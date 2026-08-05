Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 10 đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Mạnh (36 tuổi, trú tại xã Tây Phương, TP Hà Nội) về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Ngoài việc bị khởi tố, Nguyễn Duy Mạnh bị cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh.

Bị can Nguyễn Duy Mạnh (áo vàng)

Theo thông tin ban đầu, năm 2001, gia đình bà P.T.C (SN 1960) xây nhà và làm phần ban công, ô văng lấn sang khoảng không gian đất của ông N.H.D (SN 1974), cùng trú tại xã Tây Phương.

Sau nhiều lần hòa giải không thành, vụ án được đưa ra xét xử.

Tại bản án phúc thẩm, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên buộc gia đình bà C phải tháo dỡ toàn bộ phần ban công, ô văng lấn sang khoảng không đất nhà ông D. Đến tháng 5/2026, cơ quan thi hành án đã ra thông báo về việc cưỡng chế thi hành án.

Tuy nhiên, sáng ngày 3/6, gia đình ông D và công nhân đang làm việc trên mái nhà thì Nguyễn Duy Mạnh và 3 người khác là con bà C, có hành vi hất nước, dùng vòi xịt phun nước vào nhóm người đang làm việc.

Đáng chú ý, Mạnh dùng vòi xịt cao áp liên tục phun nước khoảng 4 phút vào người anh K - công nhân tháo dỡ mái nhà. Vụ việc khiến anh K bị đau rát và phải dừng công việc. Ngoài ra, bà C cũng trực tiếp bật máy phun nước cao áp xịt lên mái nhà nhằm cản trở hàng xóm thi công.

Toàn bộ sự việc diễn ra trong khu dân cư, nhiều người dân đã tập trung theo dõi, ghi lại hình ảnh và đăng tải lên các trang mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Đến ngày 9/6, Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 10 (Hà Nội) phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tháo dỡ một số hạng mục xây dựng vi phạm tại nhà bà C.

Các hạng mục bị tháo dỡ gồm ban công, ô văng, mái tôn, cục nóng điều hòa và một số phần công trình khác xây dựng lấn sang khoảng không thuộc diện tích đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng cho ông D.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được giải quyết theo quy định.