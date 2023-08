Người đàn ông Hàn Quốc có lệnh truy nã bị bắt ở TPHCM

Công an phường Phú Mỹ phối hợp Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và các đơn vị nghiệp vụ Công an quận 7 kiểm tra, kiểm soát người nước ngoài đang lưu trú trên địa bàn.

Ông Kim Kyung Sic.

Tại căn hộ chung cư trên đường Nguyễn Lương Bằng (phường Phú Mỹ), tổ công tác phát hiện một người đàn ông ngoại quốc đang cư trú.

Qua kiểm tra, người này không xuất trình được các giấy tờ tùy thân theo quy định, chưa đăng ký lưu trú nên đưa về trụ sở làm việc.

Sau đó, Công an phường Phú Mỹ phối hợp với Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TPHCM làm rõ người này tên là Kim Kyung Sic, có lệnh truy nã can tội biển thủ công quỹ tại Hàn Quốc do Phòng Công tố quận Nam Seoul ban hành vào ngày 1/11/2019.

Cụ thể, ông Kim Kyung Sic âm thầm chiếm đoạt tiền huy động được từ cổ đông để thực hiện kinh doanh tại doanh nghiệp do mình thành lập, sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Sau khi lẩn trốn nhiều nơi, ông Kim Kyung Sic bị Công an quận 7 phát hiện, bắt giữ.