có rất nhiều các dấu hiệu nhận biết, khi cảm thấy cơ thể có bất kỳ triệu chứng nào cần kịp thời đến gặp bác sĩ để có phương pháp điều trị kịp thời tránh những tình huống xấu xảy ra.

Phòng bệnh sỏi thận

Ăn uống cân đối 4 nhóm thức ăn (bột, đường, mỡ, vitamin), không nên thiên lệch một loại thực phẩm, rau quả nào.

Uống nhiều nước (2 - 3 lít mỗi ngày), không uống dồn một lúc mà chia rải rác trong ngày.

Khi bị u xơ tiền liệt tuyến phải xử lý ngay.

Nếu bị dị dạng đường tiểu phải được phẫu thuật chỉnh hình.

Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ (nhất là với phụ nữ sau khi sinh), không dùng nước bẩn để vệ sinh cơ thể.