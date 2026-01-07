Liên quan đến vụ việc Đặng Chí Thành (sinh năm 1994, trú tại chung cư Sky Central, số 176 Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội) hành hung chị N.T.T. (28 tuổi) tại sảnh chung cư gây xôn xao dư luận, sáng 7/1, Tòa án nhân dân Khu vực 2 Hà Nội đã mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Thành về tội Gây rối trật tự công cộng.

Nguồn tin trên báo Dân trí cho hay, tại tòa, Thành khai trước khi xảy việc, giữa vợ bị cáo và chị T. có mâu thuẫn do con của chị T. đánh con của Thành. Khi Thành xuống, thấy con của chị T. cũng còn nhỏ nên khuyên can 2 bên rồi đưa vợ con về nhà.

Bị cáo Thành cho biết đã nhận thức được hành vi sai trái của mình. (Ảnh: Như Hoàn)

Tuy nhiên sau đó 4 ngày, đến tối ngày 9/8/2025, dù đã muộn nhưng vợ vẫn dẫn con xuống sảnh chơi, Thành cảm thấy không yên tâm nên đi xuống theo. Xuống đến sảnh, Thành nhìn thấy chị T. nên tiến lại hỏi: "Em có lời gì muốn nói với vợ con anh không". Khi chị T. đáp "không", Thành đã lao vào đánh nạn nhân vì cảm thấy bức xúc.

Về nguyên nhân dẫn đến hành động này, Thành nói bản thân nóng giận, bức xúc nhiều ngày liền vì bị vợ mắng, mất ngủ nhiều ngày. Bị cáo nói rất thương vợ vì vợ bị trầm cảm phải uống thuốc thời gian dài.

Thành nói thêm, sau khi đánh chị T., nạn nhân đã gọi người nhà xuống và lớn tiếng chửi bới. Thành bị sức ép, mất bình tĩnh khi thấy có nhiều người nên bức xúc và đã lớn tiếng chửi bới lại. Về những lời dọa giết chị T. và đánh cả gia đình chị này, tại tòa, Thành nói đây chỉ là những lời lẽ trong lúc bức xúc, câu nói buột miệng chứ không có ý định sát hại nạn nhân.

Bị cáo Thành cho biết đã nhận thức được hành vi của mình là sai trái khi đánh người, gây mất trật tự công cộng, đồng thời gửi lời xin lỗi đến bị hại, gia đình bị hại và cộng đồng mạng.

Nguồn tin trên VTV Times cho biết thêm, chiều 7/1, HĐXX đã tuyên phạt Thành 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo bồi thường cho nạn nhân hơn 50 triệu đồng. Thành đã bồi thường 50 triệu đồng từ trước nên còn phải nộp thêm gần 1 triệu đồng.

Hình ảnh từ camera ghi lại sự việc Thành hành hung chị T. khiến dư luận rất bức xúc. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trước đó, đoạn clip ghi lại cảnh Thành lao vào tát, đấm đá chị T. tại sảnh chung cư Sky Central lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận vô cùng bức xúc. Trong đoạn clip sau đó, Thành còn lớn tiếng chửi bới, dọa nạt nạn nhân và gia đình. Nguyên nhân dẫn đến sự việc xuất phát từ việc vợ chồng Thành cho rằng con mình bị con của chị T. đánh và yêu cầu người phụ nữ xin lỗi nhưng không được.

Ngày 10/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đặng Chí Thành để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.