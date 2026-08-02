Sự việc của gia đình anh H.B.L. (37 tuổi, quê ở Nghệ An) đã nhận được sự quan tâm của dư luận trong những ngày qua. Mới đây, phía gia đình cho biết, người bán đất đã trả lại tiền cho gia đình. Đồng thời gia đình cũng đang làm thủ tục để trả lại đất cho người bán, theo nguồn tin trên báo Lao Động.

Liên quan đến sự việc, báo Dân trí thông tin thêm, chị H.T.T. (em gái anh L.) cho hay, gia đình đang chờ ông P. (bên bán đất) hoàn tất thủ tục để ký giấy chuyển nhượng lại lô đất. Chị T. bày tỏ, gia đình đã nhận lại tiền, không muốn kiện tụng mà chỉ mong mọi chuyện sớm khép lại để anh L. được yên nghỉ. Theo gia đình, sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, ông P. sẽ tự giải quyết với chủ lô đất bên cạnh về việc chồng lấn ranh.

Gia đình mong mọi việc sớm khép lại để anh L. được yên nghỉ.

Trước đó, vào ngày 30/7, một nhà hảo tâm tên T. đã đến thăm và tặng gia đình anh L. một lô đất nằm tại phường Minh Hưng, TP. Đồng Nai.

Đại diện gia đình cho hay, thời điểm đó chỉ có mẹ anh L. ở nhà và bà đã tiếp nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do nhà hảo tâm gửi tặng. Gia đình gửi lời cảm ơn anh T. song, vì lô đất ở khá xa nên gia đình chưa quyết định có nhận hay.

Hiện tại, gia đình đang giữ giấy chứng nhận và giấy chứng nhận đứng tên người khác. Khi mọi việc ổn thỏa, cả nhà sẽ bàn bạc và đưa ra quyết định sau.



