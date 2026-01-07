Mở lại phiên xét xử người đàn ông hành hung phụ nữ tại sảnh chung cư Hà Nội: Bị cáo cúi gằm mặt tại tòa

Sáng 7/1, TAND Khu vực 2 (TP Hà Nội) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Chí Thành (SN 1994, trú tại Chung cư Sky Central, 176 Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

11h: Bị cáo xuất hiện tại toà

Khoảng 11 giờ sáng, bị cáo mới xuất hiện tại phiên toà xét xử (Ảnh: Như Hoàn)

Trong suốt thời gian trước vành móng ngựa, bị cáo luôn trong trạng thái cúi đầu (Ảnh: Như Hoàn)

Trước đó, phiên tòa được mở vào ngày 26/12/2025, nhưng phải tạm hoãn do vắng cả 3 luật sư bào chữa cho bị cáo Thành.

Theo cáo trạng, chị Nguyễn Thị T và chị Ngô Thúy A (vợ bị cáo Thành) cùng sinh sống tại Chung cư SkyCentral (Hà Nội). Khoảng 22h ngày 4/8/2025, tại sân chơi sảnh B1 chung cư, hai người phụ nữ có mâu thuẫn, cãi nhau về việc trông con không cẩn thận dẫn đến con chị T đánh con bị cáo Thành.

Sau đó, vợ bị cáo Thành yêu cầu chị T giải quyết, xin lỗi nhưng không được. Vợ bị cáo gọi điện cho chồng xuống để giải quyết vụ việc. Bị cáo Thành đi xuống thấy vợ đang cãi nhau với chị T nên đã can ngăn và hai bên đi về nhà.

Sau đó, vợ bị cáo kể lại với chồng là chị T chửi mình và nói xấu con mình nên bị cáo Thành bức xúc muốn tìm kiếm chị T để nói chuyện.

Khoảng 22h10 phút ngày 9/8/2025, bị cáo Thành nhìn thấy chị T đang đứng Sảnh B1 chung cư nên đến nói chuyện. Thành yêu cầu chị T xin lỗi nhưng người phụ nữ không đồng ý và bỏ đi về phía cửa thang máy Sảnh B1.

Do bức xúc vì bị coi thường và chị T không xin lỗi nên Thành đã chạy theo và dùng tay phải tát 2 cái vào má bên trái chị T. Bị cáo tiếp tục dùng chân đá một cái và dùng tay đấm liên tiếp 8 cái vào mặt, đầu chị T.

Tiếp sau đó, tại sảnh thang máy B1 có đông người, Thành liên tục chửi bới và đe dọa người phụ nữ, cụ thể những câu “Tao đánh cả nhà mày luôn”, “Nó chửi vợ tao”, “Tao giết mày”, “Thế bây giờ sao, tóm lại bây giờ giải quyết như thế nào”, “Còn gặp lại tao giết con mày”, “Tao biết nhà mày rồi, tao biết nhà mày rồi”, “Tao giết”, “Không phải cứ như thế là xong đâu”.

Sau khi sự việc xảy ra, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video liên quan đến vụ việc.

Công an phường Phương Liệt đã đưa Đặng Chí Thành về trụ sở làm việc. Tại Cơ quan Công an, Đặng Chí Thành khai nhận hành vi phạm tội như trên.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc là do vợ bị nói xấu nên bị cáo bức xúc, muốn gặp lại để nói chuyện. Thành chửi bới và đe dọa chị T do bức xúc, không làm chủ được bản thân chứ không muốn tước đoạt tính mạng của ai cả.

Sau khi sự việc xảy ra, chị T đến điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai từ 00h27 ngày 10-8-2025 đến 8h37 ngày 10-8-2025.

Bệnh viện Bạch Mai cho biết bệnh nhân Nguyễn Thị T nhập viện trong tình trạng: Bệnh nhân tỉnh, huyết động ổn, da niêm mạc hồng, hàm mặt vững, sưng đỏ cẳng tay phải không hạn chế vận động, bệnh nhân còn đau đầu. Chụp CT sọ não và chụp Xquang cẳng tay không có dấu hiệu bất thường. Vào hồi 8h9 phút ngày 10-8-2025, bác sỹ đã y lệnh ra viện, tuy nhiên, bệnh nhân và người nhà vẫn tự nằm khoa cấp cứu bệnh viện.

Sau đó, chị T đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec từ 3h ngày 11-8-2025 đến 15h ngày 16-8-2025.

Giám định xác định chị T có tổn thương cơ thể là 0%.

Quá trình điều tra, chị Nguyễn Thị T cung cấp tài liệu thể hiện chi phí khám, chữa bệnh là gần 44 triệu đồng và đề nghị bồi thường dân sự theo quy định pháp luật và theo quyết định của Tòa án.