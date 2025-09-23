Camera an ninh bên đường đã ghi lại một phần diễn biến sự việc. Theo đó vào khoảng 14h18' ngày 22/9, một người đàn ông chưa rõ danh tính, mặc áo trắng, đi bộ trên đường Đỗ Mười (phường Tam Bình, TP.HCM), hướng Sóng Thần đi An Sương.

Khi đến ngã tư cầu vượt Gò Dưa, người này đứng quanh quẩn trên vỉa hè như thể đang chờ đợi điều gì đó. Vài phút sau, một xe container lưu thông đến thì người đàn ông chạy bộ ra đường, lao vào gầm sau xe container.

Hậu quả người này bị bánh xe cán tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, chiếc container đã rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM đến khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông đồng thời trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để làm rõ nguyên nhân.