Hai ngày trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Chí Thành (31 tuổi, trú tại hường Bạch Mai, TP.Hà Nội; nơi ở hiện nay: chung cư Sky Central 176 Định Công, phường Phương Liệt, TP.Hà Nội) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đặng Chí Thành tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trước đó, khoảng 0h ngày 10/8, Công an phường Phương Liệt tiếp nhận tin báo từ chị N.T. (28 tuổi; sống tại chung cư) về việc tối hôm trước, chị bị một người đàn ông đánh gây thương tích tại sảnh chờ thang máy.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phương Liệt đã khẩn trương xác minh, làm rõ đối tượng đánh chị T. là Đặng Chí Thành.

Tại cơ quan, Thành khai nhận, do 2 gia đình có xảy ra mâu thuẫn từ trước.

Cụ thể, vào tối 11/8, tờ VnExpress thuật lại lời khai của Thành nói rằng, con trai mình và con của chị T. xảy ra mâu thuẫn khi chơi chung ở sảnh chung cư từ nhiều ngày trước. Con mách "bị đánh", còn bạn cùng chơi phủ nhận.

Tối 9/8, Thành nhìn thấy chị T. ở tầng 1 chung cư nên đến nói chuyện rồi 2 bên xảy ra tranh cãi. Đối tượng yêu cầu chị T. xin lỗi nhưng không được đồng ý nên đã đánh chị T.

Một người dân chia sẻ với báo trên cho hay, 2 đứa trẻ trong quá trình nô đùa chỉ xảy ra mâu thuẫn nhỏ nhưng sau đó 2 phụ huynh lớn tiếng với nhau. "Sau khi hành hung, nam thanh niên còn lớn tiếng thách thức, đe dọa giết", nhân chứng kể lại.

Hình ảnh Thành hành hung người phụ nữ tại sảnh chung cư (Ảnh cắt từ clip do camera ghi lại. Nguồn: VTC News).

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 10/8 Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Chí Thành để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.