Nam nghệ sĩ có nhà 4 tầng ở Linh Đàm, không đẹp vẫn nhiều cô theo, cưới chân dài thi hoa hậu kém 9 tuổi

Từ vai phụ đến danh xưng "ông trùm hài Tết"

Trần Bình Trọng sinh năm 1973 tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha anh là NSND Trần Nhượng - gương mặt kỳ cựu của sân khấu và truyền hình Việt Nam. Từ nhỏ, Bình Trọng đã theo cha đến trường quay, hậu trường sân khấu và sớm tiếp xúc với môi trường nghệ thuật.

Trần Bình Trọng được coi là một trong những "ông trùm hài Tết" miền Bắc

Anh từng tham gia những vai diễn nhỏ khi còn là diễn viên nhí, nhưng phải đến khi trưởng thành, con đường nghệ thuật mới thực sự trở thành lựa chọn lâu dài. Trong thời gian học tại Đại học Văn hóa Hà Nội, anh làm trợ lý đạo diễn cho nhiều đoàn phim để tích lũy kinh nghiệm. Quãng thời gian này giúp anh hiểu sâu hơn về sản xuất, dựng phim, diễn xuất và cách vận hành một dự án nghệ thuật.

Trên màn ảnh, Trần Bình Trọng không sở hữu vẻ ngoài nổi bật, nhưng lại có nét duyên riêng, khiến khán giả nhớ mặt đặt tên. Nhiều người gọi anh là “vua vai phụ” vì xuất hiện dày đặc trong các phim truyền hình, hài kịch, phim Tết.

Nam nghệ sĩ là người đứng sau series hài "Đại gia chân đất"

Không dừng ở diễn xuất, Trần Bình Trọng còn trở thành đạo diễn và nhà sản xuất. Hai series hài Tết nổi tiếng Đại gia chân đất và Làng ế vợ do anh thực hiện đã trở thành món ăn tinh thần quen thuộc mỗi dịp Tết Nguyên đán. Với nội dung gần gũi, khai thác đời sống nông thôn và những câu chuyện hài hước, hai series này được khán giả yêu thích rộng rãi.

Nhiều năm liền, cứ Tết đến là khán giả lại thấy tên Trần Bình Trọng trong danh sách phim hài phát hành. Nhờ đó, anh được gọi vui là "ông trùm hài Tết". Dù vậy, nam nghệ sĩ từng chia sẻ anh không đặt mục tiêu trở thành ngôi sao nổi tiếng, mà chỉ mong làm nghề bằng sự chân thật.

Anh cũng tham gia nhiều dự án phim truyền hình, hài kịch sân khấu, làm đạo diễn và sản xuất nội dung online. Sự bền bỉ, chịu khó lăn xả giúp anh giữ vị trí ổn định trong làng giải trí suốt hơn 20 năm.

Cưới vợ thi hoa hậu, không đẹp nhưng nhiều người "bật đèn xanh"

Ngoài sự nghiệp nghệ thuật, đời sống riêng của Trần Bình Trọng cũng được khán giả quan tâm, đặc biệt là cuộc hôn nhân với người vợ kém anh 9 tuổi - Nguyễn Thị Thu Phương, từng tham gia thi Hoa hậu Hải Dương.

Trần Bình Trọng và vợ trong đám cưới cách đây nhiều năm

Cả hai quen nhau khi Trần Bình Trọng làm trợ lý tổ chức một cuộc thi sắc đẹp, còn Thu Phương là thí sinh. Khi ấy, cô là sinh viên Đại học Luật Hà Nội, sở hữu ngoại hình nổi bật và chiều cao ấn tượng.

Nam nghệ sĩ kể với Dân trí: "Năm 2002, tôi đi theo đạo diễn Trần Lực, làm trợ lý của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Tôi biết thân phận của mình là xấu trai, thấp bé nên không dám để ý ai. Sau đó một thời gian, tôi gặp bà xã trên phố, cô ấy nhận ra tôi và nói “ôi anh Bình Trọng”.

Hiện tại, cả hai có cuộc sống êm ấm, kín tiếng

Hồi đó cô ấy học Đại học Luật Hà Nội, mỗi khi điện thoại cho nhau phải qua căng tin của ký túc xá. Ban đầu, ông bà ngoại không đồng ý vì không thích con rể làm diễn viên nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm gắn bó với nhau".

Hiện tại, vợ chồng Trần Bình Trọng có ba người con, sống giản dị, kín tiếng. Thu Phương không hoạt động showbiz, nhưng luôn là hậu phương vững chắc cho chồng. Đạo diễn Đại gia chân đất nhiều lần khẳng định thành công của mình có phần lớn công sức của vợ. Cô giúp anh lo liệu sổ sách, kế toán cho công ty của chồng và chăm sóc con cái.

Trần Bình Trọng thừa nhận anh bận rộn làm phim nên mọi việc gia đình gần như do vợ quán xuyến. Dù không đẹp trai, nhưng anh vẫn có nhiều cô gái "bật đèn xanh". Chính vì vậy, những lần vợ ghen khiến anh hiểu phải giữ khoảng cách. Sau nhiều năm, cả hai hiểu tính nhau hơn, cuộc sống gia đình trở nên êm ấm.

Cơ ngơi khang trang ở Hà Nội - nơi Trần Bình Trọng đang sống cùng vợ con

Về kinh tế, Trần Bình Trọng cho biết anh không giàu có như nhiều người nghĩ. Nam nghệ sĩ hiện sở hữu một căn nhà 4 tầng khang trang ở khu Linh Đàm, nhưng vẫn nợ 1 tỷ đồng tiền vay xây nhà. Dù sở hữu vài chiếc ô tô phục vụ công việc, song chiếc xe cá nhân của anh chỉ khoảng vài chục triệu đồng.

"Mỗi bộ phim, tôi phải chi phí 2-3 tỷ đồng, có năm tôi kéo cả đoàn phim vào miền Nam, có năm đưa diễn viên sang Nga hay Mỹ để quay… Tôi làm phim kỳ công như vậy vì thích, chứ không phải vì mình nhiều tiền", nam nghệ sĩ chia sẻ với Dân trí.