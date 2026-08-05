Clip người đàn ông bị đạp ngã khỏi xe máy (clip: MXH)

Công an xã Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ để xác minh, điều tra và xử lý vụ một người đàn ông bị đạp ngã khi đang đi xe máy.

Theo thông tin ban đầu và video ghi lại, khoảng 16h ngày 3/8, trên Tỉnh lộ 9, đoạn qua xã Krông Pắk, một người đàn ông (mặc áo trắng) đi xe máy trên đường thì bị một người đàn ông đi xe máy khác (mặc áo đen) áp sát rồi dùng chân đạp mạnh vào người.

Hình ảnh người đàn ông bị đạp khỏi xe máy (ảnh cắt từ clip)

Cú đạp khiến người đàn ông áo trắng ngã xuống đường.

Sau khi đạp ngã người mặc áo trắng, người đàn ông mặc áo đen còn quay xe trở lại, tiến đến vị trí nạn nhân đang nằm trên đường để kiểm tra tình hình.

Một số người dân chứng kiến sự việc đã nhanh chóng đến hỗ trợ, đưa nạn nhân vào vị trí an toàn và trình báo cơ quan chức năng. Diễn biến vụ việc cũng được camera ghi lại, sau đó lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Krông Pắk đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập các tài liệu, hình ảnh liên quan, đồng thời làm việc với những người có liên quan để xác minh nguyên nhân, động cơ của vụ việc.