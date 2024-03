"Người đàn ông giữ mình nhất Hollywood" Matt Damon: Khiến paparazzi chán nản vì quá... lành mạnh, chung tình với người phụ nữ làm nghề pha chế gần 20 năm

Trong làng giải trí nhiều cạm dỗ lắm thị phi, rất hiếm có nghệ sĩ nào giữ mình được trong sạch "nói không" với scandal, nhưng nam tài tử Matt Damon lại làm được điều đó.

Nhắc đến một trong những cặp bạn thân chênh lệch tính cách cũng như lối sống nhất Hollywood, chắc hẳn công chúng sẽ nghĩ ngay tới Matt Damon và Ben Affleck. Trong khi Ben Affleck nổi tiếng là chàng tài tử đào hoa với nhiều mối tình tai tiếng cùng lối sống lúc trẻ khá buông thả, thì Matt Damon lại khác hoàn toàn. Nam tài tử gây chú ý nhờ khả năng diễn xuất đỉnh, học vấn thuộc hàng top, chung tình và lối sống cực kỳ lành mạnh.

Matt Damon là tài tử hiếm hoi giữ mình trong sạch ở giới giải trí

"Trai ngoan" hiếm hoi của Hollywood

Sinh năm 1970 tại Cambridge, Massachusetts, Mỹ, Matt Damon được biết đến là diễn viên, nhà sản xuất phim và biên kịch nổi tiếng Hollywood.

Trước khi bước chân vào ngành giải trí, Matt Damon từng theo học trường Đại học Harvard nhưng lại bỏ họ giữa chừng để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Matt Damon từng tham gia nhiều vở kịch tại trường đại học và bắt đầu nhận được những vai diễn nhỏ trên màn ảnh. Dù không hoàn thành việc học tại Đại học Harvard, nhưng Matt Damon đã sử dụng những trải nghiệm của mình khi còn ngồi trên ghế nhà trường để đồng biên kịch cho tác phẩm "Good Will Hunting". Nhờ tác phẩm này, Matt Damon đã giành được Giải Oscar cho Kịch bản gốc xuất sắc nhất cùng với Ben Affleck.

Matt Damon từng là sinh viên Đại học Harvard trước khi trở thành diễn viên

Ngoài ra, Matt Damon còn nổi tiếng với vai diễn Jason Bourne trong loạt phim "Bourne", bao gồm "The Bourne Identity" (2002), "The Bourne Supremacy" (2004), "The Bourne Ultimatum" (2007), và "Jason Bourne" (2016). Anh được đề cử và nhận nhiều giải thưởng trong sự nghiệp của mình, bao gồm đề cử cho giải Oscar, Golden Globe và BAFTA. Sự đa dạng trong việc lựa chọn vai diễn và khả năng thể hiện các nhân vật phức tạp đã giúp Matt Damon trở thành một trong những diễn viên được yêu thích và kính trọng trên thế giới.

Nổi tiếng, giàu có lại điển trai như vậy nhưng Matt Damon lại là một "trai ngoan" chính hiệu khi gần 30 năm sự nghiệp không hề vướng bất cứ một bê bối nào dù là nhỏ nhất. Được biết, Matt Damon có lối sống cực kỳ giản dị và tập trung vào gia đình. Cuộc sống của nam tài tử sinh năm 1970 lành mạnh tới mức khiến cả giới paparazzi cũng phải chán nản mỗi lần muốn theo chân anh.

Matt Damon có đời tư vô cùng trong sạch

Matt Damon là bạn thân của tài tử đào hoa Ben Affleck

Matt Damon từng hài hước chia sẻ rằng: "Nếu ai muốn chụp hình ảnh cuộc sống của tôi thì chắc người đó sẽ phải bỏ cuộc sau một ngày thôi. Bởi những bức ảnh về Matt Damon chủ yếu sẽ chỉ xoay quanh các chủ đề như: 'Matt đang học lời thoại, Matt ngồi 6 tiếng trong thư viện'. Chỉ sau vài tiếng đi theo, những người đó sẽ bỏ về".

Không chỉ vậy, Matt Damon còn được biết đến là nghệ sĩ hoạt động rất tích cực về mặt xã hội và từ thiện, tham gia vào các chiến dịch như cung cấp nước sạch cho những hoạt đọng nghèo thông qua tổ chức Water.org. Nam tài tử cũng nhiều lần lên tiếng về vấn đề biến đổi khí hậu và tham gia vào các sáng kiến bảo vệ môi trường. Nói về việc được người hâm mộ gọi là "trai ngoan" Hollywood, Matt Damon cho biết: "Tôi chẳng cố tỏ ra cao siêu gì mà chỉ muốn làm những việc đơn giản nhất. Nếu bạn nói chào người khác mà khiến đối phương ngạc nhiên bởi bình thường bạn không làm như vậy thì có lẽ bạn nên xem lại chính mình".

Mối tình gần 20 năm bên cô nàng pha chế

Nếu như cậu bạn thân Ben Affleck từng có chiến tích huy hoàng trong đời sống tình cảm khi cặp kè nhiều mỹ nhân đình đám thì Matt Damon lại rất khiêm tốn ở vấn đề này.

Được biết trước khi gắn bó gần 20 năm bên người vợ là một pha chế rượu trong quán bar, Matt Damon cũng từng hẹn hò với một vài diễn viên như: Minnie Driver hay Winona Ryder. Tuy nhiên, những mối tình của Matt Damon đa số đều kết thúc trong êm đẹp và không ồn ào.

Matt Damon trúng tiếng sét ái tình khi gặp vợ ở quán bar

Hình ảnh khóa môi hạnh phúc của Matt Damon và vợ khiến công chúng không khỏi ghen tị

Tới năm 2003, Matt Damon đã tiến tới với người vợ hiện tại là Luciana Barroso - người Argentina khi gặp cô tại một quán bar ở Miami. Được biết, thời điểm đó, vợ Matt Damon đang làm công việc pha chế rượu ở quầy bar. Thời điểm đó khi công khai mối quan hệ này, Matt Damon gặp không ít sự phản đối từ phía người hâm mộ. Bởi họ cho rằng, Luciana Barroso không xứng với Matt Damon khi cô làm việc tại quán bar, lại từng qua một đời chồng và có con riêng, ngoại hình cũng không mấy xinh đẹp.

Cả hai kết hôn vào năm 2005, nhưng phải mãi tới năm 2013, cặp đôi mới có được một hôn lễ chính thức. Thời điểm tổ chức hôn lễ, cả hai đã có với nhau 3 mặt con. Theo đó, Matt Damon đã chi ra 1 triệu USD (hơn 20 tỷ đồng) bao toàn bộ khu resort trên đảo St. Lucia để tổ chức một hôn lễ lãng mạn cho vợ với sự chứng kiến của 50 khách mời gồm nhiều ngôi sao Hollywood như: Ben Affleck, Emily Blunt, Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Chris Hemsworth, Casey Affleck và Don Cheadle...

Cứ ngỡ làm vợ người đàn ông giàu có, nổi tiếng nhất nhì Hollywood, Luciana Barroso sẽ trở thành một phú bà diện những bộ đồ, túi xách hàng hiệu nhưng không, vợ Matt Damon lại hoàn toàn trái ngược. Cô vẫn giữ nguyên phong cách đơn giản, lối sống kín tiếng giống như thời điểm trước khi gặp Matt Damon. Có lẽ đây cũng chính là điều khiến cho Matt Damon yêu cô vô điều kiện.

Không những là "trai ngoan" Matt Damon còn được công chúng đặt cho danh hiệu "tài tử nghiện vợ" nhất Hollywood, khi không thể xa bà xã quá 2 tuần. Matt Damon chia sẻ rằng: "Chúng tôi có 1 quy tắc tên 2 tuần. Có nghĩa là tôi không đi xa quá 2 tuần. Tôi nghĩ mọi người cần ở bên người mình yêu nhiều nhất có thể. Vợ là tri kỷ của tôi và tôi không thích việc phải xa cô ấy".

Matt Damon bên vợ và 3 cô con gái xinh đẹp

Nam tài tử nói thêm: "Tôi đã tìm được đúng người và mọi thứ giống như bị sét đánh theo đúng nghĩa đen, mọi thứ đã thay đổi cuộc đời tôi. Cuộc sống của tôi dễ dàng hơn rất nhiều nhờ có vợ và cuộc hôn nhân của tôi. Mọi thứ đều có ý nghĩa".

Matt Damon cũng khẳng định, việc vào quán bar khi đó là quyết định thay đổi cuộc đời anh. Nam tài tử cho biết, so với việc tham gia các buổi tiệc trong ngành giải trí hay tụ tập với nhóm bạn thân, anh thích về nhà với vợ hơn. "Đơn giản là tôi thích về nhà", Matt Damon nói.